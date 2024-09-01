Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:0
Второй тайм: 49'
0'
Ход матча
30
Уинго
Генри
22
Ларьи
Ричи
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Торонто
Ди Си Юнайтед
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
41 матч
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.6
Среднее время на гол
59
56
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
2.2
1.24
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
76
58
Голов в среднем за матч
1.85
1.41
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.29
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.14
|Этьенн Дерик
|3
|0.11
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.07
|Спайсер Тайрис
|2
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.04
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Флорес Дейби
|1
|0.04
|Керр Деандре
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|1
|0.04
|Франклин Кобе
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|17 (2)
|0.63
|Страуд Джаред
|3
|0.11
|Дахоме Кристиан
|3
|0.11
|Сантуш Педру
|2
|0.07
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.07
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.07
|Пирани Габриэл
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|Бартлетт Лукас
|1
|0.04
|Родригес Мартин IV
|1
|0.04
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Флетчер Кристиан
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|8
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|7
|0
|Осорио Джонатан
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Томпсон Коси
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Бентеке Кристиан
|7
|1
|Клих Матеуш
|8
|0
|Эррера Аарон
|7
|0
|Сантуш Педру
|4
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Бартлетт Лукас
|3
|1
|Страуд Джаред
|4
|0
|Родригес Мартин IV
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Таканг Борис
|1
|1
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
9
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
22
Упущенные победы
7
13
Торонто
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
25
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
23%
4
25%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
27%
3
19%
76-90
Пропущено
22
23
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
2
9%
7
30%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
7
32%
6
26%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
33%
4
17%
76-90
Пропущено
26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
10
38%
8
27%
76-90
Забито
34
39
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
5
15%
6
15%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
7
21%
10
26%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
2
6%
6
15%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90
Пропущено
48
53
14 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
2
4%
5
9%
1-15
5
10%
11
21%
16-30
7
15%
11
21%
31-45
9
19%
5
9%
46-60
8
17%
7
13%
61-75
17
35%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0
ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3
Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Результаты матчей
Торонто
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Торонто
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
86
39
212
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
75
312
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
206
918
1412
324
422
126
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|0:0 Заявка
|27
|12
|6
|9
|50 - 43
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 37
|35
|10.
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|17
|6
|4
|58 - 39
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|16
|3
|8
|45 - 35
|51
|3.
|1:1 Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 23
|47
|4.
|0:2 Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|1:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 33
|40
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|31 - 28
|39
|7.
|2:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|41 - 41
|37
|8.
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 47
|34
|9.
|2:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|10.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 38
|29
|11.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 44
|27
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 54
|27
|13.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|34 - 55
|27
|14.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|15.
|0:2 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|0:2 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|6.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 21
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 21
|27
|3.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 24
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 18
|11
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 33
|10
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8