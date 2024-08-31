Тур: 21.
0:0
Конец матча
Ход матча
99
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
История личных встреч
Эребру
Сундсвалль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.42
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.57
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.57
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.1
|Ясин Ахмед
|2
|0.1
|Саид Мохаммед
|2
|0.1
|Андерссон Эрик
|2
|0.1
|Гваргис Питер
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Бакман Виктор
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Крона Себастьян
|1
|0.05
|Adam Bark
|1
|0.05
|Elias Barsoum
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.24
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.19
|Энгблум Понтус
|2
|0.1
|Норд Густав
|2
|0.1
|Паломино Марсело
|1
|0.05
|Monir Jelassi
|1
|0.05
|Бурман Маркус
|1
|0.05
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Маккью Эрик
|5
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Elias Barsoum
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Marc Manchon
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Monir Jelassi
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Энгблум Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Yaqub Finey
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
4
Эребру
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сундсвалль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
4
11
Эребру
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Сундсвалль
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
38% (8)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
18
4
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 18
1
6%
1
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
8
44%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
3
17%
2
50%
76-90
Пропущено
10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
6
33%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
5
36%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
33%
4
33%
76-90
Забито
27
18
7 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
1
4%
4
22%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
10
37%
5
28%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
22%
6
33%
76-90
Пропущено
28
30
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
2
7%
5
17%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
5
18%
3
10%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
11
39%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1
Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Результаты матчей
Эребру
Сундсвалль
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эребру
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
65
37
38
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
1110
813
417
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|5
|4
|33 - 23
|38
|2.
|21
|10
|8
|3
|38 - 22
|38
|3.
|20
|10
|6
|4
|30 - 19
|36
|4.
|1:0
|21
|10
|6
|5
|31 - 18
|36
|5.
|0:1
|21
|10
|4
|7
|34 - 24
|34
|6.
|20
|9
|5
|6
|25 - 17
|32
|7.
|1:0
|21
|9
|4
|8
|25 - 24
|31
|8.
|20
|7
|5
|8
|21 - 28
|26
|9.
|0:1
|21
|7
|4
|10
|30 - 30
|25
|10.
|21
|6
|6
|9
|27 - 28
|24
|11.
|21
|6
|6
|9
|22 - 30
|24
|12.
|20
|6
|5
|9
|30 - 30
|23
|13.
|20
|5
|7
|8
|23 - 34
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 40
|21
|15.
|21
|5
|5
|11
|17 - 31
|20
|16.
|20
|5
|4
|11
|13 - 30
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|8
|0
|2
|22 - 6
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 5
|24
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|10.
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|13.
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|14.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|3.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|4.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|5.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|7.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 13
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 18
|5
|15.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|16.
|11
|0
|3
|8
|3 - 19
|3
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эстер
|Адольфссон Маттис
|1 5