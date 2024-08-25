  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Сан-Лоренсо Альмагро
2:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
20' Желтая карточка
Ортегоса Диего
26' Желтая карточка
Портильо Маркос
27' Желтая карточка
Романа Джохан
34' Желтая карточка
Соса Сантьяго
1:0
36' Гол
Куэльо Алексис
2:0
77' Гол
Ирала Элиан
90'+7
25
Гомес
Гастон
30
Ариас
Нахуэль
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
24
Nicolas
Tripicchio
40
Соса
Сантьяго
17
Ирала
Элиан
11
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
8
Matias
Reali
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
28
Портильо
Хуан
Карлос
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
26
Портильо
Маркос
8
Галарса
Матиас
23
Matias
Esquivel
9
Джиротти
Федерико
32
Бартиччотто
Бруно
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:0
ТДВ
1:3
С
0:1
С
2:0
П
1:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 2 0.18
Кампи Гастон 1 0.09
Таррагона Кристиан 1 0.09
Ivan Leguizamon 1 (1) 0.09
Бланко Себастьян 1 0.09
Феррейра Кристиан I 1 0.09
Ирала Элиан 1 0.09
Гиай Агустин 1 0.09
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.09
Nicolas Tripicchio 0 0
Ремеди Эрик 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.5
Портильо Маркос 2 0.17
Соса Рамон 2 0.17
Мартинес Алекс 2 0.17
Бенавидес Гастон Америко 1 0.08
Альбаррасин Густаво 1 0.08
Джиротти Федерико 1 0.08
Juan Rodriguez2 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Ботта Рубен 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Наварро Мигель 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таррагона Кристиан 3 0
Браида Малком 3 0
Романа Джохан 3 0
Кампи Гастон 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Карлос Санчес 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 5 0
Галарса Матиас 3 1
Портильо Хуан Карлос 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Паласиос Себастьян 0 1
Ботта Рубен 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Сан-Лоренсо Альмагро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Тальерес Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
22%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
3
33%
5
28%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Тальерес Кордоба
 12 5 5 2 17 - 14 20
8.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
9.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
10.
Ланус
 12 4 5 3 17 - 18 17
11.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
12.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
13.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 12 3 6 3 8 - 9 15
19.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
25.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
26.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
5.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
6.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
7.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
8.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
9.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 4 1 1 9 - 2 13
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ланус Боу Вальтер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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