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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:0
Первый тайм: 5'
Интер Майами
0'
Прогнозы 115
Чикаго Файр 7.8% (9)
X 11.3% (13)
Интер Майами 80.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Чикаго Файр
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
15
Гутман
Эндрю
30
Хименес
Гастон
8
Мюллер
Крис
31
Наварро
Федерико
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
7
Хайле-Селассие
Марен
1
Коллендер
Дрейк
17
Фрэй
Ян
5
Бускетс
Серхио
14
Мартинес
Эктор
II
57
Вейгандт
Марсело
55
Редондо
Федерико
42
Брайт
Янник
18
Альба
Жорди
24
Грессель
Юлиан
9
Суарес
Луис
20
Гомес
Диего
Чикаго Файр
4-1-2-1-2
Интер Майами
3-4-3

История личных встреч

Чикаго Файр
Интер Майами

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
4:1
М
2:3
М
3:1
М
0:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

42
78

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.38
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.23
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.19
Герберс Фабиан 2 0.08
Шакири Джердан 2 (2) 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Хименес Гастон 1 0.04
Кцихос Рафаэль 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Аригони Аллан 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 14 0.54
Месси Лионель 12 (1) 0.46
Кампана Леонардо 5 0.19
Альба Жорди 4 0.15
Тейлор Роберт 4 0.15
Рохас Матиас 4 0.15
Гомес Диего 3 0.12
Кремаски Бенха 3 0.12
Редондо Федерико 2 0.08
Фрэй Ян 2 0.08
Афонсо Лео 2 0.08
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Аригони Аллан 6 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Наварро Федерико 3 0
Кейперс Уго 2 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 10 2
Альба Жорди 7 0
Бускетс Серхио 5 1
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Суарес Луис 3 0
Редондо Федерико 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрэй Ян 2 0
Кремаски Бенха 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

3
2
Чикаго Файр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

11
34
Чикаго Файр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Интер Майами
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

15
23
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
20%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
8
53%
6
26%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
20%
6
29%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
6
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

17
37
4 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
9
24%
1-15
2
12%
3
8%
16-30
2
12%
4
11%
31-45
5
29%
29%
7
19%
46-60
4
24%
8
22%
61-75
4
24%
6
16%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Забито

32
60
9 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
1
3%
9
15%
1-15
3
9%
7
12%
16-30
5
16%
10
17%
31-45
5
16%
11
18%
46-60
6
19%
11
18%
61-75
12
38%
12
20%
76-90

Пропущено

44
37
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
8
18%
8
22%
1-15
6
14%
2
5%
16-30
8
18%
10
27%
31-45
8
18%
4
11%
46-60
8
18%
9
24%
61-75
6
14%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1
Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1
Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4

Результаты матчей

Чикаго Файр
Интер Майами

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
2
10 раз 38%
3
6 раз 23%
1
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
11
3
2
10
2.5
5
9
2
10
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
10
1.5
8
4
1
13
2.5
4
8
1
13
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
24
2
8
18
1.5
19
7
3
23
2.5
9
17
3
23
3.5
3
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 27 12 6 9 50 - 43 42
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:0 Заявка 27 9 8 10 30 - 37 35
10.
Даллас
 0:0 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 27 17 6 4 58 - 39 57
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 27 16 3 8 45 - 35 51
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 13 8 4 49 - 23 47
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 27 11 7 9 39 - 33 40
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 27 10 9 8 31 - 28 39
7.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 27 10 7 10 41 - 41 37
8.
Торонто
 0:0 Заявка 28 10 4 14 35 - 47 34
9.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 27 7 8 12 35 - 38 29
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 27 6 9 12 32 - 44 27
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 27 6 9 12 38 - 54 27
13.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 27 6 9 12 34 - 55 27
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 0:0 Заявка 14 8 3 3 26 - 17 27
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 19 23
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 11 24
5.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
7.
Торонто
 0:0 Заявка 13 6 1 6 23 - 21 19
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 0:0 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 21 27
3.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 2:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 2:0 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 14 3 5 6 12 - 17 14
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 24 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 14 2 5 7 10 - 18 11
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 14 2 4 8 15 - 33 10
15.
Нэшвилл
 0:2 Заявка 13 2 3 8 8 - 24 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    "Чикаго Файр" продолжает держать мяч под своим контролем, но уже дальше центра поля у команды Фрэнка Клопаса толком продвинуться не получается. 
  • 4'
    Пока что "Интер" играет исключительно от обороны, но при этом фланги "Чикаго" всё же работают не очень здорово. 
  • 3'
    Мюллер при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Хайле-Селассие, Марен в свою очередь выполнил прострел в центр к линии вратарской, Бускетс хорошо сыграл в подкате и перехватил мяч. 
  • 2'
    Кейперс совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Чикаго Файр" очень остро нуждается в очках, чтобы попасть в плей-офф из Восточной конференции. Однако, "Интер Майами" стремится выиграть регулярный чемпионат MLS, а поэтому в таких матчах также должен стараться не терять очки. 
  • До матча
  • Напомним, что матч начнётся не ранее 3:40 по московскому времени. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата MLS между "Чикаго Файр" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.5% пользователей.
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Прогнозы 115
Чикаго Файр 7.8% (9)
X 11.3% (13)
Интер Майами 80.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Интер Майами
3.70
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3.72
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2.78
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чикаго Файр 0:0 Интер Майами

Исход игры
Чикаго Файр
7.8% (9)
Ничья
11.3% (13)
Интер Майами
80.9% (93)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (82)
Меньше
23.36% (25)
Обе команды забьют
Да
84.11% (90)
Нет
15.89% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
56.5% (65)
1:1 Ничья
8.7% (10)
0:1 Интер Майами
7% (8)
1:3 Интер Майами
5.2% (6)
0:2 Интер Майами
4.3% (5)
2:1 Чикаго Файр
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Интер Майами
1.7% (2)
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