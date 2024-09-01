Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
17
Фрэй
Ян
42
Брайт
Янник
18
Альба
Жорди
20
Гомес
Диего
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
99 Дженсен КоулВратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Защитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Чикаго Файр
Интер Майами
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
42
78
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.38
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.23
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.19
|Герберс Фабиан
|2
|0.08
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Аригони Аллан
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|14
|0.54
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.46
|Кампана Леонардо
|5
|0.19
|Альба Жорди
|4
|0.15
|Тейлор Роберт
|4
|0.15
|Рохас Матиас
|4
|0.15
|Гомес Диего
|3
|0.12
|Кремаски Бенха
|3
|0.12
|Редондо Федерико
|2
|0.08
|Фрэй Ян
|2
|0.08
|Афонсо Лео
|2
|0.08
|Грессель Юлиан
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Наварро Федерико
|3
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|10
|2
|Альба Жорди
|7
|0
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Гомес Диего
|5
|0
|Вейгандт Марсело
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Редондо Федерико
|3
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрэй Ян
|2
|0
|Кремаски Бенха
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
3
2
Чикаго Файр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
11
34
Чикаго Файр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Интер Майами
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
14
36
Голы по времени матча
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
20%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
8
53%
6
26%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
20%
6
29%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
6
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
17
37
4 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
9
24%
1-15
2
12%
3
8%
16-30
2
12%
4
11%
31-45
5
29%
29%
7
19%
46-60
4
24%
8
22%
61-75
4
24%
6
16%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Забито
32
60
9 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
1
3%
9
15%
1-15
3
9%
7
12%
16-30
5
16%
10
17%
31-45
5
16%
11
18%
46-60
6
19%
11
18%
61-75
12
38%
12
20%
76-90
Пропущено
44
37
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
8
18%
8
22%
1-15
6
14%
2
5%
16-30
8
18%
10
27%
31-45
8
18%
4
11%
46-60
8
18%
9
24%
61-75
6
14%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1
Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1
Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Результаты матчей
Чикаго Файр
Интер Майами
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
2
10 раз 38%
3
6 раз 23%
1
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
113
210
59
210
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
102
410
84
113
48
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
242
818
197
323
917
323
323
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|0:0 Заявка
|27
|12
|6
|9
|50 - 43
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:0 Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 37
|35
|10.
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|17
|6
|4
|58 - 39
|57
|2.
|1:0 Заявка
|27
|16
|3
|8
|45 - 35
|51
|3.
|1:1 Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 23
|47
|4.
|0:2 Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|1:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 33
|40
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|31 - 28
|39
|7.
|2:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|41 - 41
|37
|8.
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 47
|34
|9.
|2:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|10.
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|35 - 38
|29
|11.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 44
|27
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 54
|27
|13.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|34 - 55
|27
|14.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|15.
|0:2 Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|0:2 Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 11
|24
|5.
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|6.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 21
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 21
|27
|3.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|2:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 24
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 18
|11
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 33
|10
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чикаго Файр 0:0 Интер Майами
Исход игры
Чикаго Файр
7.8% (9)
Ничья
11.3% (13)
Интер Майами
80.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (82)
Меньше
23.36% (25)
Обе команды забьют
Да
84.11% (90)
Нет
15.89% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
56.5% (65)
1:1 Ничья
8.7% (10)
0:1 Интер Майами
7% (8)
1:3 Интер Майами
5.2% (6)
0:2 Интер Майами
4.3% (5)
2:1 Чикаго Файр
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Интер Майами
1.7% (2)
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