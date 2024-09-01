Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
3:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолАнгуло Иван
2:0
14' ГолТоррес Факундо
17' Желтая карточкаШлегель Родриго
20' Желтая карточкаЭнрике Рамиро
39' Желтая карточкаЯнссон Робин
47' Желтая карточкаРафаэл Дос Сантос
64' Желтая карточкаВильдер Картахена
68' Желтая карточкаАнунга Брайан
83' Желтая карточкаАраухо Сесар
3:0
85' ГолТоррес Факундо
90'+10
Ход матча
10'
1:0
14'
17'
20'
39'
68'
83'
85'
90'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
-
31 Bryan Dowd
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Орландо Сити
Нэшвилл
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.15
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
65
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|10 (1)
|0.37
|Макгуайр Данкан
|7
|0.26
|Ангуло Иван
|4
|0.15
|Энрике Рамиро
|4
|0.15
|Охеда Мартин
|3
|0.11
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.07
|Линн Джек
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.3
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.19
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.11
|Бойд Тайлер
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Мур Шак
|1
|0.04
|Циммерман Уокер
|1
|0.04
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Махер Джек
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|9
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|5
|0
|Шлегель Родриго
|3
|1
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Энрике Рамиро
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Мухтар Хани
|4
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
|Аджаго Форстер
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Нэшвилл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
18
16
Орландо Сити
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Нэшвилл
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
19
8
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
3
38%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
13%
6
24%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
38%
4
16%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
5%
1
5%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
8
40%
4
20%
76-90
Пропущено
28
17
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
4
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
39
28
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
5
13%
1
4%
1-15
9
23%
6
21%
16-30
4
10%
7
25%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
11
28%
7
25%
76-90
Пропущено
44
42
23 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
10
23%
6
14%
1-15
4
9%
9
21%
16-30
9
20%
7
17%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
7
16%
5
12%
61-75
10
23%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Орландо Сити
Нэшвилл
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
58
59
310
113
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
67
86
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1710
1314
720
720
126
225
126
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|52 - 36
|47
|4.
|3:2 Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|2:3 Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|0:1 Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 48
|26
|14.
|1:4 Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 14
|28
|4.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|5.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|1:4 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|3:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|2:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 24
|12
|13.
|1:4 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8