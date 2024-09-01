Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
42'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
10
Биэл
Пеп
11
Леннон
Брукс
18
Амадор
Педру
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
-
10 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
История личных встреч
Шарлотт
Атланта Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
2.33
Среднее время на гол
180
38
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
45
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.26
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.19
|Абада Лиэль
|4
|0.15
|Тавареш Юри
|3
|0.11
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Свидерски Кароль
|2 (2)
|0.07
|Деягере Брехт
|1
|0.04
|Петкович Никола
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.04
|Маланда Адилсон
|1
|0.04
|Бендер Бен
|1
|0.04
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.22
|Риос Даниэль
|6
|0.22
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.22
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.19
|Тьяре Джамал
|5
|0.19
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|Силва Алешандре
|2
|0.07
|Уайли Калеб
|1
|0.04
|Слиш Бартош
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Форчун Аджани
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Атланта Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Шарлотт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Атланта Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
12
19
Шарлотт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
62% (16)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Атланта Юнайтед
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
4
22%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
6
24%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
2
13%
5
20%
76-90
Пропущено
18
20
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
9
50%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
6
33%
4
20%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
4
13%
2
6%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
6
20%
8
23%
31-45
7
23%
8
23%
46-60
4
13%
7
20%
61-75
7
23%
8
23%
76-90
Пропущено
29
38
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
2
7%
4
11%
1-15
1
3%
2
5%
16-30
11
38%
6
16%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
2
7%
9
24%
61-75
10
34%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2
Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Шарлотт
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
49
103
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
49
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
197
818
1214
323
323
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|0:0 Заявка
|27
|12
|6
|9
|50 - 43
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 37
|35
|10.
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|17
|6
|4
|58 - 39
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|16
|3
|8
|45 - 35
|51
|3.
|1:1 Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 23
|47
|4.
|0:2 Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|1:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 33
|40
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|31 - 28
|39
|7.
|2:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|41 - 41
|37
|8.
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 47
|34
|9.
|2:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|10.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 38
|29
|11.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 44
|27
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 54
|27
|13.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|34 - 55
|27
|14.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|15.
|0:2 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|0:2 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|6.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 21
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 21
|27
|3.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 24
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 18
|11
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 33
|10
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шарлотт 0:0 Атланта Юнайтед
Исход игры
Шарлотт
56.8% (63)
Ничья
15.3% (17)
Атланта Юнайтед
27.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (75)
Меньше
29.91% (32)
Обе команды забьют
Да
83.18% (89)
Нет
16.82% (18)
Популярный счёт
2:1 Шарлотт
42.3% (47)
1:2 Атланта Юнайтед
21.6% (24)
1:1 Ничья
13.5% (15)
1:0 Шарлотт
10.8% (12)
2:0 Шарлотт
1.8% (2)
0:1 Атланта Юнайтед
1.8% (2)
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