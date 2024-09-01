ОПАСНО! И тут было очень опасно! Классная подача от Тьяре с левого края на Лобжанидзе. Тот нанес удар по рамке с близкого расстояния грудью, и сфера рядом с левой стойкой пролетела.

Да, два невероятных шанса не смогла "Атланта" реализовать. А ведь все шансы на успех были у игроков гостевой команды. Чудом просто мяч в сетке не оказался.

Угловой заработали игроки "Атланты" сейчас. После подачи с правого края Свидерски сыграл в своей штрафной. Мяч он выбил подальше от рамки.

Грегерсен сейчас снес соперника на газон в центре штрафной, остановив опасное наступление соперника. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета.

МОМЕНТ! Миранчук сейчас получил мяч в штрафной площадке соперника, убрал сферу от оппонента и прострел на Лобжанидзе, который в упор расстреливал вратаря соперника, но попал в него!

Вот никак мяч идет в ворота "Шарлотт". Много моментов создали гости у рамки соперника, но пока отличиться не смогли. Вратарь "Шарлотт" тому виной.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло в матче "Шарлотт" и "Юнайтед" не открыт, несмотря на обилие голевых моментов у ворот хозяев поля!

Да, просто чудом Слиш не открыл счет в матче. Там даже кипер потерял ворота у "Шарлотт". Как-то странно он за мяч прыгнул. Явно спасти свой коллектив не успевал.

Абада с левого края подавал мяч в штрафную соперника - на выходе сработал вратарь команды соперника, забравший сферу в перчатки.

Варгас с левого края загружал мяч в штрафную соперника, но сейчас Миранчук в обороне действовал уверенно. Головой Алексея вынес сферу в центр поля.

Миранчук не стесняется совсем в обороне играть. Часто он свою команду у ворот поддерживает. Особенно в тех моментах, когда оппоненты находятся в позиционных атаках.

Дальний удар по рамке соперника нанес сейчас Варгас. Мяч полетел по высокой траектории в сторону левого угла, но в сетке так и не оказался в итоге.

Свидерски падает в чужой штрафной, что там было? По крайней мере, пока судья молчит и разводит руки в стороны. Пенальти он не хочет ставить.

Миранчук отдавал проникающий пас в штрафную на Лобжанидзе, который слишком поздно отклеился от оппонента. До мяча он в итоге не добрался.

ОПАСНО! Кахлина! После подачи с правого края Тьяре расстреливал вратаря "Шарлотт" с 8-ми метров мощным ударом головой. Успел среагировать на "ленточке" бывший кипер "Лудогорца"! По-настоящему он спас свою команду!

28' СЛИШ! Опасно как было! Дальний удар по воротам соперника игрок сейчас нанес. Мяч угодил в перекладину, после чего вылетел в поля! Это был классный момент!

27' Но все же опасно не в этот раз, поскольку Уронен не лучший навес на дальнюю штангу выполнил. Никто его на дальнем углу штрафной соперника не поддержал.

25' Первый в матче угловой заработали игрок "Шарлотт" С правого края последует, судя по всему, навес. Стандартные положения в исполнении гостей - это всегда опасно.

24' Неплохо между собой взаимодействуют игроки "Шарлотт" в эти минуты. Команда начала создавать моменты, и это очень тревожное время для "Атланты".

23' Биэл с правого края сместился в центр и нанес удар по воротам соперника - мяч по замысловатой траектории прилетел в руки вратарю.

22' Силва слева получил мяч от Миранчука, после чего направил сферу в сторону дальнего правого угла, но мяч направить в сетку ворот соперника ему не удалось!

20' Тьяре удалась подача с левого края. Миранчук пытался в центре укротить снаряд, но тот отскочил от россиянина прямиком к защитнику. Плохая обработка от россиянина.

19' Нравится пока то, как в первом тайме смотрится "Атланта". Команда показывает интересный футбол, который не может не радовать фанатов этого коллектива.

18' Свидерски нанес удар по воротам соперника, но мяч по высокой траектории прилетел прямо в руки голкиперу, который в красивом стиле сыграл в рамке, прямо на "ленточке".