Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолХлонгвейн Бонгокуле
1:1
33' ГолБоуда Уссени
1:2
64' ГолХлонгвейн Бонгокуле
79' Желтая карточкаJefferson Diaz
87' Желтая карточкаГруэсо Карлос
90'+5
Ход матча
9'
0:1
33'
1:1
64'
79'
87'
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
17
Боуда
Уссени
11
Чжон
Сан
Бин
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Боуда УссениНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Харви КарлосЗащитник
-
18 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.38
2.25
Среднее время на гол
65
40
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
48
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|6
|0.22
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.15
|Hernan Lopez
|4
|0.15
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.15
|Тоньяо
|3
|0.11
|Киканович Бенджамин
|3
|0.11
|Коста Витор
|2
|0.07
|Марье Поль
|2
|0.07
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Вилсон Бруно
|1
|0.04
|Джадд Престон
|1
|0.04
|Боуда Уссени
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|9
|0.33
|Олувасейи Тани
|8
|0.3
|Лод Робин
|6
|0.22
|Чжон Сан Бин
|4
|0.15
|Пукки Теэму
|4
|0.15
|Дотсон Хассани
|3
|0.11
|Ариага Кервин
|3
|0.11
|Йебоа Келвин
|2 (1)
|0.07
|Фрагапане Франко
|1
|0.04
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Бран Алехандро
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Груэсо Карлос
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Акапо Карлос
|5
|0
|Скахен Джек
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Hernan Lopez
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Боксолл Михаэл
|6
|0
|Тапиас Мигель
|4
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Чжон Сан Бин
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Jefferson Diaz
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
10
Сан-Хосе Эрткуэйкс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
32
11
Упущенные победы
6
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Миннесота Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
36
16
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
25%
6
27%
31-45
4
33%
5
23%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
29
25
7 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
7%
1
4%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
3
10%
4
16%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
10
34%
9
36%
76-90
Забито
21
22
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
8
38%
3
14%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
35
20
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
6%
4
20%
1-15
8
23%
4
20%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
12
34%
4
20%
76-90
Забито
33
44
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
5
15%
5
11%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
11
33%
9
20%
31-45
8
24%
6
14%
46-60
6
18%
7
16%
61-75
1
3%
10
23%
76-90
Пропущено
64
45
22 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
4
6%
5
11%
1-15
10
16%
9
20%
16-30
8
13%
7
16%
31-45
9
14%
3
7%
46-60
11
17%
8
18%
61-75
22
34%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
2
11 раз 41%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
311
86
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
85
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
234
918
1611
522
522
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|48 - 32
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|37 - 32
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8