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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:1
Перерыв
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
4' Гол
Мартинес Алонсо
1:1
17' Гол
Росси Диего
21' Желтая карточка
Амундсен Мальте

Ход матча

4'
0:1
Мартинес Алонсо
(Грей Тэйвон)
12'
 
Барраса Луис
Фриз Мэтт
17'
Росси Диего
(Кристиан Рамирез)
1:1
21'
Амундсен Мальте
 
45'
 
Хаак Джастин
Сэндс Джеймс
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Нью-Йорк Сити
4.30
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4.15
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4.65
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Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
26
Охеда
Агустин
16
Мартинес
Алонсо
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
1:1
М
2:3
М
1:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

2.23
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

2.08
1.28

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (1) 0.52
Росси Диего 10 (1) 0.4
Кристиан Рамирез 7 0.28
Арфстен Макс 3 0.12
Фарси Мохамед 3 0.12
Рассел-Роу Джейсен 3 0.12
Моррис Эйдан 2 0.08
Морейра Стивен 2 0.08
Хинестроза Марино 2 0.08
Йебоа Яв 1 0.04
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 11 0.41
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.3
Вольф Ханнес 5 0.19
Охеда Агустин 3 0.11
Бакрар Монсеф 3 0.11
Фернандес Джулиан 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Магно Таллес 1 (1) 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Джонс Деррик 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 8 1
Паркс Китон 5 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Танасиевич Страхиня 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

25
24
Коламбус Крю
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

30
29

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
10%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
29%
1
9%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Забито

27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 14
0
0%
5
19%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
22%
5
19%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
6
22%
9
33%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
47%
6
38%
76-90

Забито

48
38
17 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
2
4%
7
18%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
9
19%
8
21%
31-45
10
21%
4
11%
46-60
10
21%
3
8%
61-75
11
23%
12
32%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
18%
5
16%
31-45
2
9%
8
25%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
9
41%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

Точный счет

4:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
5
1.5
10
3
3
8
2.5
2
11
2
9
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
2
11
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
19
7
13
11
1.5
13
13
8
16
2.5
3
23
4
20
3.5
2
24
2
22
4.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 27 12 6 9 50 - 43 42
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:0 Заявка 27 9 8 10 30 - 37 35
10.
Даллас
 0:0 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 27 17 6 4 58 - 39 57
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 27 16 3 8 45 - 35 51
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 13 8 4 49 - 23 47
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 27 11 7 9 39 - 33 40
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 10 9 8 31 - 28 39
7.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 27 10 7 10 41 - 41 37
8.
Торонто
 0:0 Заявка 28 10 4 14 35 - 47 34
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 27 7 8 12 35 - 38 29
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 27 6 9 12 32 - 44 27
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 27 6 9 12 38 - 54 27
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 27 6 9 12 34 - 55 27
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 0:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 19 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 11 24
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
7.
Торонто
 0:0 Заявка 13 6 1 6 23 - 21 19
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 0:0 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 21 27
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 14 3 5 6 12 - 17 14
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 24 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 18 11
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 14 2 4 8 15 - 33 10
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 2 3 8 8 - 24 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
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  • Первый тайм
  • 51'
    Сэндс Джеймс уходит с поля. Джастин Хаак выходит вместо него
  • 21'
    Амундсен Мальте получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Кристиан Рамирез сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • 12'
    Фриз Мэтт уходит с поля. Луис Барраза выходит вместо него
  • 4'
    Тейвон Грэй сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Нью-Йорк Сити
4.30
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4.15
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Нью-Йорк Сити
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