Первый тайм

5' "Чикаго Файр" продолжает держать мяч под своим контролем, но уже дальше центра поля у команды Фрэнка Клопаса толком продвинуться не получается.

4' Пока что "Интер" играет исключительно от обороны, но при этом фланги "Чикаго" всё же работают не очень здорово.

3' Мюллер при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Хайле-Селассие, Марен в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, Бускетс хорошо сыграл в подкате и перехватил мяч.

2' Кейперс совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.