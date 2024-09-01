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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:2
Перерыв
Филадельфия Юнион
0'
0:1
4' Гол
Уре Микаэль
0:2
14' Гол
Барибо Тай

Ход матча

4'
0:1
Уре Микаэль
(Макглинн Джек)
14'
0:2
Барибо Тай
(Уре Микаэль)
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Филадельфия Юнион
8.40
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Все Коэффициенты
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
11
Маноэль
Элиас
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
21
Жан-Жак
Данле
11
Бедойя
Алехандро
16
Макглинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 19 побед

45 матчей

35.6%
20%
44.4%
16 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

31.1%
51.1%
17.8%
14 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

М
0:0
М
4:1
СИЦА
1:1
М
0:1
М
0:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.42
1.16

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.44
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.22
Маноэль Элиас 6 (1) 0.22
Харпер Кэмерон 5 0.19
Кармона Викельман 3 0.11
Ванзейр Данте 2 0.07
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Данкан Кайл 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Холл Джулиан 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (4) 0.52
Уре Микаэль 7 0.26
Барибо Тай 7 0.26
Карранса Хулиан 6 0.22
Салливан Куинн 3 0.11
Макглинн Джек 3 0.11
Бедойя Алехандро 2 0.07
Буэно Хесус 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 5 1
Бедойя Алехандро 6 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Флэк Леон 2 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Филадельфия Юнион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
17
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

16
14
Нью-Йорк Ред Буллз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
27% (7)
19% (5)
Филадельфия Юнион
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

24
25
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
2
8%
7
28%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
21%
6
24%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
6
27%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
8
36%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
4
21%
8
38%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
33%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
3
14%
3
15%
76-90

Забито

43
46
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
7%
4
9%
1-15
7
16%
4
9%
16-30
7
16%
10
22%
31-45
10
23%
12
26%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
10
23%
10
22%
76-90

Пропущено

32
42
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
9
28%
4
10%
1-15
1
3%
5
12%
16-30
2
6%
8
19%
31-45
4
13%
10
24%
46-60
10
31%
4
10%
61-75
6
19%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
4
1.5
7
7
5
7
2.5
2
12
2
10
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
8
1.5
9
3
1
13
2.5
4
8
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
16
10
6
20
2.5
6
20
3
23
3.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 27 12 6 9 50 - 43 42
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:0 Заявка 27 9 8 10 30 - 37 35
10.
Даллас
 0:0 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 27 17 6 4 58 - 39 57
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 27 16 3 8 45 - 35 51
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 13 8 4 49 - 23 47
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 27 11 7 9 39 - 33 40
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 10 9 8 31 - 28 39
7.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 27 10 7 10 41 - 41 37
8.
Торонто
 0:0 Заявка 28 10 4 14 35 - 47 34
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 27 7 8 12 35 - 38 29
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 27 6 9 12 32 - 44 27
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 27 6 9 12 38 - 54 27
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 27 6 9 12 34 - 55 27
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 0:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 19 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 11 24
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
7.
Торонто
 0:0 Заявка 13 6 1 6 23 - 21 19
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 0:0 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 21 27
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 14 3 5 6 12 - 17 14
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 24 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 18 11
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 14 2 4 8 15 - 33 10
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 2 3 8 8 - 24 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
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  • 14'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
  • 4'
    Макглинн Джек сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Филадельфия Юнион
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