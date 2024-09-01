Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
20' Желтая карточкаSamuli Hoelttae
24' Желтая карточкаСид Робин
0:1
28' ГолSamuli Hoelttae
43' Желтая карточкаMoustapha Amadou Sabo
1:1
47' ПенальтиЛарссон Адам
2:1
53' ГолЛарссон Адам
79' Желтая карточкаЙокелайнен Никлас
81' Желтая карточкаHugo Cardoso
86' Вторая желтая карточкаMoustapha Amadou Sabo
Ход матча
20'
24'
28'
0:1
47'
1:1
53'
2:1
81'
88'
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
11
Рид
Джейден
35
Уорд
Каллум
38
Бергсма
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Бергсма ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
-
21 Роопе Сало
-
-
25 Musa Jatta
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Мариехамн
Оулу
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.83
Среднее время на гол
52
49
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.85
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|8 (2)
|0.36
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.14
|Саллинен Оскари
|3
|0.14
|Олавале Мухамед
|3
|0.14
|Daniel Enqvist
|1
|0.05
|Michael Fonsell
|1
|0.05
|Hugo Cardoso
|1
|0.05
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.45
|Ренникс Джастин
|5
|0.23
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.14
|Julius Koerkkoe
|2
|0.09
|Yassin Daoussi
|2
|0.09
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|Samuli Hoelttae
|1
|0.05
|Метаксас Димитрис
|1
|0.05
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|7
|0
|Дальстрем Себастьян
|5
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Ойяла Матиас
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Hugo Cardoso
|3
|0
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
|Moustapha Amadou Sabo
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|4
|1
|Konstantinos Bratsos
|2
|2
|Samuli Hoelttae
|5
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Метаксас Димитрис
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Эло Айето Хосе
|2
|0
|Daniel Barrow
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Хухтала Джесси
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
11
Мариехамн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Оулу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
5
9
Мариехамн
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Оулу
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 13
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
5
21%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
5
25%
4
40%
31-45
5
25%
3
30%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
3
15%
4
17%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
35
34
17 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
4
11%
5
15%
1-15
7
20%
2
6%
16-30
6
17%
8
24%
31-45
7
20%
7
21%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
20%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0
Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - Хака 0:1 Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1
ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3
Результаты матчей
Мариехамн
Оулу
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
37
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
29
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
174
516
615
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|3:1
|22
|13
|4
|5
|41 - 21
|43
|3.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|45 - 25
|39
|4.
|1:1
|22
|10
|6
|6
|40 - 33
|36
|5.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|35 - 32
|35
|6.
|1:3
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|2:1
|22
|9
|4
|9
|38 - 29
|31
|8.
|1:1
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|26 - 36
|21
|10.
|2:1
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|1:1
|22
|3
|10
|9
|26 - 38
|19
|12.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|9.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|6.
|1:3
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|2:1
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|2:1
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|1:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|1:1
|11
|0
|6
|5
|10 - 22
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5