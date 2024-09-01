Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:1
Перерыв
Ход матча
4'
0:1
17'
1:1
21'
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
2.23
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
2.08
1.28
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (1)
|0.52
|Росси Диего
|10 (1)
|0.4
|Кристиан Рамирез
|7
|0.28
|Арфстен Макс
|3
|0.12
|Фарси Мохамед
|3
|0.12
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.12
|Моррис Эйдан
|2
|0.08
|Морейра Стивен
|2
|0.08
|Хинестроза Марино
|2
|0.08
|Йебоа Яв
|1
|0.04
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|11
|0.41
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.3
|Вольф Ханнес
|5
|0.19
|Охеда Агустин
|3
|0.11
|Бакрар Монсеф
|3
|0.11
|Фернандес Джулиан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|О'Тул Кевин
|1
|0.04
|Джонс Малачи
|1
|0.04
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.04
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Джонс Деррик
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|8
|1
|Паркс Китон
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
25
24
Коламбус Крю
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
30
29
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
10%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
29%
1
9%
61-75
5
24%
3
27%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Забито
27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
0
0%
5
19%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
22%
5
19%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
6
22%
9
33%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
47%
6
38%
76-90
Забито
48
38
17 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
2
4%
7
18%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
9
19%
8
21%
31-45
10
21%
4
11%
46-60
10
21%
3
8%
61-75
11
23%
12
32%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
2
9%
8
25%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
9
41%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Точный счет
4:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
121
65
103
38
211
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
76
310
58
112
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
197
1311
1313
816
323
420
224
222
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|0:0 Заявка
|27
|12
|6
|9
|50 - 43
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 37
|35
|10.
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|17
|6
|4
|58 - 39
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|16
|3
|8
|45 - 35
|51
|3.
|1:1 Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 23
|47
|4.
|0:2 Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|1:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 33
|40
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|31 - 28
|39
|7.
|2:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|41 - 41
|37
|8.
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 47
|34
|9.
|2:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|10.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 38
|29
|11.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 44
|27
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 54
|27
|13.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|34 - 55
|27
|14.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|15.
|0:2 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|0:2 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|6.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 21
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 21
|27
|3.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 24
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 18
|11
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 33
|10
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8