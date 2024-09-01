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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Тромсё
2:2
Второй тайм: 87'
Викинг
0'
1:0
16' Гол
Vegard Oestraat Erlien
28' Желтая карточка
Норхейм Рунар
2:0
30' Гол
Енссен Андерс
60' Желтая карточка
Финнделл Хампус
2:1
84' Гол
Кристиансен Петер
2:2
86' Гол
Веватне Вильяр

Ход матча

16'
Vegard Oestraat Erlien
(Норхейм Рунар)
1:0
28'
Норхейм Рунар
 
30'
Енссен Андерс
(Jakob Napoleon Romsaas)
2:0
46'
 
Веватне Вильяр
Урбанчич Йошт
60'
 
Финнделл Хампус
60'
 
Каппис Кристиан
Финнделл Хампус
74'
Heine Larsen
Jakob Napoleon Romsaas
 
74'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Edvin Austboe
74'
 
Simen Kvia-Egeskog
Свеннсен Сандер
74'
 
Кристиансен Петер
Сальвесен Ларс-Йорген
74'
Yaw Paintsil
Корник Лео
 
83'
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
 
83'
Эдвардссон Давид
Антонсен Кент-Аре
 
84'
2:1
Кристиансен Петер
86'
2:2
Веватне Вильяр

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 10
  • 5 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Викинг
2.60
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8.43
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Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
2
Корник
Лео
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Эстбе
Арилд
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
13
Финнделл
Хампус
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
10
Трипич
Златко
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
17
Edvin
Austboe
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

38.7%
16.1%
45.2%
12 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
1:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.07

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.74
1.1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.29
Vegard Oestraat Erlien 4 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.14
Йенсен Рубен 2 0.1
Норхейм Рунар 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Корник Лео 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Tobias Guddal 1 0.05
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.05
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.43
Свеннсен Сандер 6 0.29
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.24
Кристиансен Петер 3 0.14
Edvin Austboe 2 0.1
Танген Харальд 2 0.1
Simen Kvia-Egeskog 2 0.1
Бьёрсхоль Сондре 2 0.1
Эукленн Сондре 2 0.1
Веватне Вильяр 1 0.05
Д'Агостино Николас 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Mamadou Barry 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Винтер Феликс 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Корник Лео 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Белл Джо 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Викинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8
Тромсё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
20
Тромсё
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Викинг
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

10
28

Голы по времени матча

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
6
40%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
4
29%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
2
33%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

21
35
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
1
5%
2
6%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
6
29%
7
20%
46-60
6
29%
7
20%
61-75
3
14%
11
31%
76-90

Пропущено

24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
8%
4
15%
1-15
6
25%
5
19%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2
Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3
Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4

Результаты матчей

Тромсё
Викинг

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
6
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
10
10
3
17
2.5
6
14
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 2:2 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
4.
Мольде
 1:1 20 10 5 5 38 - 22 35
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 1:1 21 9 4 8 33 - 33 31
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 2:2 21 7 4 10 22 - 27 25
9.
Хам-Кам
 1:1 21 6 7 8 24 - 25 25
10.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 2:2 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 2:2 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 1:1 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 2:2 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 11 7 2 2 18 - 11 23
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:1 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 2:2 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 1:1 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 2:2 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 2:2 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 1:1 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 1:1 10 5 3 2 15 - 8 18
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 1:1 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 2:2 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 2:2 10 3 4 3 17 - 15 13
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 2:2 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 1:1 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 2:2 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 1:1 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Jakob Napoleon Romsaas сделал результативную передачу.
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    Тромсё
    Ничья
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    2.60
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    8.43
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