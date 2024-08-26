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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 20. Стадион: .
Олесунн
0:1
Второй тайм: 64'
Брюне
0'
0:1
57' Гол
Содаль Ларс-Эрик

Ход матча

57'
0:1
Содаль Ларс-Эрик
59'
Рамсланн Мартин
Кристенсен Бьорн Мартин
 
59'
Kristoffer Nessoe
Marcus Rafferty
 
63'
 
Robert Undheim
Mats Selmer Thornes
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Брюне
3.15
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Все Коэффициенты
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
11
David
Snaer
Johannsson
22
Marcus
Rafferty
6
Haakon
Butli
Hammer
66
Janus
Seehusen
25
Кителано
Йон
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
10
Claudio
Braga
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
11
Скривен
Альфред
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
7
Mats
Selmer
Thornes
18
Duarte
Moreira
32
Sjur
Jonassen
Олесунн
3-5-2
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Олесунн
Брюне

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
2:0
ТМК
1:1
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.3
Claudio Braga 3 0.15
Атанга Исаак 3 0.15
Sander Hestetun Kilen 2 0.1
Карлсбакк Маркус 2 0.1
David Snaer Johannsson 1 0.05
Kristoffer Nessoe 1 0.05
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.05
Marcus Rafferty 1 0.05
Кителано Йон 1 0.05
Stian Aarones Holte 1 0.05
Диоп Моктар 1 0.05
Грогард Томас 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 10 0.5
Luis Goerlich 3 0.15
Содаль Ларс-Эрик 3 0.15
Eirik Saunes 3 0.15
Sjur Jonassen 3 0.15
Скривен Альфред 2 0.1
Andreas Dybevik 2 0.1
Твейта Йон-Хельге 1 0.05
Robert Undheim 1 0.05
Christian Landu Landu 1 0.05
Axel Kryger 1 0.05
Хор Якоб 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 5 0
Andreas Dybevik 5 0
Содаль Ларс-Эрик 4 0
Luis Goerlich 3 0
Duarte Moreira 3 0
Axel Kryger 2 0
Скривен Альфред 2 0
Хор Якоб 2 0
Ole Kevin Knappen 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Igor Spiridonov 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Sjur Jonassen 1 0
Kristian Skurve Haaland 1 0

Результаты матчей

Олесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Брюне
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
2
Олесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брюне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

8
19
Олесунн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Брюне
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
2
18%
1-15
6
43%
1
9%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
38%
76-90

Забито

23
30
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
3
13%
5
17%
1-15
8
35%
4
13%
16-30
3
13%
2
7%
31-45
2
9%
7
23%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
4
17%
5
17%
76-90

Пропущено

36
18
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
6%
4
22%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
12
33%
3
17%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
12
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2
Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2
Брюне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1
Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1

Результаты матчей

Олесунн
Брюне

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
6
13
3
16
2.5
4
15
2
17
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 20 14 3 3 54 - 23 45
2.
Брюне
 1:0 20 12 2 6 30 - 19 38
3.
Мосс
 20 11 2 7 35 - 30 35
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 0:1 20 9 5 6 43 - 38 32
6.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
7.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
8.
Люн
 20 7 8 5 43 - 30 29
9.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
10.
Рёуфосс
 0:0 20 6 6 8 18 - 23 24
11.
Осане
 1:0 20 6 5 9 27 - 33 23
12.
Мьёндален
 2:0 20 5 6 9 28 - 34 21
13.
Левангер
 0:2 20 4 9 7 31 - 30 21
14.
Олесунн
 0:1 20 5 3 12 23 - 37 18
15.
ИК Старт
 0:0 20 4 6 10 24 - 39 18
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:0 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
3.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
4.
Стабек
 0:1 10 6 1 3 24 - 14 19
5.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
ИК Старт
 0:0 10 4 3 3 15 - 17 15
10.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
11.
Рёуфосс
 0:0 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 1:0 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 2:0 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 0:2 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 0:1 11 2 2 7 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 1:0 10 5 0 5 12 - 10 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Стабек
 0:1 10 3 4 3 19 - 24 13
7.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Рёуфосс
 0:0 10 2 5 3 9 - 11 11
10.
Левангер
 0:2 11 2 5 4 16 - 19 11
11.
Олесунн
 0:1 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Осане
 1:0 10 3 1 6 14 - 14 10
13.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
14.
Мьёндален
 2:0 9 2 2 5 11 - 16 8
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 0:0 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Брюне
3.15
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3.75
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3.55
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Олесунн
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