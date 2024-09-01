Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:1
43' ГолВайнионпяя Матиас
67' Желтая карточкаРимст Бенжамин
71' Желтая карточкаВирта Эмели
1:1
72' ГолСейдиу Арлинд
Ход матча
43'
67'
71'
72'
1:1
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
12
Фокс
Дилан
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
32 Oliver Heino
-
-
-
77 Oliver Whyte
-
-
20 Jesse Nikki
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Хака
Лахти
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
63.3%
16.7%
6 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.93
Среднее время на гол
67
96
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
122
90
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.03
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
87
93
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.32
|Maissa Fall
|6
|0.27
|Imani Lanquedoc
|4
|0.18
|Juho Kilo
|3
|0.14
|Marko Bacanin
|3
|0.14
|Oliver Whyte
|2
|0.09
|Сейдиу Арлинд
|2
|0.09
|Магута Райан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.05
|Guilherme Morais
|1
|0.05
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.41
|Иванович Люк
|5
|0.23
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.14
|Кастро Пабло
|3
|0.14
|Lucas Morais
|1
|0.05
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.05
|Samuel Pasanen
|1
|0.05
|Bruno Jordao2
|1
|0.05
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.05
|Коскинен Отсо
|1
|0.05
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|5
|1
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Bruno Jordao2
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
Результаты матчей
Хака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
9
Хака
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Лахти
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
10
15
Хака
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Лахти
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 0
12 Не забивали 17
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
1
11%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
2
14%
6
29%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
14%
3
19%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
6
33%
3
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Забито
33
25
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 10
4
12%
4
16%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
2
6%
6
24%
31-45
8
24%
7
28%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
8
24%
4
16%
76-90
Пропущено
32
37
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 16
3
9%
7
19%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
9
28%
7
19%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
7
22%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0
Результаты матчей
Хака
Лахти
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хака
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
64
56
28
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
46
47
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
1110
1011
714
417
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|3:1
|22
|13
|4
|5
|41 - 21
|43
|3.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|45 - 25
|39
|4.
|1:1
|22
|10
|6
|6
|40 - 33
|36
|5.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|35 - 32
|35
|6.
|1:3
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|2:1
|22
|9
|4
|9
|38 - 29
|31
|8.
|1:1
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|26 - 36
|21
|10.
|2:1
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|1:1
|22
|3
|10
|9
|26 - 38
|19
|12.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|9.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|6.
|1:3
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|2:1
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|2:1
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|1:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|1:1
|11
|0
|6
|5
|10 - 22
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5