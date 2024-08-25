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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 42'
Индепендьенте Авельянеда
0'
15' Желтая карточка
Вера Федерико
18' Желтая карточка
Alex Luna
24' Желтая карточка
Мура Факундо
30' Красная карточка
Перес Дамиан
37' Желтая карточка
Ди Чезаре Марко

Ход матча

15'
 
Вера Федерико
18'
 
Alex Luna
24'
Мура Факундо
 
30'
 
Перес Дамиан
33'
 
Пеллегрино Марко
Alex Luna
37'
Ди Чезаре Марко
 
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.25
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4.40
7.66
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
3
Ди
Чезаре
Марко
30
Сигали
Леонардо
35
Santiago
Quiros
22
Baltasar
Rodriguez
13
Соса
Сантьяго
32
Альмендра
Агустин
10
Мартинес
Рохер
9
Мартинес
Адриан
17
Карбонеро
Йохан
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
21
David
Martinez
19
Alex
Luna
9
Авалос
Габриэль
27
Diego
Tarzia
Расинг Авельянеда
4-3-1-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

39 матчей

41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
12 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:2
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:2
С
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
ТМК
0:3
П
3:0
П
0:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
2:1
ТМ(
3:0
П
2:0
ТМ(
0:0
П
2:0
П
4:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
4:0
ПА
0:0
TPDV
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
0.92

Среднее время на гол

79
98

Всего голов

29
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.53

Среднее время на гол

74
168

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.18
0.77

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

76
117

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 4 (1) 0.33
Gaston Martirena 2 0.17
Мартинес Адриан 2 0.17
Карбонеро Йохан 2 0.17
Альмендра Агустин 1 0.08
Maximiliano Salas 1 0.08
Рохас Габриэль 1 0.08
Солари Сантьяго 1 0.08
Сигали Леонардо 1 0.08
Соса Сантьяго 1 0.08
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.08
Baltasar Rodriguez 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.25
Kevin Lomonaco 2 0.17
Лопес Сантьяго 1 0.08
Alex Luna 1 0.08
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Лойола Фелипе 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 4 1
Мартинес Рохер 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Солари Сантьяго 1 1
Maximiliano Salas 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Бассо Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Juan Elordi 1 0
Мура Факундо 1 0
Барриос Мартин 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 0
Alex Luna 3 1
Марконе Иван 4 0
Joaquin Laso 4 0
Alexis Conelo 2 1
Перес Дамиан 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Вера Федерико 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Diego Tarzia 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Santiago Massa 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
4
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
18%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
4
40%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
4
7
2.5
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ланус
 12 4 5 3 17 - 18 17
11.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
12.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
13.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 12 3 6 3 8 - 9 15
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
25.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
26.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
6.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
7.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
8.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
9.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ланус Боу Вальтер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.25
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4.40
7.66
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