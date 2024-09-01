Тур: 21. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
1:0
16' ГолVegard Oestraat Erlien
28' Желтая карточкаНорхейм Рунар
2:0
30' ГолЕнссен Андерс
60' Желтая карточкаФиннделл Хампус
2:1
84' ГолКристиансен Петер
2:2
86' ГолВеватне Вильяр
Ход матча
16'
28'
30'
60'
84'
86'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 10
-
5 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Викинг
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
38.7%
16.1%
45.2%
12 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.07
Среднее время на гол
53
84
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.74
1.1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|6 (1)
|0.29
|Vegard Oestraat Erlien
|4
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.14
|Йенсен Рубен
|2
|0.1
|Норхейм Рунар
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Корник Лео
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Tobias Guddal
|1
|0.05
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.05
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.43
|Свеннсен Сандер
|6
|0.29
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.24
|Кристиансен Петер
|3
|0.14
|Edvin Austboe
|2
|0.1
|Танген Харальд
|2
|0.1
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.1
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.1
|Эукленн Сондре
|2
|0.1
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Д'Агостино Николас
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Mamadou Barry
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Урбанчич Йошт
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Викинг
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
8
Тромсё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
20
Тромсё
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Викинг
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
10
28
Голы по времени матча
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
6
40%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
4
29%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
2
33%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
4
44%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
21
35
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 4
1
5%
2
6%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
6
29%
7
20%
46-60
6
29%
7
20%
61-75
3
14%
11
31%
76-90
Пропущено
24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
8%
4
15%
1-15
6
25%
5
19%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
5
21%
5
19%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2
Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3
Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4
Результаты матчей
Тромсё
Викинг
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
56
37
38
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
19
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
182
515
1010
317
614
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|21
|14
|5
|2
|49 - 17
|47
|2.
|2:2
|21
|10
|7
|4
|39 - 27
|37
|3.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|4.
|1:1
|20
|10
|5
|5
|38 - 22
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|1:1
|21
|9
|4
|8
|33 - 33
|31
|7.
|20
|7
|8
|5
|26 - 24
|29
|8.
|2:2
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|9.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|24 - 25
|25
|10.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|11.
|0:1
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|2:2
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|2:2
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|1:1
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|2:2
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 11
|23
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|2:2
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|2:2
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|2:2
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|2:2
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|2:2
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|2:2
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|1:1
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6