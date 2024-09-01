Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолУре Микаэль
0:2
14' ГолБарибо Тай
55' Желтая карточкаБарибо Тай
76' Желтая карточкаБлэйк Андре
90'+5
Ход матча
4'
0:1
14'
0:2
55'
76'
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 19 побед
45 матчей
35.6%
20%
44.4%
16 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
31.1%
51.1%
17.8%
14 побед 23 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.63
1.05
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.42
1.16
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.44
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.22
|Маноэль Элиас
|6 (1)
|0.22
|Харпер Кэмерон
|5
|0.19
|Кармона Викельман
|3
|0.11
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Холл Джулиан
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|14 (4)
|0.52
|Уре Микаэль
|7
|0.26
|Барибо Тай
|7
|0.26
|Карранса Хулиан
|6
|0.22
|Салливан Куинн
|3
|0.11
|Макглинн Джек
|3
|0.11
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Буэно Хесус
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|5
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Филадельфия Юнион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
17
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Филадельфия Юнион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
16
14
Нью-Йорк Ред Буллз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Филадельфия Юнион
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
24
27
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
13%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
2
8%
7
26%
31-45
6
25%
4
15%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
6
22%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
8
36%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
4
21%
8
38%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
33%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
3
14%
3
15%
76-90
Забито
43
48
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
3
7%
6
13%
1-15
7
16%
4
8%
16-30
7
16%
10
21%
31-45
10
23%
12
25%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
10
23%
10
21%
76-90
Пропущено
34
42
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
11
32%
4
10%
1-15
1
3%
5
12%
16-30
2
6%
8
19%
31-45
4
12%
10
24%
46-60
10
29%
29%
4
10%
61-75
6
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
2
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
85
77
58
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
68
103
113
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
1413
1710
621
621
324
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|52 - 36
|47
|4.
|3:2 Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|2:3 Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|0:1 Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 48
|26
|14.
|1:4 Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 14
|28
|4.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|5.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|1:4 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|3:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|2:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 24
|12
|13.
|1:4 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8