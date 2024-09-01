  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:2
Конец матча
Интер Турку
0'
8' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
0:1
12' Гол
Тамминен Матиас
0:2
26' Гол
Ботье Жан
1:2
38' Гол
Ousmane Diawara
48' Желтая карточка
Сааринен Сет
83' Желтая карточка
Или-Кокко Йоханнес
90' Желтая карточка
Крайдль Йоханнес
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
4
Да
Грака
Кристофер
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
1
Хуухтанен
Ээту
19
Ярвинен
Ииро
22
Luka
Kuittinen
3
Хямяляйнен
Юусо
6
Dimitri
Legbo
28
Axel
Kouame
16
Стральман
Барт
10
Флориан
Кребс
11
Ботье
Жан
21
Тамминен
Матиас
27
Или-Кокко
Йоханнес
КуПС
Интер Турку

История личных встреч

КуПС
Интер Турку

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
34.6%
20 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

50 матчей

44%
22%
34%
22 победы 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
14 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
20 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

В
1:1
В
0:1
В
1:1
В
1:2
В
2:0
К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Голы

Всего голов

33
40

Голов в среднем за матч

1.38
1.54

Среднее время на гол

65
58

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

72
71

Голов в среднем за матч

1.44
1.42

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48

Среднее время на гол

62
63

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 5 (1) 0.23
Саволайнен Саку 5 0.23
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.18
Видьеског Аксель 3 (2) 0.14
Музинга Джонатан 3 0.14
Оксанен Яакко 3 0.14
Ousmane Diawara 3 0.14
Otto Ruoppi 3 0.14
Хейнонен Артту 3 (2) 0.14
Хямяляйнен Танели 2 0.09
Антви Клинтон 1 0.05
Сааринен Сет 1 0.05
Matias Siltanen 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Paul Ogunkoya 1 0.05
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 (2) 0.32
Ставицки Тимо 5 0.23
Ботье Жан 5 (2) 0.23
Djoully Nzoko 4 0.18
Флориан Кребс 3 0.14
Ярвинен Ииро 3 0.14
Luka Kuittinen 3 0.14
Тамминен Матиас 2 0.09
Thomas Lahdensuo 2 0.09
Хямяляйнен Юусо 2 0.09
Axel Kouame 1 (1) 0.05
Joonas Kekarainen 1 0.05
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 4 1
Оксанен Яакко 5 0
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 3 0
Matias Siltanen 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 2 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Сааринен Сет 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 7 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

КуПС
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
4
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Интер Турку
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

15
23
КуПС
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Интер Турку
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
1
4%
3
20%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
6
40%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
22%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
1
6%
4
17%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
5
31%
6
26%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
6
55%
76-90

Забито

40
38
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
2
5%
7
18%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
8
20%
1
3%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
9
23%
12
32%
76-90

Пропущено

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
2
10%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
5
24%
10
36%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0
Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1

Результаты матчей

КуПС
Интер Турку

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
6 раз 27%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КуПС
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
8
3
5
6
2.5
6
5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
6
12
10
1.5
11
11
6
16
2.5
7
15
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Matias Siltanen сделал результативную передачу.
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