  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Бранн
1:3
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
10' Гол
Sondre Oerjasaeter
43' Желтая карточка
Шер Аймар
54' Желтая карточка
Кристиан Михельсен
1:1
57' Пенальти
Кастро Никлас
1:2
63' Гол
Сандберг Никлас
65' Желтая карточка
Сери Яфет
1:3
78' Пенальти
Йохансен Стефан
90' Желтая карточка
Anders Hiim
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Sondre Oerjasaeter
43'
 
Шер Аймар
46'
Кристиансен Рубен
Солтведт Йоахим
 
46'
Санде Мадс
Селанн-Хеггебе Эуне
 
46'
Финне Бор
Картум Сандер Эрик
 
54'
 
Кристиан Михельсен
57'
Кастро Никлас
1:1
58'
 
Сандберг Никлас
Daniel Job
58'
 
Диоп Амиду
Victor Halvorsen
63'
1:2
Сандберг Никлас
(Гудьонсен Свейнн)
65'
Сери Яфет
 
69'
 
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
69'
 
Alagie Sanyang
Гудьонсен Свейнн
75'
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
 
77'
Хелланд Эйвинд
Сери Яфет
 
78'
1:3
Йохансен Стефан
84'
 
Танген Харальд
Йохансен Стефан
90'
 
Anders Hiim

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 6 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 599 Количество передач 255
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
27
Санде
Мадс
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
26
Daniel
Job
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Гудьонсен
Свейнн
Бранн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Бранн
Сарпсборг-08

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ТМК
3:3
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
3:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.3
Финне Бор 5 0.25
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.25
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.15
Кастро Никлас 2 (1) 0.1
Нильсен Сиверт 2 0.1
Картум Сандер Эрик 2 0.1
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.1
Хорн Майер 1 0.05
Варминг Магнус 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Кнудсен Фредрик 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.38
Sondre Oerjasaeter 5 0.24
Йохансен Стефан 4 (3) 0.19
Сандберг Никлас 3 (2) 0.14
Бергет Йо Инге 3 0.14
Хрупалла Павел 2 0.1
Тебо Франклин 2 0.1
Victor Halvorsen 1 0.05
Вишне Эйрик 1 0.05
Сандер Кристиансен 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Daniel Job 1 0.05
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Шер Аймар 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Йохансен Стефан 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Sondre Oerjasaeter 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Кох Менно 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0

Результаты матчей

Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
8
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

18
10
Бранн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сарпсборг-08
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Пропущено

10
22
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
5
50%
8
36%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
6
43%
61-75
6
32%
2
14%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
6
32%
76-90

Забито

33
34
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
9%
5
15%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
3
9%
4
12%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
8
24%
8
24%
61-75
10
30%
7
21%
76-90

Пропущено

25
41
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
2
8%
2
5%
1-15
3
12%
8
20%
16-30
3
12%
5
12%
31-45
4
16%
6
15%
46-60
7
28%
9
22%
61-75
6
24%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1
Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1
Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2

Результаты матчей

Бранн
Сарпсборг-08

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Бранн
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
6
5
3
7
2.5
3
8
2
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
4
10
10
1.5
9
12
4
16
2.5
4
17
2
18
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 20 10 6 4 33 - 25 36
4.
Мольде
 20 10 4 6 38 - 23 34
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Сарпсборг-08
 21 7 5 9 32 - 43 26
9.
Тромсё
 21 7 4 10 22 - 27 25
10.
Хам-Кам
 21 6 7 8 24 - 25 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
2.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
3.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
4.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
8.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Шер Аймар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 10'
      Г О О О О Л - Sondre Oerjasaeter забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 1:3 Сарпсборг-08 онлайн

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