  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:3
Конец матча
ХИК
0'
1:0
5' Гол
Энгстрем Йеспер
1:1
10' Гол
Мерилуото Кай
12' Желтая карточка
Банде Хассане
1:2
50' Гол
Мерилуото Кай
54' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
61' Желтая карточка
Башкиров Евгений
1:3
84' Пенальти
Эрвин Ли
90'+4
12
Lauri-Eemil
Vetri
23
Ниеми
Мийка
5
Mikko
Pitkaenen
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
16
Teemu
Hytoenen
44
Башкиров
Евгений
7
Alfie
Cicale
25
Нейхейс
Теймен
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
3
Антцулас
Георгиос
5
О'Шоунесси
Даниэль
30
Паллас
Ноа
23
Коку
Озан
80
Палуметс
Кевор
8
Канеллопулос
Гиоргос
17
Банде
Хассане
42
Мерилуото
Кай
99
Альбанезе
Алессандро
ВПС
ХИК

История личных встреч

ВПС
ХИК

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
100%
5 побед 12 ничьих 0 побед

33 матча

6.1%
93.9%
0 побед 2 ничьи 31 победа

Первый тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 25 побед

45 матчей

13.3%
17.8%
68.9%
6 побед 8 ничьих 31 победа

Первый тайм

17.8%
37.8%
44.4%
8 побед 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
5 побед 15 ничьих 25 побед

История матчей

В
1:2
В
3:2
В
4:0
В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

0.96
0.5

Среднее время на гол

94
180

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

2.59
1.57

Среднее время на гол

34
57

Всего голов

79
47

Голов в среднем за матч

1.76
1.04

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.45
Teemu Hytoenen 6 0.27
Хаукиоя Мартти 4 (2) 0.18
Хасселбайнк Глеофило 3 0.14
Башкиров Евгений 2 0.09
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.05
Alfie Cicale 1 0.05
Вахтера Йонас 1 0.05
Ниеми Мийка 1 0.05
Энгстрем Йеспер 1 0.05
Mikko Pitkaenen 1 0.05
Аланко Саму 1 0.05
Antonio Almen 1 0.05
Prosper Ahiabu 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.32
Кескинен Топи 7 (1) 0.32
Эрвин Ли 4 (1) 0.18
Лингман Лукас 3 (2) 0.14
Олусанья Антони 3 0.14
Банде Хассане 3 0.14
Хостикка Сантери 2 0.09
Меллер Лиэм 2 0.09
Хальме Аапо 2 0.09
Мерилуото Кай 2 0.09
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Паллас Ноа 1 0.05
Тойвио Йоона 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.05
_Ezeh D. 1 0.05
Stanislav Baranov 1 0.05
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Prosper Ahiabu 3 1
Башкиров Евгений 4 0
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Аланко Саму 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Ogude Emmanuel Ifeanyi 1 1
Ниеми Мийка 2 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Alfie Cicale 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хальме Аапо 5 0
Канеллопулос Гиоргос 5 0
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Паллас Ноа 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Планж Люк 1 0
Меллер Лиэм 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ХИК
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
6
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ХИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

8
21
ВПС
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
ХИК
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

19
15
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
5
33%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
5
38%
6
27%
61-75
2
15%
7
32%
76-90

Пропущено

18
6
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
1
17%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Забито

33
41
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
9%
5
12%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
8
24%
9
22%
61-75
7
21%
11
27%
76-90

Пропущено

37
21
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 13
3
8%
6
29%
1-15
7
19%
4
19%
16-30
2
5%
3
14%
31-45
10
27%
2
10%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
8
22%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0
ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3
Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1

Результаты матчей

ВПС
ХИК

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
8 раз 36%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ВПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
6
5
4
7
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
19
3
11
11
1.5
11
11
4
18
2.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
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Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 8
Оулу Коффей Эшли 2 6
Гнистан Ояла Юхани 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
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