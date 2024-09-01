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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:0
Второй тайм: 49'
Ди Си Юнайтед
0'

Ход матча

46'
 
Родригес Мартин IV
Маквей Кристофер
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.61
3.72
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3.67
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
30
Уинго
Генри
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
22
Ларьи
Ричи
16
Спайсер
Тайрис
28
Петретта
Рауль
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
24
Инсинье
Лоренцо
11
Этьенн
Дерик
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
4
Пелтола
Матти
8
Страуд
Джаред
43
Клих
Матеуш
11
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
Торонто
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
4-1-3-2

История личных встреч

Торонто
Ди Си Юнайтед

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

41 матч

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.6

Среднее время на гол

59
56

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

2.2
1.24

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

76
58

Голов в среднем за матч

1.85
1.41

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.29
Овусу Принс-Осеи 7 0.25
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.14
Этьенн Дерик 3 0.11
Лонгстафф Мэттью 2 0.07
Спайсер Тайрис 2 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Керр Деандре 1 0.04
Ларьи Ричи 1 0.04
Франклин Кобе 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 17 (2) 0.63
Страуд Джаред 3 0.11
Дахоме Кристиан 3 0.11
Сантуш Педру 2 0.07
Клих Матеуш 2 (2) 0.07
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.07
Пирани Габриэл 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.04
Бартлетт Лукас 1 0.04
Родригес Мартин IV 1 0.04
Маррелл Джейкоб 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Шнегг Давид 1 0.04
Флетчер Кристиан 1 0.04
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 8 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 7 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Лонгстафф Мэттью 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Бентеке Кристиан 7 1
Клих Матеуш 8 0
Эррера Аарон 7 0
Сантуш Педру 4 1
Пелтола Матти 3 1
Бартлетт Лукас 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Таканг Борис 1 1
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
9
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
22

Упущенные победы

7
13
Торонто
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

27
25

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
23%
4
25%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
27%
3
19%
76-90

Пропущено

22
23
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
9%
7
30%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
7
32%
6
26%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
33%
4
17%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
10
38%
8
27%
76-90

Забито

34
39
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
5
15%
6
15%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
7
21%
10
26%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
2
6%
6
15%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90

Пропущено

48
53
14 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
2
4%
5
9%
1-15
5
10%
11
21%
16-30
7
15%
11
21%
31-45
9
19%
5
9%
46-60
8
17%
7
13%
61-75
17
35%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0
ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3
Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2

Результаты матчей

Торонто
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Торонто
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
8
6
3
9
2.5
2
12
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
12
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
6
9
18
1.5
14
12
3
24
2.5
4
22
1
26
3.5
1
26
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 27 12 6 9 50 - 43 42
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:0 Заявка 27 9 8 10 30 - 37 35
10.
Даллас
 0:0 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 27 17 6 4 58 - 39 57
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 27 16 3 8 45 - 35 51
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 13 8 4 49 - 23 47
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 27 11 7 9 39 - 33 40
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 10 9 8 31 - 28 39
7.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 27 10 7 10 41 - 41 37
8.
Торонто
 0:0 Заявка 28 10 4 14 35 - 47 34
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 27 7 8 12 35 - 38 29
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 27 6 9 12 32 - 44 27
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 27 6 9 12 38 - 54 27
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 27 6 9 12 34 - 55 27
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 0:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 19 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 11 24
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
7.
Торонто
 0:0 Заявка 13 6 1 6 23 - 21 19
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 0:0 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 21 27
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 14 3 5 6 12 - 17 14
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 24 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 18 11
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 14 2 4 8 15 - 33 10
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 2 3 8 8 - 24 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.61
3.72
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3.67
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Торонто
Ди Си Юнайтед
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