Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
0:1
12' ГолТамминен Матиас
0:2
26' ГолБотье Жан
1:2
38' ГолOusmane Diawara
48' Желтая карточкаСааринен Сет
83' Желтая карточкаИли-Кокко Йоханнес
90' Желтая карточкаКрайдль Йоханнес
90'+4
Ход матча
12'
0:1
26'
0:2
38'
48'
90'
18
Сааринен
Сет
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 РангелНападающий
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
КуПС
Интер Турку
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
34.6%
20 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
50 матчей
44%
22%
34%
22 победы 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
14 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
40%
32%
28%
20 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
40
Голов в среднем за матч
1.38
1.54
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
72
71
Голов в среднем за матч
1.44
1.42
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
Среднее время на гол
62
63
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.23
|Саволайнен Саку
|5
|0.23
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.18
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.14
|Музинга Джонатан
|3
|0.14
|Оксанен Яакко
|3
|0.14
|Ousmane Diawara
|3
|0.14
|Otto Ruoppi
|3
|0.14
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.14
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.09
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|Matias Siltanen
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Paul Ogunkoya
|1
|0.05
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7 (2)
|0.32
|Ставицки Тимо
|5
|0.23
|Ботье Жан
|5 (2)
|0.23
|Djoully Nzoko
|4
|0.18
|Флориан Кребс
|3
|0.14
|Ярвинен Ииро
|3
|0.14
|Luka Kuittinen
|3
|0.14
|Тамминен Матиас
|2
|0.09
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.09
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.09
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.05
|Joonas Kekarainen
|1
|0.05
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Оксанен Яакко
|5
|0
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Сааринен Сет
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
4
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Интер Турку
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
15
23
КуПС
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Интер Турку
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
4%
3
20%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
6
40%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
22%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
6%
4
17%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
5
31%
6
26%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
6
55%
76-90
Забито
40
38
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
2
5%
7
18%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
8
20%
1
3%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
9
23%
12
32%
76-90
Пропущено
21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
5
24%
10
36%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0
Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1
Результаты матчей
КуПС
Интер Турку
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
6 раз 27%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КуПС
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
83
56
65
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
166
1210
1111
616
715
220
121
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5