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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:3
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
65' Желтая карточка
Флорес Дейби
0:1
67' Гол
Родригес Мартин IV
77' Желтая карточка
Керр Деандре
1:1
83' Гол
Керр Деандре
1:2
88' Гол
Баджи Доминик
90' Желтая карточка
Пирани Габриэл
90' Желтая карточка
Ларьи Ричи
1:3
90' Гол
Пирани Габриэл
90'+9
1
Джонсон
Шон
30
Уинго
Генри
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
22
Ларьи
Ричи
16
Спайсер
Тайрис
28
Петретта
Рауль
20
Флорес
Дейби
8
Лонгстафф
Мэттью
24
Инсинье
Лоренцо
11
Этьенн
Дерик
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
4
Пелтола
Матти
8
Страуд
Джаред
43
Клих
Матеуш
11
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
Торонто
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
4-1-3-2

История личных встреч

Торонто
Ди Си Юнайтед

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

41 матч

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.6

Среднее время на гол

59
56

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

2.2
1.24

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

76
58

Голов в среднем за матч

1.85
1.41

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.29
Овусу Принс-Осеи 7 0.25
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.14
Этьенн Дерик 3 0.11
Лонгстафф Мэттью 2 0.07
Керр Деандре 2 0.07
Спайсер Тайрис 2 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Ларьи Ричи 1 0.04
Франклин Кобе 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 17 (2) 0.63
Страуд Джаред 3 0.11
Дахоме Кристиан 3 0.11
Пирани Габриэл 3 0.11
Сантуш Педру 2 0.07
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.07
Клих Матеуш 2 (2) 0.07
Родригес Мартин IV 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.04
Бартлетт Лукас 1 0.04
Маррелл Джейкоб 1 0.04
Баджи Доминик 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Шнегг Давид 1 0.04
Флетчер Кристиан 1 0.04
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 8 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 8 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Лонгстафф Мэттью 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Керр Деандре 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Бентеке Кристиан 7 1
Клих Матеуш 8 0
Эррера Аарон 7 0
Сантуш Педру 4 1
Пелтола Матти 3 1
Бартлетт Лукас 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Пирани Габриэл 3 0
Таканг Борис 1 1
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0

Результаты матчей

Торонто
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

10
9
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
22

Упущенные победы

7
13
Торонто
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Ди Си Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

27
26

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
7
30%
5
26%
76-90

Пропущено

25
24
5 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
2
8%
7
29%
29%
16-30
3
12%
5
21%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
4
17%
61-75
9
36%
7
29%
29%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
6
26%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
33%
4
17%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
10
38%
8
27%
76-90

Забито

35
42
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
5
14%
6
14%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
7
20%
10
24%
31-45
7
20%
5
12%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
11
31%
9
21%
76-90

Пропущено

51
54
14 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
2
4%
5
9%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
7
14%
11
20%
31-45
9
18%
5
9%
46-60
9
18%
7
13%
61-75
19
37%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0
ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3
Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2

Результаты матчей

Торонто
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Торонто
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
8
6
3
10
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
12
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
21
6
9
19
1.5
15
12
3
25
2.5
5
22
1
27
3.5
1
27
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 27 13 8 6 52 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Даллас
 2:3 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 25 8 2 15 28 - 48 26
14.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 13 9 1 3 29 - 14 28
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
5.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 2:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 12 4 0 8 15 - 24 12
13.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Торонто 1:3 Ди Си Юнайтед онлайн

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