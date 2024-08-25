Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 42'
0'
15' Желтая карточкаВера Федерико
18' Желтая карточкаAlex Luna
24' Желтая карточкаМура Факундо
30' Красная карточкаПерес Дамиан
37' Желтая карточкаДи Чезаре Марко
Ход матча
15'
18'
24'
30'
37'
34
Мура
Факундо
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaНападающий
- Нападающий
-
27 Diego TarziaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед
39 матчей
41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
0.92
Среднее время на гол
79
98
Всего голов
29
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.53
Среднее время на гол
74
168
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.18
0.77
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
76
117
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.33
|Gaston Martirena
|2
|0.17
|Мартинес Адриан
|2
|0.17
|Карбонеро Йохан
|2
|0.17
|Альмендра Агустин
|1
|0.08
|Maximiliano Salas
|1
|0.08
|Рохас Габриэль
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.08
|Соса Сантьяго
|1
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.08
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.25
|Kevin Lomonaco
|2
|0.17
|Лопес Сантьяго
|1
|0.08
|Alex Luna
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|4
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Juan Elordi
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Joaquin Laso
|4
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Перес Дамиан
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|David Martinez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Diego Tarzia
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
4
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
18%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
4
40%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
14
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
56
29
47
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|10.
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|19.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|25.
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|26.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|2.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5