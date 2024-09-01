Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
4:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолМартинес Алонсо
1:1
17' ГолРосси Диего
21' Желтая карточкаАмундсен Мальте
2:1
59' ГолАрфстен Макс
72' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
85' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
2:2
86' ГолБакрар Монсеф
3:2
90' ГолДжонс Дехуан
90' Красная карточкаФернандес Джулиан
4:2
91' ГолРассел-Роу Джейсен
90'+12
Ход матча
4'
0:1
17'
1:1
21'
59'
2:1
86'
2:2
90'
90'
3:2
91'
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
2.23
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
2.08
1.28
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (1)
|0.52
|Росси Диего
|10 (1)
|0.4
|Кристиан Рамирез
|7
|0.28
|Арфстен Макс
|4
|0.16
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.16
|Фарси Мохамед
|3
|0.12
|Моррис Эйдан
|2
|0.08
|Морейра Стивен
|2
|0.08
|Хинестроза Марино
|2
|0.08
|Йебоа Яв
|1
|0.04
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|11
|0.41
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.3
|Вольф Ханнес
|5
|0.19
|Бакрар Монсеф
|4
|0.15
|Охеда Агустин
|3
|0.11
|Фернандес Джулиан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Перея Андрес
|2
|0.07
|О'Тул Кевин
|1
|0.04
|Джонс Малачи
|1
|0.04
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.04
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Джонс Деррик
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|8
|1
|Паркс Китон
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
7
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
25
24
Коламбус Крю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
25
13
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
6
24%
4
31%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
2
22%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
3
33%
2
10%
76-90
Забито
27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
22%
5
19%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
6
22%
9
33%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
47%
6
38%
76-90
Забито
52
40
18 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
2
4%
8
20%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
9
17%
8
20%
31-45
11
21%
4
10%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
12
23%
13
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
24
36
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 22
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
2
8%
9
25%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
10
42%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Точный счет
4:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
2
11 раз 41%
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
75
103
48
211
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
76
410
58
113
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
207
1411
1413
916
324
520
225
223
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|52 - 36
|47
|4.
|3:2 Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|2:3 Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|0:1 Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 48
|26
|14.
|1:4 Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 14
|28
|4.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|5.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|1:4 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|3:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|2:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 24
|12
|13.
|1:4 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8