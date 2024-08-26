Тур: 20. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 3346
0'
0:1
57' ГолСодаль Ларс-Эрик
1:1
69' ГолClaudio Braga
77' Желтая карточкаNikolai Soeyset Hopland
83' Желтая карточкаChristian Landu Landu
1:2
90' ГолСкривен Альфред
90'+5
Ход матча
57'
69'
90'
1:2
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Олесунн
Брюне
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.3
|Claudio Braga
|4
|0.2
|Атанга Исаак
|3
|0.15
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.1
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.1
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|David Snaer Johannsson
|1
|0.05
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.05
|Marcus Rafferty
|1
|0.05
|Кителано Йон
|1
|0.05
|Stian Aarones Holte
|1
|0.05
|Диоп Моктар
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|10
|0.5
|Luis Goerlich
|3
|0.15
|Скривен Альфред
|3
|0.15
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0.15
|Eirik Saunes
|3
|0.15
|Sjur Jonassen
|3
|0.15
|Andreas Dybevik
|2
|0.1
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Robert Undheim
|1
|0.05
|Axel Kryger
|1
|0.05
|Christian Landu Landu
|1
|0.05
|Хор Якоб
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|6
|0
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|4
|0
|Luis Goerlich
|3
|0
|Duarte Moreira
|3
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Хор Якоб
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Igor Spiridonov
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Sjur Jonassen
|1
|0
|Kristian Skurve Haaland
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Брюне
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
2
Олесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брюне
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
8
19
Олесунн
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Брюне
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
7%
2
15%
1-15
6
40%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Пропущено
24
11
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
8
33%
0
0%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
8
33%
2
18%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
38%
76-90
Забито
24
32
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
3
13%
5
16%
1-15
8
33%
4
13%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
2
8%
8
25%
46-60
4
17%
7
22%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Пропущено
38
19
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
2
5%
4
21%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
12
32%
3
16%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
13
34%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2
Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2
Брюне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1
Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1
Результаты матчей
Олесунн
Брюне
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
6 раз 30%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
38
46
29
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
36
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
164
614
713
317
416
218
218
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6
|Олесунн
|Грогард Томас
|5