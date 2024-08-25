Тур: 12.
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаОртегоса Диего
26' Желтая карточкаПортильо Маркос
27' Желтая карточкаРомана Джохан
34' Желтая карточкаСоса Сантьяго
1:0
36' ГолКуэльо Алексис
2:0
77' ГолИрала Элиан
90'+7
Ход матча
20'
26'
27'
34'
36'
77'
2:0
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ботта РубенНападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Тальерес Кордоба
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|2
|0.18
|Кампи Гастон
|1
|0.09
|Таррагона Кристиан
|1
|0.09
|Ivan Leguizamon
|1 (1)
|0.09
|Бланко Себастьян
|1
|0.09
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.09
|Ирала Элиан
|1
|0.09
|Гиай Агустин
|1
|0.09
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.09
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.5
|Портильо Маркос
|2
|0.17
|Соса Рамон
|2
|0.17
|Мартинес Алекс
|2
|0.17
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.08
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.08
|Джиротти Федерико
|1
|0.08
|Juan Rodriguez2
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Ботта Рубен
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Романа Джохан
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|5
|0
|Галарса Матиас
|3
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
8
Сан-Лоренсо Альмагро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Тальерес Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
4
40%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
22%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
3
33%
5
28%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
43
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
29
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|10.
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|19.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|25.
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|26.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|2.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5