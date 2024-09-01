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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Второй тайм: 47'
Атланта Юнайтед
0'
42' Желтая карточка
Грегерсен Стиан

Ход матча

42'
 
Грегерсен Стиан
Прогнозы 111
Шарлотт 56.8% (63)
X 15.3% (17)
Атланта Юнайтед 27.9% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шарлотт
Ничья
Атланта Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
11
Абада
Лиэль
10
Биэл
Пеп
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
9
Свидерски
Кароль
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
18
Амадор
Педру
6
Слиш
Бартош
35
Форчун
Аджани
9
Лобжанидзе
Саба
59
Миранчук
Алексей
16
Силва
Алешандре
29
Тьяре
Джамал
Шарлотт
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Атланта Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:3
М
1:3
М
0:3
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
2.33

Среднее время на гол

180
38

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 7 0.26
Варгас Кервин Кальдерон 5 0.19
Абада Лиэль 4 0.15
Тавареш Юри 3 0.11
Вествуд Эшли 2 0.07
Свидерски Кароль 2 (2) 0.07
Деягере Брехт 1 0.04
Петкович Никола 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Копетти Энцо 1 0.04
Диани Джибриль 1 (1) 0.04
Маланда Адилсон 1 0.04
Бендер Бен 1 0.04
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 6 0.22
Риос Даниэль 6 0.22
Альмада Тьяго 6 (2) 0.22
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.19
Тьяре Джамал 5 0.19
Грегерсен Стиан 2 0.07
Силва Алешандре 2 0.07
Уайли Калеб 1 0.04
Слиш Бартош 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Форчун Аджани 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Бёрн Натан 5 0
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Бронико Брандт 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Бендер Бен 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Уильямс Дэррик 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Атланта Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
6
Шарлотт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Атланта Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

12
19
Шарлотт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
62% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Атланта Юнайтед
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
4
22%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
6
24%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
2
13%
5
20%
76-90

Пропущено

18
20
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
50%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
6
33%
4
20%
76-90

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
13%
2
6%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
6
20%
8
23%
31-45
7
23%
8
23%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
7
23%
8
23%
76-90

Пропущено

29
38
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
2
7%
4
11%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
11
38%
6
16%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
2
7%
9
24%
61-75
10
34%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Шарлотт
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
10
3
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
19
7
8
18
1.5
12
14
3
23
2.5
3
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 27 12 6 9 50 - 43 42
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:0 Заявка 27 9 8 10 30 - 37 35
10.
Даллас
 0:0 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 27 17 6 4 58 - 39 57
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 27 16 3 8 45 - 35 51
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 13 8 4 49 - 23 47
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 27 11 7 9 39 - 33 40
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 10 9 8 31 - 28 39
7.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 27 10 7 10 41 - 41 37
8.
Торонто
 0:0 Заявка 28 10 4 14 35 - 47 34
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 27 7 8 12 35 - 38 29
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 27 6 9 12 32 - 44 27
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 27 6 9 12 38 - 54 27
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 27 6 9 12 34 - 55 27
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 0:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 19 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 11 24
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
7.
Торонто
 0:0 Заявка 13 6 1 6 23 - 21 19
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 0:0 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 21 27
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 14 3 5 6 12 - 17 14
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 24 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 18 11
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 14 2 4 8 15 - 33 10
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 2 3 8 8 - 24 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло в матче "Шарлотт" и "Юнайтед" не открыт, несмотря на обилие голевых моментов у ворот хозяев поля!
  • 45'
    Вот никак мяч идет в ворота "Шарлотт". Много моментов создали гости у рамки соперника, но пока отличиться не смогли. Вратарь "Шарлотт" тому виной. 
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Миранчук сейчас получил мяч в штрафной площадке соперника, убрал сферу от оппонента и прострел на Лобжанидзе, который в упор расстреливал вратаря соперника, но попал в него!
  • Желтая карточка
    43'
    Грегерсен сейчас снес соперника на газон в центре штрафной, остановив опасное наступление соперника. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. 
  • Угловой
    42'
    Угловой заработали игроки "Атланты" сейчас. После подачи с правого края Свидерски сыграл в своей штрафной. Мяч он выбил подальше от рамки. 
  • 41'
    Да, два невероятных шанса не смогла "Атланта" реализовать. А ведь все шансы на успех были у игроков гостевой команды. Чудом просто мяч в сетке не оказался. 
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! И тут было очень опасно! Классная подача от Тьяре с левого края на Лобжанидзе. Тот нанес удар по рамке с близкого расстояния грудью, и сфера рядом с левой стойкой пролетела. 
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Кахлина! После подачи с правого края Тьяре расстреливал вратаря "Шарлотт" с 8-ми метров мощным ударом головой. Успел среагировать на "ленточке" бывший кипер "Лудогорца"! По-настоящему он спас свою команду!
  • 37'
    Миранчук отдавал проникающий пас в штрафную на Лобжанидзе, который слишком поздно отклеился от оппонента. До мяча он в итоге не добрался. 
  • Судья
    36'
    Свидерски падает в чужой штрафной, что там было? По крайней мере, пока судья молчит и разводит руки в стороны. Пенальти он не хочет ставить. 
  • 34'
    Дальний удар по рамке соперника нанес сейчас Варгас. Мяч полетел по высокой траектории в сторону левого угла, но в сетке так и не оказался в итоге. 
  • 33'
    Миранчук не стесняется совсем в обороне играть. Часто он свою команду у ворот поддерживает. Особенно в тех моментах, когда оппоненты находятся в позиционных атаках. 
  • 32'
    Варгас с левого края загружал мяч в штрафную соперника, но сейчас Миранчук в обороне действовал уверенно. Головой Алексея вынес сферу в центр поля. 
  • 31'
    Абада с левого края подавал мяч в штрафную соперника - на выходе сработал вратарь команды соперника, забравший сферу в перчатки. 
  • 29'
    Да, просто чудом Слиш не открыл счет в матче. Там даже кипер потерял ворота у "Шарлотт". Как-то странно он за мяч прыгнул. Явно спасти свой коллектив не успевал. 
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    • Штанга
      28'
      СЛИШ! Опасно как было! Дальний удар по воротам соперника игрок сейчас нанес. Мяч угодил в перекладину, после чего вылетел в поля! Это был классный момент!
    • 27'
      Но все же опасно не в этот раз, поскольку Уронен не лучший навес на дальнюю штангу выполнил. Никто его на дальнем углу штрафной соперника не поддержал.
    • Угловой
      25'
      Первый в матче угловой заработали игрок "Шарлотт" С правого края последует, судя по всему, навес. Стандартные положения в исполнении гостей - это всегда опасно. 
    • 24'
      Неплохо между собой взаимодействуют игроки "Шарлотт" в эти минуты. Команда начала создавать моменты, и это очень тревожное время для "Атланты". 
    • 23'
      Биэл с правого края сместился в центр и нанес удар по воротам соперника - мяч по замысловатой траектории прилетел в руки вратарю.
    • Опасный момент
      22'
      Силва слева получил мяч от Миранчука, после чего направил сферу в сторону дальнего правого угла, но мяч направить в сетку ворот соперника ему не удалось!
    • 20'
      Тьяре удалась подача с левого края. Миранчук пытался в центре укротить снаряд, но тот отскочил от россиянина прямиком к защитнику. Плохая обработка от россиянина. 
    • 19'
      Нравится пока то, как в первом тайме смотрится "Атланта". Команда показывает интересный футбол, который не может не радовать фанатов этого коллектива. 
    • 18'
      Свидерски нанес удар по воротам соперника, но мяч по высокой траектории прилетел прямо в руки голкиперу, который в красивом стиле сыграл в рамке, прямо на "ленточке". 
    • 16'
      Снова от Миранчука мы увидели активное действие. На левый фланг он сместился и выполнил навес, но прямо в руки голкиперу мяч направил Алексей.
    • 15'
      Тем не менее стоит отметить, что "Атланта" действует активнее на старте матча. Хозяева чаще бьют по воротам и без устали угрожают рамке оппонента. 
    • 14'
      Первый удар от Миранчука мы увидели. Алексея из-за пределов штрафной нанес выстрел. Мяч полетел значительно выше цели. Получилось неудачно. 
    • 12'
      Варгас после подачи от Свидерски головой направлял мяч в сторону ворот соперника, но прямо в руки голкиперу он сферу в итоге направил. 
    • Анонс
      11'
      Совсем скоро завершается регулярка в МЛС, и все ближе тот момент, когда начнется плей-офф. "Атланта" в режиме реального времени пока за его пределами. 
    • 10'
      Не хватает немного движения впереди "Атланте". Неплохо двигается фланг, на который перемещается Миранчук. Но вот по остальным направлением пути передвижения у гостей пока закрыты. 
    • 9'
      Еще дриблинг от Варгаса. Подача в штрафную "Атланты" - уверенно уже на вынос действует игрок гостей. Пока в защите справляются соперники. 
    • 7'
      Лобжанидзе у "Атланты" через правый край проходил к воротам. Сам же игрок гостей подавал сферу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось в тот момент. 
    • 6'
      Варгас провел атаку своей команды по левому флангу. Последовал заброс в центр штрафной, и на выходе сработал голкипер, который не стал мяч ловить в перчатки, а сыграл кулаками подальше от рамки. 
    • 5'
      Недавно видел вопросы в Сети о том, есть ли "ВАР" в МЛС. Да, друзья, в чемпионате МЛС есть "ВАР". Все устроено там на самом высочайшем уровне, по всем стандартам. 
    • 4'
      Миранчук сейчас с левого края подавал мяч в штрафную соперника - мяч по высокой траектории прилетел в руки голкиперу, сыгравшему на выходе.
    • 3'
      Определенно в своей тарелке себя чувствует Миранчук, ведь снова в его адрес пришла передача  и Алексей сумел отметиться дальним, но не совсем точным ударом. 
    • 2'
      Игроки "Шарлотт" сегодня вышли на поле в бело-голубых цветах, тогда как футболисты "Атланты Юнайтед" предстали перед нами в красно-черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шарлотт 0:0 Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Шарлотт
    56.8% (63)
    Ничья
    15.3% (17)
    Атланта Юнайтед
    27.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.09% (75)
    Меньше
    29.91% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    83.18% (89)
    Нет
    16.82% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Шарлотт
    42.3% (47)
    1:2 Атланта Юнайтед
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    13.5% (15)
    1:0 Шарлотт
    10.8% (12)
    2:0 Шарлотт
    1.8% (2)
    0:1 Атланта Юнайтед
    1.8% (2)
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