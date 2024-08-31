Тур: 21.
0'
21' Желтая карточкаLukas Bergqvist
1:0
25' ГолБергмарк-Виберг Адам
28' Желтая карточкаАлиев Алибек
1:1
43' ГолJonathan Karlsson
2:1
45' ГолСегер Давид
53' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
61' Желтая карточкаJonathan Karlsson
80' Желтая карточкаЭнгквист Эмиль
2:2
84' ГолAmin Al-Hamawi
88' Желтая карточкаMartin Hoel Andersen
90' Желтая карточкаБирингиро Лига
90'+8
Ход матча
21'
25'
28'
43'
45'
80'
84'
90'
15
Кричак
Иван
20
Алиев
Алибек
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 Edvin Devic
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Эстер
Сандвикен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.33
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|0.29
|Родич Владимир
|4
|0.19
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.14
|Сегер Давид
|3
|0.14
|Люнг Даниэль
|3
|0.14
|Lukas Bergqvist
|2
|0.1
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Theodor Johansson
|1
|0.05
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Kevin Jansson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|7
|0.33
|James Kirby
|7
|0.33
|Calvin Kabuye
|5
|0.24
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.24
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.14
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.1
|Jonathan Karlsson
|1
|0.05
|Бирингиро Лига
|1
|0.05
|Martin Springfeldt
|1
|0.05
|Якобссон Феликс
|1
|0.05
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.05
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.05
|Liam Vaboe
|1
|0.05
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|5
|1
|Адольфссон Маттис
|5
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Lukas Bergqvist
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|1
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Бирингиро Лига
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сандвикен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
10
Эстер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
21
Эстер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сандвикен
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
43% (9)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
14
31
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
2
29%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
5
38%
10
45%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
31
36
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
3
10%
4
11%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
7
23%
5
14%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
11
35%
14
39%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гефле - Эстер 2:1 Гётахольмс БК - Эстер 1:3 Эстер - Эргрюте 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0
Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2
Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0
Результаты матчей
Эстер
Сандвикен
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 19%
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
9 раз 43%
0
4 раза 19%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Эстер
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
65
73
29
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
55
65
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
1110
138
318
417
219
219
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|10 (4)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|9
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 5
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5