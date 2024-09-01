  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
2:1
Конец матча
Оулу
0'
20' Желтая карточка
Samuli Hoelttae
24' Желтая карточка
Сид Робин
0:1
28' Гол
Samuli Hoelttae
43' Желтая карточка
Moustapha Amadou Sabo
1:1
47' Пенальти
Ларссон Адам
2:1
53' Гол
Ларссон Адам
79' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
81' Желтая карточка
Hugo Cardoso
87' Вторая желтая карточка
Moustapha Amadou Sabo
88' Желтая карточка
Андре Маркос
2:1
90' Не забитый пенальти
Олавале Мухамед
90' Желтая карточка
Паананен Алекси
90'+6
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
19
Moustapha
Amadou
Sabo
17
Сид
Робин
20
Emmanuel
Patut
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
11
Рид
Джейден
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
2
Samuli
Hoelttae
38
Бергсма
Леон
26
Niklas
Orjala
18
Метаксас
Димитрис
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
10
Daniel
Barrow
9
Коффей
Эшли
33
Julius
Koerkkoe
Мариехамн
Оулу

История личных встреч

Мариехамн
Оулу

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

В
1:1
В
3:2
В
1:2
В
3:2
В
2:4
В
3:1
В
2:1
В
1:2
В
1:0
В
3:1
К
4:1
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.83

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 8 (2) 0.36
Дальстрем Себастьян 3 0.14
Саллинен Оскари 3 0.14
Олавале Мухамед 3 0.14
Daniel Enqvist 1 0.05
Michael Fonsell 1 0.05
Hugo Cardoso 1 0.05
Ойяла Матиас 0 0
Сид Робин 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.45
Ренникс Джастин 5 0.23
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.14
Julius Koerkkoe 2 0.09
Yassin Daoussi 2 0.09
Данвуди Джейк 1 0.05
Samuli Hoelttae 1 0.05
Метаксас Димитрис 1 0.05
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Hugo Cardoso 4 0
Ойяла Матиас 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Moustapha Amadou Sabo 1 1
Ниссинен Йири 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сид Робин 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 4 1
Konstantinos Bratsos 2 2
Samuli Hoelttae 5 0
Йокелайнен Никлас 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Метаксас Димитрис 4 0
Паананен Алекси 2 0
Андре Маркос 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Эло Айето Хосе 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Оулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
12
Мариехамн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Оулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

5
9
Мариехамн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Оулу
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
5
19%
1-15
5
31%
1
4%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
4
25%
4
15%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
5
25%
4
40%
31-45
5
25%
3
30%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
3
14%
4
16%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
8
36%
2
8%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Пропущено

36
36
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
4
11%
5
14%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
6
17%
8
22%
31-45
7
19%
9
25%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
7
19%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
КуПС - Мариехамн 3:0 Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0
Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - Хака 0:1 Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1
ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3

Результаты матчей

Мариехамн
Оулу

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
12 раз 55%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
6
16
2
20
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Moustapha Amadou Sabo получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Samuli Hoelttae бьет в цель!
    • 24'
      Сид Робин получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Samuli Hoelttae получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 2:1 Оулу онлайн

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