Тур: 1. Стадион: America First Field.
1:0
Перерыв
Ход матча
45'
45'
1:0
35
Биверс
Гэвин
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
17
Брук
Лаклан
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
23
Сандс
Уилл
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
-
28 Мишель БенжиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сандс УиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
3.14
1.33
Среднее время на гол
28
67
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
39
18
Голов в среднем за матч
2.44
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
36
80
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.63
|Гомес Карлос III
|13
|0.48
|Джулио Андерсон
|6
|0.22
|Луна Диего
|5
|0.19
|Катранис Александрос
|3
|0.11
|Охеда Брайан
|3
|0.11
|Крукс Мэтт
|2
|0.07
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Паласио Нельсон
|1
|0.04
|Енели Эмека
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.36
|Хиль Карлес
|5
|0.2
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Вуд Бобби
|2
|0.08
|Хиль Начо
|1
|0.04
|Бак Ноуэл
|1
|0.04
|Luca Langoni
|1
|0.04
|Харкс Иэн
|1
|0.04
|Лима Ник
|1
|0.04
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Бай Брэндон
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Крукс Мэтт
|6
|0
|Катранис Александрос
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Охеда Брайан
|4
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Кесслер Генри
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Харкс Иэн
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
5
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
19
Упущенные победы
21
8
Реал Солт-Лейк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
22
13
Голы по времени матча
Забито
29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
3%
1
7%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
8
28%
4
27%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
2
15%
7
30%
76-90
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
9%
4
33%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
6
26%
4
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Пропущено
22
25
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
5
23%
5
20%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
7
32%
9
36%
76-90
Забито
52
27
25 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
6%
5
19%
1-15
10
19%
5
19%
16-30
12
23%
6
22%
31-45
5
10%
2
7%
46-60
8
15%
4
15%
61-75
14
27%
5
19%
76-90
Пропущено
35
48
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
5
14%
3
6%
1-15
3
9%
4
8%
16-30
8
23%
9
19%
31-45
6
17%
9
19%
46-60
4
11%
7
15%
61-75
9
26%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
75
211
66
112
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
83
77
47
311
110
212
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
186
1412
618
917
222
521
123
323
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|52 - 36
|47
|4.
|3:2 Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|2:3 Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|0:1 Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 48
|26
|14.
|1:4 Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|29 - 14
|28
|4.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|5.
|2:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|1:4 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|3:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|2:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 24
|12
|13.
|1:4 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8