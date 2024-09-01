  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:2
Второй тайм: 87'
Хьюстон Динамо
0'
0:1
28' Гол
Понсе Эсекель
33' Желтая карточка
Эскобар Франко
34' Желтая карточка
Дорси Гриффин
36' Желтая карточка
Буанга Денис
49' Желтая карточка
Эррера Эктор
53' Желтая карточка
Понсе Эсекель
55' Желтая карточка
Паленсия Серги
0:2
72' Гол
Эннали Лоуренс
1
Льорис
Уго
4
Сегура
Эдди
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
14
Паленсия
Серги
8
О'Брайен
Льюис
6
Санчес
Илье
24
Холлингсхед
Райан
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
Лос-Анджелес
3-4-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
4:0
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.25

Среднее время на гол

41
72

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.21
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 16 (7) 0.64
Богуш Матеуш 13 0.52
Оливера Кристиан 5 0.2
Тильман Тимоти 4 0.16
Камара Кей 3 0.12
Атуэста Эдуард 2 0.08
Ордаз Натан 1 0.04
Холлингсхед Райан 1 0.04
Моралес Давид 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.23
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.19
Блессинг Латиф 5 0.19
Ковальчик Себастьян 3 0.12
Басси Амине 2 0.08
Карраскилья Адальберто 2 0.08
Смит Брэд 2 0.08
Дорси Гриффин 2 0.08
Эскобар Франко 2 0.08
Сегал Габриэль 2 0.08
Эррера Эктор 1 0.04
Стирс Дэниэл 1 0.04
Понсе Эсекель 1 0.04
Эннали Лоуренс 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паленсия Серги 6 1
Атуэста Эдуард 6 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 4 1
Холлингсхед Райан 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Санчес Илье 3 0
Шано Максим 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Сегура Эдди 2 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 6 1
Эскобар Франко 7 0
Ковальчик Себастьян 6 0
Микаэль 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Эррера Эктор 3 0
Стирс Дэниэл 3 0
Артур Хосе 3 0
Басси Амине 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Понсе Эсекель 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

5
7
Лос-Анджелес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Хьюстон Динамо
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

14
12
Лос-Анджелес
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Хьюстон Динамо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

31
20
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
5
16%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
16%
3
15%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
9
45%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
3
21%
6
27%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Забито

49
33
23 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 5
6
12%
5
15%
1-15
7
14%
3
9%
16-30
10
20%
6
18%
31-45
8
16%
3
9%
46-60
7
14%
3
9%
61-75
11
22%
13
39%
76-90

Пропущено

29
33
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 20
2
7%
2
6%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
8
28%
6
18%
31-45
5
17%
10
30%
46-60
4
14%
8
24%
61-75
6
21%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
4
1.5
3
9
5
8
2.5
1
11
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
5
1.5
7
6
2
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
20
5
15
9
1.5
10
15
7
17
2.5
3
22
2
22
3.5
2
23
2
22
4.5
1
23
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 25 14 5 6 48 - 32 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
8.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 27 11 7 9 37 - 32 40
9.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 8 2 15 28 - 49 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 21 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Буанга Денис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
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