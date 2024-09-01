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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
0:1
4' Гол
Уре Микаэль
0:2
14' Гол
Барибо Тай
55' Желтая карточка
Барибо Тай
76' Желтая карточка
Блэйк Андре
90'+5
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
11
Маноэль
Элиас
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
21
Жан-Жак
Данле
11
Бедойя
Алехандро
16
Макглинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
57.1%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 19 побед

45 матчей

35.6%
20%
44.4%
16 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

31.1%
51.1%
17.8%
14 побед 23 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед

История матчей

М
0:0
М
4:1
СИЦА
1:1
М
0:1
М
0:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:0
М
4:3
М
2:0
М
3:2
М
0:1
ОК
2:1
М
0:0
М
0:0
ОК
1:1
М
0:2
М
3:0
М
0:2
М
3:2
М
2:2
ОК
2:1
М
4:1
М
1:3
ОК
1:1
М
0:2
ТМС
1:3
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
2:1
М
0:3
М
2:0
М
2:3
М
1:0
М
1:0
М
2:1
ОК
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.42
1.16

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.44
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.22
Маноэль Элиас 6 (1) 0.22
Харпер Кэмерон 5 0.19
Кармона Викельман 3 0.11
Ванзейр Данте 2 0.07
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Данкан Кайл 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Холл Джулиан 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (4) 0.52
Уре Микаэль 7 0.26
Барибо Тай 7 0.26
Карранса Хулиан 6 0.22
Салливан Куинн 3 0.11
Макглинн Джек 3 0.11
Бедойя Алехандро 2 0.07
Буэно Хесус 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 5 1
Бедойя Алехандро 6 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Филадельфия Юнион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
17
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Филадельфия Юнион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

16
14
Нью-Йорк Ред Буллз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Филадельфия Юнион
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

24
27
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
3
13%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
2
8%
7
26%
31-45
6
25%
4
15%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
6
22%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
8
36%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
5
26%
3
14%
31-45
4
21%
8
38%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
33%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
3
14%
3
15%
76-90

Забито

43
48
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
3
7%
6
13%
1-15
7
16%
4
8%
16-30
7
16%
10
21%
31-45
10
23%
12
25%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
10
23%
10
21%
76-90

Пропущено

34
42
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
11
32%
4
10%
1-15
1
3%
5
12%
16-30
2
6%
8
19%
31-45
4
12%
10
24%
46-60
10
29%
29%
4
10%
61-75
6
18%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
2
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
5
1.5
7
7
5
8
2.5
2
12
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
8
1.5
10
3
1
13
2.5
4
9
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
14
13
1.5
17
10
6
21
2.5
6
21
3
24
3.5
1
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 27 13 8 6 52 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Даллас
 2:3 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 25 8 2 15 28 - 48 26
14.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 13 9 1 3 29 - 14 28
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
5.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 2:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 12 4 0 8 15 - 24 12
13.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
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