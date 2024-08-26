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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 1302
Мьёндален
2:0
Конец матча
Левангер
0'
1:0
39' Гол
Брингакер Матиас
2:0
56' Гол
Alie Conteh
59' Желтая карточка
Alie Conteh
69' Желтая карточка
Jo Sondre Aas
71' Красная карточка
Свеен Оле
75' Желтая карточка
Thomas Kinn
78' Желтая карточка
Вогт Педер
90'+7
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
8
Свеен
Оле
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
19
Бренден
Эрик
25
Andreas
Heredia-Randen
24
Mats
Pedersen
9
Брингакер
Матиас
20
Alie
Conteh
45
Ольсен
Мейнхард
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
22
Simen
Hagboe
32
Sander
Sundnes
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
Мьёндален
4-3-3
Левангер
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Левангер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:4
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.3
Брингакер Матиас 5 0.25
Alie Conteh 4 0.2
Mats Pedersen 3 0.15
Бренден Эрик 3 0.15
Холтен Расмус 2 0.1
Эверби Сиверт 1 0.05
Вогт Педер 1 0.05
Свеен Оле 1 0.05
Скоген Сондре 1 0.05
Keerat Singh 1 0.05
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 13 (5) 0.65
Arne Gunnes 5 0.25
Jo Sondre Aas 3 0.15
Jonas Pereira 2 0.1
Haavard Kleven Lorentsen 2 0.1
Simen Hagboe 2 0.1
Sander Sundnes 1 0.05
Adrian Olsen Teigen 1 0.05
Daniel Pollen 1 0.05
Herman Stang Stakset 1 0.05
Ermal Hajdari 0 0
Sander Saugestad 0 0
Aadne Gikling Bruseth 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Свеен Оле 2 1
Бренден Эрик 2 1
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Andreas Heredia-Randen 3 0
Alie Conteh 1 1
Thomas Kinn 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 4 0
Daniel Pollen 2 1
Jo Sondre Aas 3 0
Aadne Gikling Bruseth 3 0
Haavard Kleven Lorentsen 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
William Fredriksen Bjeglerud 3 0
Jonas Pereira 2 0
Sander Saugestad 2 0
Сетра Мортен 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Arne Gunnes 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Herman Stang Stakset 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Левангер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
12
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Левангер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

6
13
Мьёндален
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Левангер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
22%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
5
28%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
18%
5
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
4
36%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

29
31
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
21%
10
32%
1-15
3
10%
1
3%
16-30
6
21%
7
23%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
3
10%
6
19%
76-90

Пропущено

33
30
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
5
15%
5
17%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
5
15%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1
Левангер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Левангер - Волеренга 1:4 Левангер - Мьёндален 1:1 Согндаль - Левангер 1:1 Левангер - Брюне 0:1
Конгсвингер - Левангер 3:3 Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0 Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2

Результаты матчей

Мьёндален
Левангер

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
7
1.5
3
6
2
9
2.5
2
7
1
10
3.5
2
7
1
10
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
6
1.5
5
6
1
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
16
4
7
13
1.5
8
12
3
17
2.5
4
16
1
19
3.5
2
18
1
19
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 20 14 3 3 54 - 23 45
2.
Брюне
 20 12 2 6 31 - 20 38
3.
Мосс
 20 11 2 7 35 - 30 35
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 20 9 6 5 44 - 38 33
6.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
7.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
8.
Люн
 20 7 8 5 43 - 30 29
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Мьёндален
 20 5 6 9 28 - 34 21
12.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
13.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
14.
Олесунн
 20 5 3 12 24 - 38 18
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
3.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 11 2 2 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
8.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
11.
Олесунн
 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Олесунн Грогард Томас 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Вогт Педер сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Брингакер Матиас бьет в цель!
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    Где смотреть матч Мьёндален 2:0 Левангер онлайн

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