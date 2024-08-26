Тур: 12.
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМендес Армандо
33' Желтая карточкаПесселья Херман
36' Желтая карточкаМилевич Матко
40' Желтая карточкаКардосо Фернандо
53' Желтая карточкаФернандес Родриго
63' Желтая карточкаРамирес Игнасио
75' Желтая карточкаБорха Мигель
90'+7
Ход матча
21'
33'
36'
40'
63'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
26
Мендез
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Tomas Perez
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.83
1.56
Среднее время на гол
108
57
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.24
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (2)
|0.5
|Колидио Факундо
|3
|0.25
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.17
|Фернандес Игнасио
|1
|0.08
|Мастантуоно Франко
|1
|0.08
|Солари Пабло
|1
|0.08
|Барко Эсекьель
|1
|0.08
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.17
|Мендес Армандо
|1
|0.08
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.08
|Агирре Брайан I
|1
|0.08
|Tomas Perez
|1
|0.08
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Фонсека Николас
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Краневиттер Матиас
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Гаттони Федерико
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Мартино Анджело
|5
|1
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Рамирес Игнасио
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Веласкес Густаво
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Милевич Матко
|1
|0
|Мендес Армандо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
1
3
Ривер Плейт
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
3
23%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
4
27%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
67%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
48
111
39
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5