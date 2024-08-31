Тур: 21.
0'
1:0
25' Гол в свои воротаChrisnovic N'sa
28' Желтая карточкаГрасия Карлос
42' Желтая карточкаНетабай Нахом Гирмай
43' Желтая карточкаВукоевич Диян
55' Желтая карточкаСульич Али
2:0
71' ГолЛинделль Эрик
90'+4
Ход матча
25'
1:0
28'
43'
55'
71'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Касси ЛюкНападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ahmed BonnahПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Дегерфорс
Эстерсунд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|10
|0.48
|Линдгрен Густав
|8 (2)
|0.38
|Абдулла Пашанг
|5
|0.24
|Хольмен Кевин
|2
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.1
|Линделль Эрик
|2
|0.1
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.1
|Elias Pihlstrom
|1
|0.05
|Mamadouba Diaby
|1
|0.05
|Teo Groenborg
|1
|0.05
|Моро Насиру
|1
|0.05
|Alper Demirol
|1
|0.05
|Бишис Джейми
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
|Касси Люк
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.24
|Сульич Али
|3
|0.14
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.14
|Аджумани Янник
|2
|0.1
|Мусолитин Николай
|2
|0.1
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.1
|Спорронг Альбин
|1
|0.05
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Хопкатт Джейми
|1
|0.05
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.05
|Simon Marklund
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Bernardo Morgado
|3
|1
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Линдгрен Густав
|4
|0
|Alper Demirol
|2
|1
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Якобссон Вилле
|2
|0
|Adi Fisic
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Грасия Карлос
|1
|0
|Elias Pihlstrom
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Сульич Али
|3
|0
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
7
Дегерфорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Эстерсунд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
14
Дегерфорс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Эстерсунд
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
24
9
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
7
29%
29%
3
33%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
6
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
21%
6
43%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
6
55%
76-90
Забито
38
23
20 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
4
11%
6
26%
1-15
10
26%
3
13%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
8
21%
6
26%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
7
32%
3
10%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
5
23%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0
Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Эстерсунд
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
46
38
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
615
417
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|5
|4
|33 - 23
|38
|2.
|21
|10
|8
|3
|38 - 22
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|30 - 19
|36
|4.
|1:0
|21
|10
|6
|5
|31 - 18
|36
|5.
|0:1
|21
|10
|4
|7
|34 - 24
|34
|6.
|20
|9
|5
|6
|25 - 17
|32
|7.
|1:0
|21
|9
|4
|8
|25 - 24
|31
|8.
|20
|7
|5
|8
|21 - 28
|26
|9.
|0:1
|21
|7
|4
|10
|30 - 30
|25
|10.
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|11.
|21
|6
|6
|9
|22 - 30
|24
|12.
|20
|6
|5
|9
|30 - 30
|23
|13.
|20
|5
|7
|8
|23 - 34
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 40
|21
|15.
|21
|5
|5
|11
|17 - 31
|20
|16.
|20
|5
|4
|11
|13 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 5
|24
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|13.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|14.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|4.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|5.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|7.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5