Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
5' ГолЭнгстрем Йеспер
1:1
10' ГолМерилуото Кай
12' Желтая карточкаБанде Хассане
1:2
50' ГолМерилуото Кай
54' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
61' Желтая карточкаБашкиров Евгений
1:3
83' ПенальтиЭрвин Ли
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
12'
50'
61'
83'
1:3
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
23 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
22 Меллер ЛиэмНападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ВПС
ХИК
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед
33 матча
6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа
Первый тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 25 побед
45 матчей
13.3%
17.8%
68.9%
6 побед 8 ничьих 31 победа
Первый тайм
17.8%
37.8%
44.4%
8 побед 17 ничьих 20 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
5 побед 15 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
0.96
0.5
Среднее время на гол
94
180
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
2.59
1.57
Среднее время на гол
34
57
Всего голов
79
47
Голов в среднем за матч
1.76
1.04
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
51
86
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.45
|Teemu Hytoenen
|6
|0.27
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.18
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.14
|Башкиров Евгений
|2
|0.09
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.05
|Alfie Cicale
|1
|0.05
|Вахтера Йонас
|1
|0.05
|Ниеми Мийка
|1
|0.05
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.05
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.05
|Аланко Саму
|1
|0.05
|Antonio Almen
|1
|0.05
|Prosper Ahiabu
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.32
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.32
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.14
|Олусанья Антони
|3
|0.14
|Банде Хассане
|3
|0.14
|Эрвин Ли
|3
|0.14
|Хостикка Сантери
|2
|0.09
|Меллер Лиэм
|2
|0.09
|Хальме Аапо
|2
|0.09
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Паллас Ноа
|1
|0.05
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.05
|_Ezeh D.
|1
|0.05
|Stanislav Baranov
|1
|0.05
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Prosper Ahiabu
|3
|1
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Ogude Emmanuel Ifeanyi
|1
|1
|Ниеми Мийка
|2
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хальме Аапо
|5
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Меллер Лиэм
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
6
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ХИК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
8
21
ВПС
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
ХИК
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
6
38%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
5
38%
6
27%
61-75
2
15%
7
32%
76-90
Пропущено
18
6
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
1
17%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Забито
32
38
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
6%
4
11%
1-15
6
19%
3
8%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
8
25%
9
24%
61-75
7
22%
10
26%
76-90
Пропущено
34
20
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
2
6%
5
25%
1-15
7
21%
4
20%
16-30
2
6%
3
15%
31-45
9
26%
2
10%
46-60
7
21%
2
10%
61-75
7
21%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0
ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3
Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1
Результаты матчей
ВПС
ХИК
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
ВПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
46
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
56
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
183
1110
1011
417
714
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|3:1
|22
|13
|4
|5
|41 - 21
|43
|3.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|45 - 25
|39
|4.
|1:1
|22
|10
|6
|6
|40 - 33
|36
|5.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|35 - 32
|35
|6.
|1:3
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|2:1
|22
|9
|4
|9
|38 - 29
|31
|8.
|1:1
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|1:2
|22
|5
|6
|11
|26 - 36
|21
|10.
|2:1
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|1:1
|22
|3
|10
|9
|26 - 38
|19
|12.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|3:1
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|1:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|9.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|2:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|6.
|1:3
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|2:1
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|2:1
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|1:1
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|1:1
|11
|0
|6
|5
|10 - 22
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 8
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5