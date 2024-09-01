Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:0
Второй тайм: 85'
Ход матча
55'
1:0
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
11
Антони
23
Тойе
Мейсон
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
14
Ротрок
Пол
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Икоба ТегаНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
68%
32%
0 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
48 матчей
41.7%
20.8%
37.5%
20 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.9%
58.3%
18.8%
11 побед 28 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
15 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.86
1.27
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
35
40
Голов в среднем за матч
1.35
1.82
Среднее время на гол
66
49
Всего голов
76
73
Голов в среднем за матч
1.58
1.52
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
56
59
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|13 (1)
|0.48
|Мора Фелипе
|13 (1)
|0.48
|Феррейра Эвандер
|12 (3)
|0.44
|Морено Сантьяго
|6
|0.22
|Антони
|4
|0.15
|Уильямсон Эрик
|2
|0.07
|Москера Хуан
|1
|0.04
|Миллер Эрик
|1
|0.04
|Асприлья Дайрон
|1
|0.04
|Фогаса Натан
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|10
|0.37
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.3
|Руснак Альберт
|5 (2)
|0.19
|Ротрок Пол
|2
|0.07
|Раген Джексон
|2
|0.07
|Варгас Обед
|1
|0.04
|Чу Лео
|1
|0.04
|Ролдан Кристиан
|1
|0.04
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Белл Джон
|1
|0.04
|Тевес Дилан
|1
|0.04
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.04
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|7
|1
|Феррейра Эвандер
|7
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Уильямсон Эрик
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Араухо Мигель
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|8
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
12
7
Портленд Тимберс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сиэтл Саундерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
11
18
Портленд Тимберс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сиэтл Саундерс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
33
17
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
15%
4
24%
1-15
7
21%
3
18%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
4
12%
6
35%
61-75
9
27%
1
6%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
6
26%
6
29%
31-45
6
26%
5
24%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
2
9%
3
14%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
8
36%
1
6%
61-75
5
23%
7
39%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
4
18%
3
25%
76-90
Забито
55
35
23 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
7
13%
7
20%
1-15
9
16%
6
17%
16-30
7
13%
1
3%
31-45
6
11%
6
17%
46-60
12
22%
7
20%
61-75
14
25%
8
23%
76-90
Пропущено
45
33
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
11%
2
6%
1-15
5
11%
8
24%
16-30
11
24%
6
18%
31-45
12
27%
6
18%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
6
13%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:2
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
3:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 50%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
67
211
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
94
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
197
206
1214
719
422
422
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|0:2 Заявка
|25
|14
|5
|6
|48 - 32
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|2:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|1:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|8.
|0:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|37 - 32
|40
|9.
|2:1 Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|1:2 Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|0:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|2:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|1:2 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|2:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|7.
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|1:2 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8