Тур: 20. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1302
0'
1:0
39' ГолБрингакер Матиас
2:0
56' ГолAlie Conteh
59' Желтая карточкаAlie Conteh
69' Желтая карточкаJo Sondre Aas
71' Красная карточкаСвеен Оле
75' Желтая карточкаThomas Kinn
78' Желтая карточкаВогт Педер
90'+7
Ход матча
39'
1:0
56'
2:0
59'
69'
71'
75'
78'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Linus Ween
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Simen HagboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
История личных встреч
Мьёндален
Левангер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.3
|Брингакер Матиас
|5
|0.25
|Alie Conteh
|4
|0.2
|Mats Pedersen
|3
|0.15
|Бренден Эрик
|3
|0.15
|Холтен Расмус
|2
|0.1
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Вогт Педер
|1
|0.05
|Свеен Оле
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Keerat Singh
|1
|0.05
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|13 (5)
|0.65
|Arne Gunnes
|5
|0.25
|Jo Sondre Aas
|3
|0.15
|Jonas Pereira
|2
|0.1
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0.1
|Simen Hagboe
|2
|0.1
|Sander Sundnes
|1
|0.05
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0.05
|Daniel Pollen
|1
|0.05
|Herman Stang Stakset
|1
|0.05
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Saugestad
|0
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Бренден Эрик
|2
|1
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Andreas Heredia-Randen
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Thomas Kinn
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|4
|0
|Daniel Pollen
|2
|1
|Jo Sondre Aas
|3
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|3
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|3
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Sander Saugestad
|2
|0
|Сетра Мортен
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Arne Gunnes
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Herman Stang Stakset
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Левангер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
12
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Левангер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
6
13
Мьёндален
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Левангер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
22%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
5
28%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
18%
5
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
4
36%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Забито
29
31
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
21%
10
32%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
6
21%
7
23%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
3
10%
6
19%
76-90
Пропущено
33
30
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
5
15%
5
17%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
5
15%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1
Левангер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Левангер - Волеренга 1:4 Левангер - Мьёндален 1:1 Согндаль - Левангер 1:1 Левангер - Брюне 0:1
Конгсвингер - Левангер 3:3 Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2
Результаты матчей
Мьёндален
Левангер
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
72
47
36
29
27
110
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
92
36
56
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
164
713
812
317
416
119
218
119
119
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6
|Олесунн
|Грогард Томас
|5