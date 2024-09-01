  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
4:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
4' Гол
Мартинес Алонсо
1:1
17' Гол
Росси Диего
21' Желтая карточка
Амундсен Мальте
2:1
59' Гол
Арфстен Макс
72' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
85' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
2:2
86' Гол
Бакрар Монсеф
3:2
90' Гол
Джонс Дехуан
90' Красная карточка
Фернандес Джулиан
4:2
91' Гол
Рассел-Роу Джейсен
90'+12
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
26
Охеда
Агустин
16
Мартинес
Алонсо
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
1:1
М
2:3
М
1:1
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

2.23
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

2.08
1.28

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (1) 0.52
Росси Диего 10 (1) 0.4
Кристиан Рамирез 7 0.28
Арфстен Макс 4 0.16
Рассел-Роу Джейсен 4 0.16
Фарси Мохамед 3 0.12
Моррис Эйдан 2 0.08
Морейра Стивен 2 0.08
Хинестроза Марино 2 0.08
Йебоа Яв 1 0.04
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Джонс Дехуан 1 0.04
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 11 0.41
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.3
Вольф Ханнес 5 0.19
Бакрар Монсеф 4 0.15
Охеда Агустин 3 0.11
Фернандес Джулиан 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Перея Андрес 2 0.07
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Магно Таллес 1 (1) 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Джонс Деррик 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 8 1
Паркс Китон 5 1
Родригес Сантьяго 6 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Танасиевич Страхиня 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Моралес Максимильяно 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

25
24
Коламбус Крю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
19% (5)
52% (14)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

30
31

Голы по времени матча

Забито

25
13
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
6
24%
4
31%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
2
22%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
3
33%
2
10%
76-90

Забито

27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
6
22%
5
19%
31-45
7
26%
3
11%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
6
22%
9
33%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
7
47%
6
38%
76-90

Забито

52
40
18 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
2
4%
8
20%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
9
17%
8
20%
31-45
11
21%
4
10%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
12
23%
13
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

24
36
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 22
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
2
8%
9
25%
46-60
3
13%
5
14%
61-75
10
42%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

Точный счет

4:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
2
11 раз 41%
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
10
3
4
8
2.5
2
11
3
9
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
7
6
1.5
4
10
5
8
2.5
1
13
2
11
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
20
7
14
11
1.5
14
13
9
16
2.5
3
24
5
20
3.5
2
25
2
23
4.5
1
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 27 13 8 6 52 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Даллас
 2:3 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 25 8 2 15 28 - 48 26
14.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 13 9 1 3 29 - 14 28
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
5.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 2:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 12 4 0 8 15 - 24 12
13.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Сэндс Джеймс уходит с поля. Джастин Хаак выходит вместо него
    • 21'
      Амундсен Мальте получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Кристиан Рамирез сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
    • 12'
      Фриз Мэтт уходит с поля. Луис Барраза выходит вместо него
    • 4'
      Тейвон Грэй сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коламбус Крю 4:2 Нью-Йорк Сити онлайн

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