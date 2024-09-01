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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
45' Желтая карточка
Охеда Брайан
1:0
45' Гол
Джулио Андерсон
55' Желтая карточка
Лима Ник
2:0
56' Гол
Кинтон Филип
90'+6
35
Биверс
Гэвин
91
Браун
Джавейн
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
17
Брук
Лаклан
10
Гонсалвеш
Диогу
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
23
Сандс
Уилл
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:0
М
0:0
М
4:0
М
2:1
М
1:2
М
3:3
М
0:2
М
1:2
М
5:0
М
3:1
М
6:0
М
2:2
М
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

3.14
1.33

Среднее время на гол

28
67

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

39
18

Голов в среднем за матч

2.44
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

36
80

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.63
Гомес Карлос III 13 0.48
Джулио Андерсон 7 0.26
Луна Диего 5 0.19
Катранис Александрос 3 0.11
Крукс Мэтт 2 0.07
Охеда Брайан 2 0.07
Вера Брайан 1 0.04
Паласио Нельсон 1 0.04
Енели Эмека 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.36
Хиль Карлес 5 0.2
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Байрактаревич Есмир 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Вуд Бобби 2 0.08
Хиль Начо 1 0.04
Бак Ноуэл 1 0.04
Luca Langoni 1 0.04
Харкс Иэн 1 0.04
Лима Ник 1 0.04
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 6 0
Крукс Мэтт 6 0
Катранис Александрос 5 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Енели Эмека 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Глэд Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Арреага Хавьер 6 0
Кесслер Генри 6 0
Вриони Джакомо 4 1
Харкс Иэн 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
5
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
19

Упущенные победы

21
8
Реал Солт-Лейк
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

22
13

Голы по времени матча

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
3%
1
7%
1-15
7
23%
3
20%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
8
26%
4
27%
76-90

Пропущено

13
25
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
23%
2
8%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
6
24%
31-45
1
8%
5
20%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
9%
4
33%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
6
26%
4
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Пропущено

22
25
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
5
23%
5
20%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
7
32%
9
36%
76-90

Забито

54
27
26 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
3
6%
5
19%
1-15
10
19%
5
19%
16-30
13
24%
6
22%
31-45
6
11%
2
7%
46-60
8
15%
4
15%
61-75
14
26%
5
19%
76-90

Пропущено

35
50
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
5
14%
3
6%
1-15
3
9%
4
8%
16-30
8
23%
10
20%
31-45
6
17%
10
20%
46-60
4
11%
7
14%
61-75
9
26%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
2
11
6
7
2.5
1
12
3
10
3.5
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
7
1.5
4
8
3
11
2.5
1
11
2
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
7
15
12
1.5
6
19
9
18
2.5
2
23
5
22
3.5
1
24
3
24
4.5
1
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 25 14 5 6 48 - 32 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
8.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 27 11 7 9 37 - 32 40
9.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 8 2 15 28 - 49 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 21 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Джулио Андерсон бьет в цель!
    • 47'
      Охеда Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Охеда Брайан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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