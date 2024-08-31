  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Эребру
0:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
62' Желтая карточка
Модиг Йеспер
83' Желтая карточка
Кагаяма Таики
90'+6
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
6
Крона
Себастьян
70
Андерссон
Эрик
8
Саид
Мохаммед
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
6
Худу
Абдул
Халик
8
Marc
Manchon
15
Паломино
Марсело
23
Hugo
Aviander
17
Норд
Густав
14
Бенгтссон
Йохан
Эребру
4-4-2
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Эребру
Сундсвалль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
1:3
С
0:1
С
2:2
А
0:0
А
1:2
А
2:1
ТМК
2:0
А
0:0
А
2:1
А
0:2
А
3:3
ТМК
3:1
А
3:1
А
1:0
ТМК
2:4
А
1:3
С
1:0
С
3:0
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.42

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.57
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.57
Tobias Bjoernstad 2 0.1
Ясин Ахмед 2 0.1
Саид Мохаммед 2 0.1
Андерссон Эрик 2 0.1
Гваргис Питер 1 0.05
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.05
Бакман Виктор 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Крона Себастьян 1 0.05
Adam Bark 1 0.05
Elias Barsoum 1 0.05
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 5 (1) 0.24
Бенгтссон Йохан 4 0.19
Энгблум Понтус 2 0.1
Норд Густав 2 0.1
Паломино Марсело 1 0.05
Monir Jelassi 1 0.05
Бурман Маркус 1 0.05
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Маккью Эрик 5 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Модиг Йеспер 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Adam Bark 1 0
Elias Barsoum 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 4 1
Marc Manchon 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Monir Jelassi 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Hugo Aviander 3 0
Энгблум Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Yaqub Finey 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
4
Эребру
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сундсвалль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

4
11
Эребру
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Сундсвалль
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
38% (8)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

18
4
5 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 18
1
6%
1
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
8
44%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
3
17%
2
50%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
5
50%
6
33%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
5
36%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
33%
4
33%
76-90

Забито

27
18
7 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
1
4%
4
22%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
10
37%
5
28%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
22%
6
33%
76-90

Пропущено

28
30
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
2
7%
5
17%
1-15
3
11%
7
23%
16-30
5
18%
3
10%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
11
39%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эребру 3:2 Соллентуна - Эребру 0:2 Эребру - Гефле 4:1 Эргрюте - Эребру 3:1
Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0 Ландскруна - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0

Результаты матчей

Эребру
Сундсвалль

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:3
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эребру
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
3
7
3
8
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
2
9
2
8
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
11
10
8
13
1.5
4
17
4
17
2.5
2
19
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 20 10 6 4 30 - 19 36
4.
Эстер
 1:0 21 10 6 5 31 - 18 36
5.
Сандвикен
 0:1 21 10 4 7 34 - 24 34
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 1:0 21 9 4 8 25 - 24 31
8.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
9.
Варберг БоИС
 0:1 21 7 4 10 30 - 30 25
10.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
11.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
12.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 0:1 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 1:0 11 7 3 1 17 - 5 24
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 1:0 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
13.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
14.
Варберг БоИС
 0:1 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Утсиктенс
 1:0 11 4 2 5 11 - 13 14
5.
Эстер
 1:0 10 3 3 4 14 - 13 12
6.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
7.
Варберг БоИС
 0:1 10 3 2 5 14 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 0:1 11 2 4 5 12 - 18 10
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 9
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эстер Адольфссон Маттис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Эребру 0:0 Сундсвалль онлайн

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