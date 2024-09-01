Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:3
Конец матча
0'
65' Желтая карточкаФлорес Дейби
0:1
67' ГолРодригес Мартин IV
77' Желтая карточкаКерр Деандре
1:1
83' ГолКерр Деандре
1:2
88' ГолБаджи Доминик
90' Желтая карточкаПирани Габриэл
90' Желтая карточкаЛарьи Ричи
1:3
90' ГолПирани Габриэл
90'+9
Ход матча
65'
67'
77'
83'
1:1
88'
1:2
90'
90'
90'
1:3
30
Уинго
Генри
22
Ларьи
Ричи
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Торонто
Ди Си Юнайтед
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
41 матч
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.6
Среднее время на гол
59
56
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
2.2
1.24
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
76
58
Голов в среднем за матч
1.85
1.41
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.29
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.14
|Этьенн Дерик
|3
|0.11
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.07
|Керр Деандре
|2
|0.07
|Спайсер Тайрис
|2
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.04
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Флорес Дейби
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|1
|0.04
|Франклин Кобе
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|17 (2)
|0.63
|Страуд Джаред
|3
|0.11
|Дахоме Кристиан
|3
|0.11
|Пирани Габриэл
|3
|0.11
|Сантуш Педру
|2
|0.07
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.07
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.07
|Родригес Мартин IV
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|Бартлетт Лукас
|1
|0.04
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Флетчер Кристиан
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|8
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|8
|0
|Осорио Джонатан
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Томпсон Коси
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Керр Деандре
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Бентеке Кристиан
|7
|1
|Клих Матеуш
|8
|0
|Эррера Аарон
|7
|0
|Сантуш Педру
|4
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Бартлетт Лукас
|3
|1
|Страуд Джаред
|4
|0
|Родригес Мартин IV
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Пирани Габриэл
|3
|0
|Таканг Борис
|1
|1
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
10
9
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
22
Упущенные победы
7
13
Торонто
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Ди Си Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
26
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
7
30%
5
26%
76-90
Пропущено
25
24
5 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
2
8%
7
29%
29%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
9
36%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
33%
4
17%
76-90
Пропущено
26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
10
38%
8
27%
76-90
Забито
35
42
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
5
14%
6
14%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
7
20%
10
24%
31-45
7
20%
5
12%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
11
31%
9
21%
76-90
Пропущено
51
54
14 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
2
4%
5
9%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
7
14%
11
20%
31-45
9
18%
5
9%
46-60
9
18%
7
13%
61-75
19
37%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0
ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3
Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Результаты матчей
Торонто
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Торонто
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
86
310
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
85
312
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
216
919
1512
325
522
127
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|52 - 36
|47
|4.
|3:2 Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|2:3 Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|0:1 Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 48
|26
|14.
|1:4 Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 14
|28
|4.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|5.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|1:4 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|3:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|2:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 24
|12
|13.
|1:4 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8