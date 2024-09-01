Тур: 21. Стадион: Nordmore Stadion. Главный судья: Mohammad Aslam
2:2
Второй тайм: 87'
0'
1:0
15' ГолKristian Lien
34' Желтая карточкаSorry Diarra
1:1
38' ГолSander Innvaer
2:1
46' ГолИсаксен Йеспер
66' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
72' Желтая карточкаMathias Sauer
73' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
2:2
75' ГолЭскесен Юлиус
85' Желтая карточкаMikkel Rakneberg
Ход матча
15'
1:0
34'
38'
1:1
46'
72'
73'
75'
2:2
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
199 Количество передач 281
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Хёугесунн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.71
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.21
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.21
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.16
|Исаксен Йеспер
|3
|0.16
|Брусет Хейне
|2
|0.11
|Kristian Lien
|2
|0.11
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.11
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Ярл Себастиан
|1
|0.05
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.05
|David Tufekcic
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.19
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.14
|Тунекти Себастьян
|3
|0.14
|Лейте Бруно
|3
|0.14
|Конрадсен Мортен
|1
|0.05
|Mikkel Hope
|1
|0.05
|Лисет Сёндре
|1
|0.05
|Troy Nyhammer
|1
|0.05
|Бизоза Парфе
|1
|0.05
|Mathias Sauer
|1
|0.05
|Sander Innvaer
|1
|0.05
|Claus Niyukuri
|1
|0.05
|Ismael Seone
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Лэнсинг Майкл
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|5
|0
|Sorry Diarra
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Бизоза Парфе
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Mathias Sauer
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хёугесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
11
ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
6
5
ФК Кристиансунн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Хёугесунн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
33%
3
16%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
15
11
2 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Забито
22
21
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
8
36%
3
14%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
2
9%
4
19%
76-90
Пропущено
27
30
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
7%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
3
11%
6
20%
31-45
6
22%
5
17%
46-60
4
15%
6
20%
61-75
9
33%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5
Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Хёугесунн
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
146
711
614
315
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|21
|14
|5
|2
|49 - 17
|47
|2.
|2:2
|21
|10
|7
|4
|39 - 27
|37
|3.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|4.
|1:1
|20
|10
|5
|5
|38 - 22
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|1:1
|21
|9
|4
|8
|33 - 33
|31
|7.
|20
|7
|8
|5
|26 - 24
|29
|8.
|2:2
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|9.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|24 - 25
|25
|10.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|11.
|0:1
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|2:2
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|2:2
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|1:1
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|2:2
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 11
|23
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|2:2
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|2:2
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|2:2
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|2:2
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|2:2
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|2:2
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|1:1
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6