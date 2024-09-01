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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:0
Второй тайм: 85'
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
55' Гол
Москера Хуан

Ход матча

8'
 
Томас Эндрю
Фрай Стефан
55'
Москера Хуан
1:0
56'
 
Georgi Minoungou
Ротрок Пол
56'
 
Руидиас Рауль
Де Ла Вега Педро
74'
 
Варгас Обед
Атенсио Джошуа
80'
 
Reed Baker-Whiting
Толо Нуху
80'
 
Лейва Дэнни
Руснак Альберт
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.18
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4.80
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9.39
Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
23
Тойе
Мейсон
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
8
Атенсио
Джошуа
14
Ротрок
Пол
11
Руснак
Альберт
10
Де
Ла
Вега
Педро
13
Моррис
Джордан
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

68%
32%
0 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

48 матчей

41.7%
20.8%
37.5%
20 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.9%
58.3%
18.8%
11 побед 28 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
15 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:1
М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Голы

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.86
1.27

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

35
40

Голов в среднем за матч

1.35
1.82

Среднее время на гол

66
49

Всего голов

76
73

Голов в среднем за матч

1.58
1.52

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
16
Больше 33%
Меньше 67%
32
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

56
59

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 13 (1) 0.48
Мора Фелипе 13 (1) 0.48
Феррейра Эвандер 12 (3) 0.44
Морено Сантьяго 6 0.22
Антони 4 0.15
Уильямсон Эрик 2 0.07
Москера Хуан 1 0.04
Миллер Эрик 1 0.04
Асприлья Дайрон 1 0.04
Фогаса Натан 1 0.04
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.37
Руидиас Рауль 8 (4) 0.3
Руснак Альберт 5 (2) 0.19
Ротрок Пол 2 0.07
Раген Джексон 2 0.07
Варгас Обед 1 0.04
Чу Лео 1 0.04
Ролдан Кристиан 1 0.04
Мусовски Дэниел 1 0.04
Рольдан Александер 1 0.04
Белл Джон 1 0.04
Тевес Дилан 1 0.04
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.04
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 7 1
Феррейра Эвандер 7 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 5 0
Миллер Камаль 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Уильямсон Эрик 4 0
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Крепо Максим 1 1
Араухо Мигель 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 8 1
Раген Джексон 4 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сиэтл Саундерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
7
Портленд Тимберс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сиэтл Саундерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

11
18
Портленд Тимберс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сиэтл Саундерс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

33
17
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
15%
4
24%
1-15
7
21%
3
18%
16-30
5
15%
1
6%
31-45
3
9%
2
12%
46-60
4
12%
6
35%
61-75
9
27%
1
6%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
6
26%
6
29%
31-45
6
26%
5
24%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
2
9%
3
14%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
9%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
8
36%
1
6%
61-75
5
23%
7
39%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
4
18%
3
25%
76-90

Забито

55
35
23 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
7
13%
7
20%
1-15
9
16%
6
17%
16-30
7
13%
1
3%
31-45
6
11%
6
17%
46-60
12
22%
7
20%
61-75
14
25%
8
23%
76-90

Пропущено

45
33
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
11%
2
6%
1-15
5
11%
8
24%
16-30
11
24%
6
18%
31-45
12
27%
6
18%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
6
13%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:2
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
4
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

3:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 50%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
6
7
6
7
2.5
2
11
4
9
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
19
7
20
6
1.5
12
14
7
19
2.5
4
22
4
22
3.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 25 14 5 6 48 - 32 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
8.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 27 11 7 9 37 - 32 40
9.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 8 2 15 28 - 49 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 5 2 7 18 - 21 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Фрай Стефан уходит с поля. Томас Эндрю выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.18
Реклама, ligastavok.ru
4.80
Реклама, bettery.ru
9.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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