  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Конец матча
Лахти
0'
0:1
43' Гол
Вайнионпяя Матиас
67' Желтая карточка
Римст Бенжамин
70' Желтая карточка
Вирта Эмели
1:1
72' Гол
Сейдиу Арлинд
85' Желтая карточка
Лопес Майкл
89' Желтая карточка
Ндам Хассан
90' Желтая карточка
Maissa Fall
90'+8
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
5
Nicolas
Gianini
Dantas
13
Саллинен
Оскари
6
Guilherme
Morais
8
Сийра
Тууре
23
Maissa
Fall
7
Мастокангас
Элиас
17
Сейдиу
Арлинд
27
Олусанья
Антони
31
Osku
Maukonen
32
Felix
Strauss
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
8
Riku
Selander
27
Benjamin
Mulahalilovic
6
Samuel
Pasanen
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
Хака
Лахти

История личных встреч

Хака
Лахти

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
63.3%
16.7%
6 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
ТМК
1:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
ТМК
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Среднее время на гол

67
96

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

122
90

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.03
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

87
93

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.32
Maissa Fall 6 0.27
Imani Lanquedoc 4 0.18
Juho Kilo 3 0.14
Сейдиу Арлинд 3 0.14
Marko Bacanin 3 0.14
Oliver Whyte 2 0.09
Магута Райан 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Nicolas Gianini Dantas 1 0.05
Guilherme Morais 1 0.05
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.41
Иванович Люк 5 0.23
Colin Odutayo 3 (1) 0.14
Кастро Пабло 3 0.14
Lucas Morais 1 0.05
Julius Tauriainen 1 (1) 0.05
Samuel Pasanen 1 0.05
Bruno Jordao2 1 0.05
Вайнионпяя Матиас 1 0.05
Коскинен Отсо 1 0.05
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 8 0
Maissa Fall 7 0
Магута Райан 5 1
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Oliver Whyte 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Ндам Хассан 2 0
Juho Kilo 2 0
Лепола Антон 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Римст Бенжамин 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Riku Selander 3 0
Вирта Эмели 3 0
Colin Odutayo 3 0
Лопес Майкл 2 0
Benjamin Mulahalilovic 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Lucas Morais 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Bruno Jordao2 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Osku Maukonen 1 0

Результаты матчей

Хака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
10
Хака
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Лахти
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

10
15
Хака
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
9% (2)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Лахти
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
4
40%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
4
27%
2
9%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
14%
3
19%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
25%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
6
33%
3
19%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Забито

34
26
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
4
12%
4
15%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
2
6%
7
27%
31-45
8
24%
7
27%
46-60
6
18%
3
12%
61-75
8
24%
4
15%
76-90

Пропущено

33
38
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
9%
7
18%
1-15
4
12%
7
18%
16-30
10
30%
7
18%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
7
21%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0

Результаты матчей

Хака
Лахти

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хака
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
12
10
10
12
1.5
7
15
4
18
2.5
4
18
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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