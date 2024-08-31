  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Дегерфорс
2:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Chrisnovic N'sa
28' Желтая карточка
Грасия Карлос
42' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
43' Желтая карточка
Вукоевич Диян
55' Желтая карточка
Сульич Али
2:0
71' Гол
Линделль Эрик
90'+4
1
Якобссон
Вилле
6
Грасия
Карлос
30
Bernardo
Morgado
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
20
Гравиус
Христос
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
2
Mamadouba
Diaby
8
Хольмен
Кевин
9
Линдгрен
Густав
10
Вукоевич
Диян
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
22
Ahmed
Bonnah
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Дегерфорс
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Дегерфорс
Эстерсунд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
А
0:1
А
3:1
С
0:0
С
3:2
С
0:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 10 0.48
Линдгрен Густав 8 (2) 0.38
Абдулла Пашанг 5 0.24
Хольмен Кевин 2 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.1
Линделль Эрик 2 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.1
Elias Pihlstrom 1 0.05
Mamadouba Diaby 1 0.05
Teo Groenborg 1 0.05
Моро Насиру 1 0.05
Alper Demirol 1 0.05
Бишис Джейми 1 0.05
Мартенссон Йохан 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Adi Fisic 0 0
Касси Люк 0 0
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.24
Сульич Али 3 0.14
Ордоньес Аркимидес 3 0.14
Аджумани Янник 2 0.1
Мусолитин Николай 2 0.1
Брэндон Эрик 2 (2) 0.1
Спорронг Альбин 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Хопкатт Джейми 1 0.05
Chrisnovic N'sa 1 0.05
Simon Marklund 0 0
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 4 1
Ольссон Себастьян II 5 0
Bernardo Morgado 3 1
Шауш Абделькарим Маммар 4 0
Моро Насиру 4 0
Линдгрен Густав 4 0
Alper Demirol 2 1
Хольмен Кевин 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Якобссон Вилле 2 0
Adi Fisic 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Линделль Эрик 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Грасия Карлос 1 0
Elias Pihlstrom 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Сульич Али 3 0
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
7
Дегерфорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Эстерсунд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
14
Дегерфорс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Эстерсунд
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

24
9
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
7
29%
29%
3
33%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
6
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
3
21%
6
43%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
6
55%
76-90

Забито

38
23
20 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
4
11%
6
26%
1-15
10
26%
3
13%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
3
13%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
8
21%
6
26%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
7
32%
3
10%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
5
23%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Дегерфорс 1:3 ИФК Нючепинг - Дегерфорс 1:4 Дегерфорс - Браге 1:1 Хельсинборг - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Дегерфорс - Сковде АИК 2:0 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Дегерфорс 0:2 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Браге - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0
Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Эстерсунд

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
7 раз 33%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
6
3
8
2.5
1
9
2
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
2
9
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
1.5
Больше Меньше
6
15
4
17
2.5
2
19
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 20 10 6 4 30 - 19 36
4.
Эстер
 1:0 21 10 6 5 31 - 18 36
5.
Сандвикен
 0:1 21 10 4 7 34 - 24 34
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 1:0 21 9 4 8 25 - 24 31
8.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
9.
Варберг БоИС
 0:1 21 7 4 10 30 - 30 25
10.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
11.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
12.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 0:1 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 1:0 11 7 3 1 17 - 5 24
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 1:0 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Варберг БоИС
 0:1 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Утсиктенс
 1:0 11 4 2 5 11 - 13 14
5.
Эстер
 1:0 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Варберг БоИС
 0:1 10 3 2 5 14 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 0:1 11 2 4 5 12 - 18 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 9
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Вукоевич Диян получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Дегерфорс 2:0 Эстерсунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный