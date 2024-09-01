  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
1:1
Второй тайм: 86'
Ильвес
0'
26' Желтая карточка
Oiva Jukkola
38' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
43' Желтая карточка
Арифи Дони
57' Желтая карточка
Ояла Юхани
1:0
62' Гол
Saku Heiskanen
71' Желтая карточка
Аяла Элиас
1:1
78' Гол
Акинйеми Аделеке
80' Желтая карточка
Райтала Юкка
83' Желтая карточка
1
Маркуччи
Энтони
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
4
Петтерссон
Оливер
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
9
Jonas
Enkerud
7
Вяйринен
Тим
1
Виртанен
Отсо
16
Миеттунен
Тату
44
Акпудже
Джошуа
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
17
Marius
Soederbaeck
10
Риски
Роопе
7
Ветели
Йоона
Гнистан
Ильвес

История личных встреч

Гнистан
Ильвес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

В
4:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
6

Среднее время на гол

22
15

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 7 (2) 0.32
Jonas Enkerud 4 0.18
Вяйринен Тим 4 (1) 0.18
Saku Heiskanen 4 0.18
Татар Беньямин 3 0.14
Vertti Haenninen 3 0.14
Roope Pyyskaenen 2 0.09
Сарр Момоду 1 0.05
Ерёменко Роман 1 0.05
Пеннинкангас Теему 1 0.05
Pauli Katajamaeki 1 0.05
Аяла Элиас 1 0.05
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.45
Риски Роопе 8 0.36
Oiva Jukkola 4 0.18
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.18
Попович Антон 3 0.14
Maksim Stjopin 3 0.14
Ветели Йоона 2 (1) 0.09
Арифи Дони 2 0.09
Миеттунен Тату 2 0.09
Улунду Винсент 2 0.09
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Аспегрен Фелипе 1 0.05
Мяенпя Аапо 1 0.05
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 9 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Кабаши Армеш 5 0
Jonas Enkerud 4 0
Jussi Leppaelahti 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Петтерссон Оливер 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0
Аяла Элиас 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 8 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 7 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Атанга Исаак 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0

Результаты матчей

Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ильвес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7
Гнистан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

16
25
Гнистан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Ильвес
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Забито

19
30
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
11%
6
20%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
4
21%
7
23%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
5
26%
7
23%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
3
15%
5
33%
76-90

Забито

31
43
16 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
4
13%
7
16%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
8
26%
11
26%
31-45
3
10%
6
14%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
7
23%
10
23%
76-90

Пропущено

33
25
20 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
6
18%
3
12%
1-15
8
24%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
1
3%
2
8%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
6
18%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0
Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0
Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0

Результаты матчей

Гнистан
Ильвес

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
6
1 раз 5%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
9
2
1
9
2.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
10
11
1.5
13
8
3
18
2.5
8
13
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
2
19
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:2 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 3:1 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 1:1 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 1:1 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 1:1 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 1:3 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 2:1 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 1:1 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 1:2 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 2:1 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 1:1 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:2 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 3:1 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 1:1 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 2:1 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 1:1 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 1:1 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 1:3 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 1:1 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 1:2 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 1:1 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 2:1 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3:1 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 1:2 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 1:1 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 1:1 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 1:1 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 1:3 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 1:1 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 2:1 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 2:1 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 1:1 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 1:2 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 1:1 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Гнистан
    Ничья
    Ильвес
    3.90
    4.40
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    3.18
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