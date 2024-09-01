  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
2:1
Второй тайм: 89'
Оулу
0'
20' Желтая карточка
Samuli Hoelttae
24' Желтая карточка
Сид Робин
0:1
28' Гол
Samuli Hoelttae
43' Желтая карточка
Moustapha Amadou Sabo
1:1
47' Пенальти
Ларссон Адам
2:1
53' Гол
Ларссон Адам
79' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
81' Желтая карточка
Hugo Cardoso
86' Вторая желтая карточка
Moustapha Amadou Sabo
88' Желтая карточка
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
19
Moustapha
Amadou
Sabo
17
Сид
Робин
20
Emmanuel
Patut
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
11
Рид
Джейден
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
2
Samuli
Hoelttae
38
Бергсма
Леон
26
Niklas
Orjala
18
Метаксас
Димитрис
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
10
Daniel
Barrow
9
Коффей
Эшли
33
Julius
Koerkkoe
Мариехамн
Оулу

История личных встреч

Мариехамн
Оулу

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

В
1:1
В
3:2
В
1:2
В
3:2
В
2:4
В
3:1
В
2:1
В
1:2
В
1:0
В
3:1
К
4:1
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.83

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 8 (2) 0.36
Дальстрем Себастьян 3 0.14
Саллинен Оскари 3 0.14
Олавале Мухамед 3 0.14
Daniel Enqvist 1 0.05
Michael Fonsell 1 0.05
Hugo Cardoso 1 0.05
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.45
Ренникс Джастин 5 0.23
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.14
Julius Koerkkoe 2 0.09
Yassin Daoussi 2 0.09
Данвуди Джейк 1 0.05
Samuli Hoelttae 1 0.05
Метаксас Димитрис 1 0.05
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Ойяла Матиас 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Hugo Cardoso 3 0
Ниссинен Йири 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сид Робин 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Moustapha Amadou Sabo 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 4 1
Konstantinos Bratsos 2 2
Samuli Hoelttae 5 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Метаксас Димитрис 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Эло Айето Хосе 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
11
Мариехамн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Оулу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

5
9
Мариехамн
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Оулу
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
5
21%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
5
25%
4
40%
31-45
5
25%
3
30%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

35
34
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
4
11%
5
15%
1-15
7
20%
2
6%
16-30
6
17%
8
24%
31-45
7
20%
7
21%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
20%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0
Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - Хака 0:1 Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1
ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3

Результаты матчей

Мариехамн
Оулу

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
2
9
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
17
4
5
16
1.5
6
15
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:2 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 3:1 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 1:1 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 1:1 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 1:1 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 1:3 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 2:1 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 1:1 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 1:2 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 2:1 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 1:1 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:2 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 3:1 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 1:1 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 2:1 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 1:1 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 1:1 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 1:3 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 1:1 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 1:2 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 1:1 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 2:1 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3:1 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 1:2 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 1:1 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 1:1 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 1:1 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 1:3 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 1:1 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 2:1 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 2:1 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 1:1 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 1:2 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 1:1 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Moustapha Amadou Sabo получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Samuli Hoelttae бьет в цель!
    • 24'
      Сид Робин получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Samuli Hoelttae получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Мариехамн
    Ничья
    Оулу
    5.95
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    5.90
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    40.00
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    Мариехамн
    Оулу
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