  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:3
Второй тайм: 90+'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
6' Гол
Фаррингтон Логан
1:1
11' Гол
Наварро Рафа
33' Желтая карточка
Нтсабеленг Тсики
62' Желтая карточка
Наварро Рафа
65' Желтая карточка
Джункуа Сэм
2:1
66' Гол
Муса Петар
2:1
76' Не забитый пенальти
Михайлович Джордже
2:2
76' Гол
Наварро Рафа
89' Желтая карточка
Япи Даррен
2:3
90' Гол
Япи Даррен
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
5
Тейшейра
Руан
4
Фарфан
Марко
21
Кафумана
Шоу
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
16
Нтсабеленг
Тсики
23
Фаррингтон
Логан
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
99
Трэвис
Джексон
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
Даллас
3-4-2-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Колорадо Рэпидс

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
38.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
10 побед 11 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

44 матча

31.8%
31.8%
36.4%
14 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
43.2%
20.4%
16 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
ОК
3:1
М
0:1
М
1:1
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
0:4
М
0:1
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1

Голы

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

1.65
0.81

Среднее время на гол

54
111

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.52
1.13

Среднее время на гол

59
79

Всего голов

70
43

Голов в среднем за матч

1.59
0.98

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
41

Среднее время на гол

56
92

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 14 (1) 0.52
Арриола Пол 4 (1) 0.15
Феррейра Хесус 4 (1) 0.15
Фаррингтон Логан 3 0.11
Дельгадо Патриксон 3 0.11
Берджесс Нкоси 3 0.11
Льетгет Себастьян 2 0.07
Ильяраменди Асьер 2 0.07
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 12 (4) 0.44
Михайлович Джордже 10 (3) 0.37
Бассетт Коул 9 (1) 0.33
Кабрал Кевин 5 0.19
Харрис Кельвин 4 0.15
Льюис Джонатан 2 0.07
Бомбито Мойзе 2 0.07
Фернандес Омир 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Ларраз Оливер 1 0.04
Япи Даррен 1 0.04
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 6 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Фарфан Марко 2 0
Джункуа Сэм 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Tarik Scott 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 5 0
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Япи Даррен 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Ларраз Оливер 1 0

Результаты матчей

Даллас
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Колорадо Рэпидс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
13
Даллас
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Колорадо Рэпидс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

8
24
Даллас
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

28
5

Упущенные победы

13
37

Голы по времени матча

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
8%
3
13%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
4
16%
5
22%
31-45
7
28%
6
26%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
4
16%
5
22%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
4
22%
5
20%
76-90

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
3
18%
8
31%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
3
18%
8
31%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
17%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
6
25%
4
21%
76-90

Забито

42
49
17 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
4
10%
4
8%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
7
17%
13
27%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
9
21%
5
10%
61-75
7
17%
13
27%
76-90

Пропущено

42
44
18 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
6
14%
8
18%
1-15
7
17%
5
11%
16-30
5
12%
10
23%
31-45
8
19%
7
16%
46-60
6
14%
5
11%
61-75
10
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1
Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3
Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0

Результаты матчей

Даллас
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Даллас
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
9
4
4
9
2.5
5
8
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
24
2
12
14
1.5
16
10
5
21
2.5
8
18
2
24
3.5
2
24
1
25
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 27 13 8 6 52 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 0:1 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Даллас
 2:3 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 25 8 2 15 28 - 48 26
14.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 13 9 1 3 29 - 14 28
4.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
5.
Даллас
 2:3 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Колорадо Рэпидс
 3:2 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 2:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 4:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 12 4 0 8 15 - 24 12
13.
Чикаго Файр
 1:4 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
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    Ничья
    Колорадо Рэпидс
    3.89
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