  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
ФК Кристиансунн
2:2
Второй тайм: 87'
Хёугесунн
0'
1:0
15' Гол
Kristian Lien
34' Желтая карточка
Sorry Diarra
1:1
38' Гол
Sander Innvaer
2:1
46' Гол
Исаксен Йеспер
66' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
72' Желтая карточка
Mathias Sauer
73' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
2:2
75' Гол
Эскесен Юлиус
85' Желтая карточка
Mikkel Rakneberg

Ход матча

15'
Kristian Lien
(David Tufekcic)
1:0
34'
 
Sorry Diarra
38'
1:1
Sander Innvaer
46'
Исаксен Йеспер
(Mikkel Rakneberg)
2:1
59'
 
Mathias Sauer
Sander Innvaer
59'
 
Эскесен Юлиус
Sorry Diarra
59'
 
Лейте Бруно
Бизоза Парфе
65'
 
Troy Nyhammer
Конрадсен Мортен
66'
Ульвестад Дан Петер
 
72'
 
Mathias Sauer
73'
 
Эскесен Юлиус
74'
Hilmir Mikaelsson
Сивертсен Оскар
 
74'
Wilfred George Igor
David Tufekcic
 
75'
2:2
Эскесен Юлиус
(Troy Nyhammer)
80'
Еличич Игор
Haakon Sjaatil
 
85'
Mikkel Rakneberg
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 199 Количество передач 281
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Хёугесунн
4.43
4.60
Реклама, bettery.ru
4.70
Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
22
Haakon
Sjaatil
37
Сивертсен
Оскар
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
16
David
Tufekcic
17
Kristian
Lien
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
8
Конрадсен
Мортен
77
Бизоза
Парфе
37
Sander
Innvaer
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
ФК Кристиансунн
5-3-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Хёугесунн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
ТМК
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
ТМК
1:0
Э
2:3
Э
3:2

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.71

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.21
Гейе Папе Хабиб 4 0.21
Ruben Kristensen Alte 3 0.16
Исаксен Йеспер 3 0.16
Брусет Хейне 2 0.11
Kristian Lien 2 0.11
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.11
Mikkel Rakneberg 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Ярл Себастиан 1 0.05
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.05
David Tufekcic 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.19
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.14
Тунекти Себастьян 3 0.14
Лейте Бруно 3 0.14
Конрадсен Мортен 1 0.05
Mikkel Hope 1 0.05
Лисет Сёндре 1 0.05
Troy Nyhammer 1 0.05
Бизоза Парфе 1 0.05
Mathias Sauer 1 0.05
Sander Innvaer 1 0.05
Claus Niyukuri 1 0.05
Ismael Seone 1 0.05
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Лэнсинг Майкл 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 5 0
Sorry Diarra 5 0
Тунекти Себастьян 4 0
Бизоза Парфе 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Эскесен Юлиус 3 0
Anders Baertelsen 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Mathias Sauer 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хёугесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
11
ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

6
5
ФК Кристиансунн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Хёугесунн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
4
33%
3
16%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

15
11
2 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Забито

22
21
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
8
36%
3
14%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
2
9%
4
19%
76-90

Пропущено

27
30
8 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
7%
5
17%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
3
11%
6
20%
31-45
6
22%
5
17%
46-60
4
15%
6
20%
61-75
9
33%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5
Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Хёугесунн

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
9
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
6
7
11
1.5
6
14
3
15
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 2:2 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
4.
Мольде
 1:1 20 10 5 5 38 - 22 35
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 1:1 21 9 4 8 33 - 33 31
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 2:2 21 7 4 10 22 - 27 25
9.
Хам-Кам
 1:1 21 6 7 8 24 - 25 25
10.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 2:2 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 2:2 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 1:1 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 2:2 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 11 7 2 2 18 - 11 23
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:1 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 2:2 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 1:1 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 2:2 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 2:2 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 1:1 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 1:1 10 5 3 2 15 - 8 18
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 1:1 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 2:2 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 2:2 10 3 4 3 17 - 15 13
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 2:2 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 1:1 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 2:2 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 1:1 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Sander Haavik Innvaer первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 34'
      Sory Diarra получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 15'
      David Tufekcic сделал результативную передачу.
    • 15'
      ГОООООЛ - Kristian Lien ФК Кристиансунн забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кристиансунн
    Ничья
    Хёугесунн
    4.43
    4.60
    Реклама, bettery.ru
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФК Кристиансунн 2:2 Хёугесунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ФК Кристиансунн
    Хёугесунн
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный