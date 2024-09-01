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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Второй тайм: 87'
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
1:1
33' Гол
Боуда Уссени
1:2
63' Гол
Jefferson Diaz
79' Желтая карточка
Лод Робин
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
28
Киканович
Бенджамин
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
7
Груэсо
Карлос
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
17
Боуда
Уссени
97
Сент-Клэр
Дейн
4
Тапиас
Мигель
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
11
Чжон
Сан
Бин
8
Росалес
Джозеф
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
9
Йебоа
Келвин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:0
М
1:1
М
1:1
ТМК
1:4
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ЧМ
1:4
М
2:5
М
3:1
М
0:3
М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.38
2.25

Среднее время на гол

65
40

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
48

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 6 0.22
Эспиноса Кристиан 4 0.15
Hernan Lopez 4 0.15
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.15
Тоньяо 3 0.11
Киканович Бенджамин 3 0.11
Коста Витор 2 0.07
Марье Поль 2 0.07
Скахен Джек 1 0.04
Вилсон Бруно 1 0.04
Джадд Престон 1 0.04
Боуда Уссени 1 0.04
Юилл Джексон 0 0
Цакирис Нико 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 8 0.3
Олувасейи Тани 8 0.3
Лод Робин 6 0.22
Чжон Сан Бин 4 0.15
Пукки Теэму 4 0.15
Дотсон Хассани 3 0.11
Ариага Кервин 3 0.11
Йебоа Келвин 2 (1) 0.07
Фрагапане Франко 1 0.04
Трапп Уилл 1 (1) 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Бран Алехандро 1 0.04
Jefferson Diaz 1 0.04
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Джадд Престон 4 1
Груэсо Карлос 5 0
Акапо Карлос 5 0
Скахен Джек 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Hernan Lopez 3 0
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 6 1
Боксолл Михаэл 6 0
Тапиас Мигель 4 1
Трапп Уилл 5 0
Паделфорд Девин 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Лод Робин 3 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Чжон Сан Бин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
10
Сан-Хосе Эрткуэйкс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

32
11

Упущенные победы

6
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Миннесота Юнайтед
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

36
15

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
6
30%
31-45
4
36%
5
25%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
3
15%
76-90

Пропущено

27
24
6 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
4%
1
4%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
6
22%
1
4%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
10
37%
9
38%
76-90

Забито

21
22
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
8
38%
3
14%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

35
20
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
6%
4
20%
1-15
8
23%
4
20%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
12
34%
4
20%
76-90

Забито

32
42
17 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
5
16%
4
10%
1-15
2
6%
7
17%
16-30
10
31%
9
21%
31-45
8
25%
6
14%
46-60
6
19%
6
14%
61-75
1
3%
10
24%
76-90

Пропущено

62
44
21 В 1-м тайме 20
41 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
3
5%
5
11%
1-15
10
16%
9
20%
16-30
8
13%
6
14%
31-45
9
15%
3
7%
46-60
10
16%
8
18%
61-75
22
35%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
2
10 раз 38%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
8
6
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
7
5
3
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
22
4
9
17
1.5
15
11
5
21
2.5
5
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 25 14 5 6 48 - 32 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
8.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 27 11 7 9 37 - 32 40
9.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 8 2 15 28 - 49 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 21 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Боуда Уссени бьет в цель!
  • 9'
    Лод Робин сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Сан-Хосе Эрткуэйкс
    Ничья
    Миннесота Юнайтед
    3.73
    4.10
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    2.95
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