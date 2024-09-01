Тур: 1. Стадион: Тойота.
2:3
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
6' ГолФаррингтон Логан
1:1
11' ГолНаварро Рафа
33' Желтая карточкаНтсабеленг Тсики
62' Желтая карточкаНаварро Рафа
65' Желтая карточкаДжункуа Сэм
2:1
66' ГолМуса Петар
2:1
76' Не забитый пенальтиМихайлович Джордже
2:2
76' ГолНаварро Рафа
89' Желтая карточкаЯпи Даррен
2:3
90' ГолЯпи Даррен
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
33'
62'
65'
66'
2:1
76'
76'
2:2
89'
90'
2:3
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
21
Кафумана
Шоу
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Даллас
Колорадо Рэпидс
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
38.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
44 матча
31.8%
31.8%
36.4%
14 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
43.2%
20.4%
16 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.81
Среднее время на гол
54
111
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.52
1.13
Среднее время на гол
59
79
Всего голов
70
43
Голов в среднем за матч
1.59
0.98
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
Среднее время на гол
56
92
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|14 (1)
|0.52
|Арриола Пол
|4 (1)
|0.15
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.15
|Фаррингтон Логан
|3
|0.11
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.11
|Берджесс Нкоси
|3
|0.11
|Льетгет Себастьян
|2
|0.07
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Фрейзер Лиам
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|12 (4)
|0.44
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.37
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.33
|Кабрал Кевин
|5
|0.19
|Харрис Кельвин
|4
|0.15
|Льюис Джонатан
|2
|0.07
|Бомбито Мойзе
|2
|0.07
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Ларраз Оливер
|1
|0.04
|Япи Даррен
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|6
|0
|Арриола Пол
|6
|0
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Фаррингтон Логан
|3
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Нтсабеленг Тсики
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|5
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Япи Даррен
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Колорадо Рэпидс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
5
13
Даллас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Колорадо Рэпидс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
8
24
Даллас
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
28
5
Упущенные победы
13
37
Голы по времени матча
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
8%
3
13%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
4
16%
5
22%
31-45
7
28%
6
26%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
4
16%
5
22%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
4
22%
5
20%
76-90
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
8
31%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
3
18%
8
31%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
17%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
25%
4
21%
76-90
Забито
42
49
17 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
4
10%
4
8%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
7
17%
13
27%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
9
21%
5
10%
61-75
7
17%
13
27%
76-90
Пропущено
42
44
18 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
6
14%
8
18%
1-15
7
17%
5
11%
16-30
5
12%
10
23%
31-45
8
19%
7
16%
46-60
6
14%
5
11%
61-75
10
24%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1
Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3
Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0
Результаты матчей
Даллас
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Даллас
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
94
94
49
58
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
310
76
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
242
1214
1610
521
818
224
224
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|52 - 36
|47
|4.
|3:2 Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|2:3 Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|0:1 Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 48
|26
|14.
|1:4 Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 14
|28
|4.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|5.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|1:4 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|3:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|2:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 24
|12
|13.
|1:4 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8