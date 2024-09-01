Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:2
Второй тайм: 87'
0'
0:1
28' ГолПонсе Эсекель
33' Желтая карточкаЭскобар Франко
34' Желтая карточкаДорси Гриффин
36' Желтая карточкаБуанга Денис
49' Желтая карточкаЭррера Эктор
53' Желтая карточкаПонсе Эсекель
55' Желтая карточкаПаленсия Серги
0:2
72' ГолЭннали Лоуренс
Ход матча
28'
0:1
33'
34'
36'
49'
53'
55'
72'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.21
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
40
63
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|16 (7)
|0.64
|Богуш Матеуш
|13
|0.52
|Оливера Кристиан
|5
|0.2
|Тильман Тимоти
|4
|0.16
|Камара Кей
|3
|0.12
|Атуэста Эдуард
|2
|0.08
|Ордаз Натан
|1
|0.04
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Моралес Давид
|1
|0.04
|Анхель Томас
|1
|0.04
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.23
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.19
|Блессинг Латиф
|5
|0.19
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.12
|Басси Амине
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Смит Брэд
|2
|0.08
|Дорси Гриффин
|2
|0.08
|Эскобар Франко
|2
|0.08
|Сегал Габриэль
|2
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.04
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Понсе Эсекель
|1
|0.04
|Эннали Лоуренс
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|6
|1
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|6
|1
|Эскобар Франко
|7
|0
|Ковальчик Себастьян
|6
|0
|Микаэль
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Эррера Эктор
|3
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Артур Хосе
|3
|0
|Басси Амине
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
5
7
Лос-Анджелес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Хьюстон Динамо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
14
12
Лос-Анджелес
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Хьюстон Динамо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
31
20
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
5
16%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
16%
3
15%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
9
45%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
3
21%
6
27%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
4
31%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Забито
49
33
23 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
6
12%
5
15%
1-15
7
14%
3
9%
16-30
10
20%
6
18%
31-45
8
16%
3
9%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
11
22%
13
39%
76-90
Пропущено
29
33
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 20
2
7%
2
6%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
8
28%
6
18%
31-45
5
17%
10
30%
46-60
4
14%
8
24%
61-75
6
21%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
94
39
58
111
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
112
65
76
29
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
205
159
1015
717
322
222
223
222
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|0:2 Заявка
|25
|14
|5
|6
|48 - 32
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|2:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|1:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|8.
|0:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|37 - 32
|40
|9.
|2:1 Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|1:2 Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|2:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|2:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|7.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8