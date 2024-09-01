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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
3:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
1:0
10' Гол
Ангуло Иван
2:0
14' Гол
Торрес Факундо
17' Желтая карточка
Шлегель Родриго
20' Желтая карточка
Энрике Рамиро
39' Желтая карточка
Янссон Робин
47' Желтая карточка
Рафаэл Дос Сантос
64' Желтая карточка
Вильдер Картахена
68' Желтая карточка
Анунга Брайан
83' Желтая карточка
Араухо Сесар
3:0
85' Гол
Торрес Факундо
90'+10
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
22
Бауэр
Джош
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
9
Сарридж
Сэм
Орландо Сити
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Нэшвилл

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
0:3
М
0:1
М
1:0
М
0:1
М
0:2
ОК
1:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:3
М
1:1
М
3:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.15
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
65

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 10 (1) 0.37
Макгуайр Данкан 7 0.26
Ангуло Иван 4 0.15
Энрике Рамиро 4 0.15
Охеда Мартин 3 0.11
Муриэль Луис 3 (1) 0.11
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.07
Линн Джек 2 0.07
Лодейро Николас 1 0.04
Араухо Сесар 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 8 0.3
Мухтар Хани 5 (3) 0.19
Банбери Тил 3 (2) 0.11
Бойд Тайлер 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Мур Шак 1 0.04
Циммерман Уокер 1 0.04
Мьюл Алекс 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Махер Джек 1 0.04
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 9 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 5 0
Шлегель Родриго 3 1
Макгуайр Данкан 4 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Энрике Рамиро 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Мухтар Хани 4 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Сарридж Сэм 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Аджаго Форстер 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Нэшвилл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

18
16
Орландо Сити
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Нэшвилл
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

19
8
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
3
38%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
13%
6
24%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
38%
4
16%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
8
40%
4
20%
76-90

Пропущено

28
17
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
4
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

39
28
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
5
13%
1
4%
1-15
9
23%
6
21%
16-30
4
10%
7
25%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
11
28%
7
25%
76-90

Пропущено

44
42
23 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
10
23%
6
14%
1-15
4
9%
9
21%
16-30
9
20%
7
17%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
7
16%
5
12%
61-75
10
23%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Орландо Сити
Нэшвилл

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
5
9
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
2
11
4
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
13
14
1.5
7
20
7
20
2.5
1
26
2
25
3.5
1
26
1
26
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 27 13 8 6 52 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Даллас
 2:3 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 25 8 2 15 28 - 48 26
14.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 13 9 1 3 29 - 14 28
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
5.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 2:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 12 4 0 8 15 - 24 12
13.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
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      Г О О О О Л - Ангуло Иван бьет в цель!
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