  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 21.
Эстер
2:2
Конец матча
Сандвикен
0'
21' Желтая карточка
Lukas Bergqvist
1:0
25' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
28' Желтая карточка
Алиев Алибек
1:1
43' Гол
Jonathan Karlsson
2:1
45' Гол
Сегер Давид
53' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
61' Желтая карточка
Jonathan Karlsson
80' Желтая карточка
Энгквист Эмиль
2:2
84' Гол
Amin Al-Hamawi
88' Желтая карточка
Martin Hoel Andersen
90' Желтая карточка
Бирингиро Лига
90'+8
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Сегер
Давид
8
Kevin
Jansson
22
Петрович
Петар
25
Martin
Hoel
Andersen
20
Алиев
Алибек
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
2
Gustav
Thoern
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
10
Ludwig
Thorell
16
Mohammed
Sadat
7
Calvin
Kabuye
18
James
Kirby
30
Amin
Al-Hamawi
Эстер
4-4-2
Сандвикен
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Сандвикен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.33
Бергмарк-Виберг Адам 6 0.29
Родич Владимир 4 0.19
Мёрфельт Альбин 3 0.14
Сегер Давид 3 0.14
Люнг Даниэль 3 0.14
Lukas Bergqvist 2 0.1
Кусу Манассе 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Theodor Johansson 1 0.05
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Kevin Jansson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 7 0.33
James Kirby 7 0.33
Calvin Kabuye 5 0.24
Amin Al-Hamawi 5 0.24
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.14
Юсеф Мохаммед I 2 0.1
Jonathan Karlsson 1 0.05
Бирингиро Лига 1 0.05
Martin Springfeldt 1 0.05
Якобссон Феликс 1 0.05
Сёдерберг Даниэль 1 0.05
Oscar Sjoestrand 1 0.05
Liam Vaboe 1 0.05
Mohammed Sadat 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Kasper Harletun 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 5 1
Адольфссон Маттис 5 1
Кусу Манассе 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Lukas Bergqvist 3 0
Родич Владимир 2 0
Хедлунд Себастьян 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сегер Давид 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Calvin Kabuye 4 0
Энгквист Эмиль 2 1
Jonathan Karlsson 3 0
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mohammed Sadat 1 0
Бирингиро Лига 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Эстер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сандвикен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
10
Эстер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
21
Эстер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сандвикен
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

14
31

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
2
29%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
5
38%
10
45%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

31
36
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
3
10%
4
11%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
7
23%
5
14%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
11
35%
14
39%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0
Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2
Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0

Результаты матчей

Эстер
Сандвикен

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
9 раз 43%
0
4 раза 19%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Эстер
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
7
3
2
9
2.5
4
6
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
6
5
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
13
8
3
18
2.5
4
17
2
19
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 20 11 5 4 33 - 23 38
2.
Дегерфорс
 21 10 8 3 38 - 22 38
3.
Хельсинборг
 20 10 6 4 30 - 19 36
4.
Сандвикен
 21 10 5 6 36 - 25 35
5.
Эстер
 21 9 7 5 32 - 20 34
6.
Браге
 20 9 5 6 25 - 17 32
7.
Утсиктенс
 21 8 5 8 25 - 25 29
8.
Треллеборг
 20 7 5 8 21 - 28 26
9.
Варберг БоИС
 21 7 5 9 31 - 30 26
10.
Эребру
 21 6 6 9 27 - 28 24
11.
Эстерсунд
 21 6 6 9 22 - 30 24
12.
Эргрюте
 20 6 5 9 30 - 30 23
13.
Оддевольд
 20 5 7 8 23 - 34 22
14.
Гефле
 20 5 6 9 29 - 40 21
15.
Сундсвалль
 21 5 5 11 17 - 31 20
16.
Сковде АИК
 20 5 4 11 13 - 30 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 10 8 0 2 22 - 6 24
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Браге
 10 6 2 2 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 10 6 2 2 18 - 13 20
6.
Эстерсунд
 10 5 4 1 14 - 11 19
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Утсиктенс
 10 5 2 3 14 - 11 17
9.
Сундсвалль
 10 5 2 3 14 - 12 17
10.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
11.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
12.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
13.
Хельсинборг
 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
16.
Сковде АИК
 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
Ландскруна
 10 5 3 2 15 - 10 18
3.
Дегерфорс
 10 3 5 2 14 - 11 14
4.
Эстер
 10 3 3 4 14 - 13 12
5.
Браге
 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
7.
Варберг БоИС
 10 3 2 5 14 - 13 11
8.
Треллеборг
 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
10.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
11.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Сковде АИК
 10 2 2 6 8 - 19 8
13.
Гефле
 10 1 3 6 12 - 23 6
14.
Эребру
 10 1 2 7 9 - 18 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 10 (4)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 9
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Эргрюте Файе Абдулайе 7
Эстер Алиев Алибек 1 5
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Весь список
  • 81'
    Ludwig Thorell уходит с поля. Liam Vaboe выходит вместо него
  • 80'
    Энгквист Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Петрович Петар уходит с поля. Люнг Даниэль выходит вместо него
  • 70'
    Jonathan Karlsson уходит с поля. Зинедин Смайлович выходит вместо него
  • 70'
    Calvin Kabuye уходит с поля. Jay Tee Kamara выходит вместо него
  • 61'
    Jonathan Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Хедлунд Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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