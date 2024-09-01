Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
2:0
Перерыв
0'
1:0
10' ГолАнгуло Иван
2:0
14' ГолТоррес Факундо
17' Желтая карточкаШлегель Родриго
20' Желтая карточкаЭнрике Рамиро
39' Желтая карточкаЯнссон Робин
Ход матча
10'
1:0
14'
17'
20'
39'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
-
31 Bryan Dowd
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Орландо Сити
Нэшвилл
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.15
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
65
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|9 (1)
|0.33
|Макгуайр Данкан
|7
|0.26
|Ангуло Иван
|4
|0.15
|Энрике Рамиро
|4
|0.15
|Охеда Мартин
|3
|0.11
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.07
|Линн Джек
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.3
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.19
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.11
|Бойд Тайлер
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Мур Шак
|1
|0.04
|Циммерман Уокер
|1
|0.04
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Махер Джек
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|8
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Шлегель Родриго
|3
|1
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Энрике Рамиро
|3
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Мухтар Хани
|4
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Анунга Брайан
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
|Аджаго Форстер
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Нэшвилл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
18
16
Орландо Сити
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Нэшвилл
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
13%
4
18%
1-15
1
6%
6
27%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
6
38%
3
14%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
5%
1
5%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
8
40%
4
20%
76-90
Пропущено
28
17
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
4
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
36
28
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
3
8%
1
4%
1-15
9
25%
6
21%
16-30
4
11%
7
25%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
5
14%
3
11%
61-75
10
28%
7
25%
76-90
Пропущено
44
39
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
10
23%
4
10%
1-15
4
9%
9
23%
16-30
9
20%
7
18%
31-45
4
9%
6
15%
46-60
7
16%
5
13%
61-75
10
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Орландо Сити
Нэшвилл
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
113
48
59
210
113
210
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
66
86
210
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
179
1214
719
620
125
224
125
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|0:0 Заявка
|27
|12
|6
|9
|50 - 43
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 37
|35
|10.
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|17
|6
|4
|58 - 39
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|16
|3
|8
|45 - 35
|51
|3.
|1:1 Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 23
|47
|4.
|0:2 Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|1:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 33
|40
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|31 - 28
|39
|7.
|2:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|41 - 41
|37
|8.
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 47
|34
|9.
|2:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|10.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 38
|29
|11.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 44
|27
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 54
|27
|13.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|34 - 55
|27
|14.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|15.
|0:2 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|0:2 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|6.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 21
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 21
|27
|3.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 24
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 18
|11
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 33
|10
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8