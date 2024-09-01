Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
26' Желтая карточкаOiva Jukkola
38' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
43' Желтая карточкаАрифи Дони
57' Желтая карточкаОяла Юхани
1:0
62' ГолSaku Heiskanen
71' Желтая карточкаАяла Элиас
1:1
78' ГолАкинйеми Аделеке
80' Желтая карточкаРайтала Юкка
Ход матча
26'
43'
57'
62'
1:0
71'
78'
1:1
80'
83'
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Гнистан
Ильвес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
6
Среднее время на гол
22
15
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.32
|Jonas Enkerud
|4
|0.18
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.18
|Saku Heiskanen
|4
|0.18
|Татар Беньямин
|3
|0.14
|Vertti Haenninen
|3
|0.14
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.09
|Сарр Момоду
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|1
|0.05
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.05
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.05
|Аяла Элиас
|1
|0.05
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.45
|Риски Роопе
|8
|0.36
|Oiva Jukkola
|4
|0.18
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.18
|Попович Антон
|3
|0.14
|Maksim Stjopin
|3
|0.14
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.09
|Арифи Дони
|2
|0.09
|Миеттунен Тату
|2
|0.09
|Улунду Винсент
|2
|0.09
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|1
|0.05
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|9
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Jussi Leppaelahti
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Петтерссон Оливер
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|8
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|7
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Атанга Исаак
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ильвес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Гнистан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
16
25
Гнистан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Ильвес
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Забито
19
30
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
11%
6
20%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
4
21%
7
23%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
5
26%
7
23%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
1
7%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
3
15%
5
33%
76-90
Забито
31
43
16 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
4
13%
7
16%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
8
26%
11
26%
31-45
3
10%
6
14%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
7
23%
10
23%
76-90
Пропущено
33
25
20 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
6
18%
3
12%
1-15
8
24%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
1
3%
2
8%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
6
18%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0
Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ильвес - ЕИФ Экенас 5:0 КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0
Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0
Результаты матчей
Гнистан
Ильвес
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:6
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
6
1 раз 5%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
55
92
19
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
56
46
29
19
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
183
1011
138
318
813
120
318
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|3:1
|22
|13
|4
|5
|41 - 21
|43
|3.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|45 - 25
|39
|4.
|1:1
|22
|10
|6
|6
|40 - 33
|36
|5.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|35 - 32
|35
|6.
|1:3
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|2:1
|22
|9
|4
|9
|38 - 29
|31
|8.
|1:1
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|26 - 36
|21
|10.
|2:1
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|1:1
|22
|3
|10
|9
|26 - 38
|19
|12.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|9.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|6.
|1:3
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|2:1
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|2:1
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|1:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|1:1
|11
|0
|6
|5
|10 - 22
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5