Тур: 20. Стадион: Колор Лайн.
Ход матча
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Олесунн
Брюне
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.3
|Claudio Braga
|3
|0.15
|Атанга Исаак
|3
|0.15
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.1
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.1
|David Snaer Johannsson
|1
|0.05
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.05
|Marcus Rafferty
|1
|0.05
|Кителано Йон
|1
|0.05
|Stian Aarones Holte
|1
|0.05
|Диоп Моктар
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|10
|0.5
|Luis Goerlich
|3
|0.15
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0.15
|Eirik Saunes
|3
|0.15
|Sjur Jonassen
|3
|0.15
|Скривен Альфред
|2
|0.1
|Andreas Dybevik
|2
|0.1
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Robert Undheim
|1
|0.05
|Christian Landu Landu
|1
|0.05
|Axel Kryger
|1
|0.05
|Хор Якоб
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|5
|0
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|4
|0
|Luis Goerlich
|3
|0
|Duarte Moreira
|3
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Хор Якоб
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Igor Spiridonov
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Sjur Jonassen
|1
|0
|Kristian Skurve Haaland
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Брюне
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
2
Олесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брюне
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
8
19
Олесунн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Брюне
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
2
18%
1-15
6
43%
1
9%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
7%
5
45%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
4
18%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
38%
76-90
Забито
23
30
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
3
13%
5
17%
1-15
8
35%
4
13%
16-30
3
13%
2
7%
31-45
2
9%
7
23%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
4
17%
5
17%
76-90
Пропущено
36
18
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
6%
4
22%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
12
33%
3
17%
31-45
3
8%
2
11%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
12
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2
Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2
Брюне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1
Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1
Результаты матчей
Олесунн
Брюне
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
46
28
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
613
613
316
415
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|54 - 23
|45
|2.
|1:0
|20
|12
|2
|6
|30 - 19
|38
|3.
|20
|11
|2
|7
|35 - 30
|35
|4.
|20
|10
|5
|5
|44 - 39
|35
|5.
|0:1
|20
|9
|5
|6
|43 - 38
|32
|6.
|20
|8
|6
|6
|30 - 23
|30
|7.
|19
|7
|8
|4
|33 - 34
|29
|8.
|20
|7
|8
|5
|43 - 30
|29
|9.
|20
|6
|6
|8
|31 - 32
|24
|10.
|0:0
|20
|6
|6
|8
|18 - 23
|24
|11.
|1:0
|20
|6
|5
|9
|27 - 33
|23
|12.
|2:0
|20
|5
|6
|9
|28 - 34
|21
|13.
|0:2
|20
|4
|9
|7
|31 - 30
|21
|14.
|0:1
|20
|5
|3
|12
|23 - 37
|18
|15.
|0:0
|20
|4
|6
|10
|24 - 39
|18
|16.
|19
|3
|4
|12
|20 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 9
|23
|2.
|10
|7
|1
|2
|29 - 11
|22
|3.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|4.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|24 - 14
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|10
|4
|5
|1
|25 - 11
|17
|7.
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 17
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|11.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|12.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 19
|13
|13.
|2:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|0:2
|9
|2
|4
|3
|15 - 11
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|15 - 23
|8
|16.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|14 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|25 - 12
|23
|2.
|10
|6
|2
|2
|29 - 24
|20
|3.
|1:0
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|4.
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|6.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|19 - 24
|13
|7.
|10
|3
|3
|4
|18 - 19
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|10.
|0:2
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|11.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 14
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|14.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|15.
|9
|1
|2
|6
|5 - 27
|5
|16.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|9 - 22
|3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5