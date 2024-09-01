Тур: 21. Стадион: Бранн. Главный судья: Крингстад Сигурд
1:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолSondre Oerjasaeter
43' Желтая карточкаШер Аймар
54' Желтая карточкаКристиан Михельсен
1:1
57' ПенальтиКастро Никлас
1:2
63' ГолСандберг Никлас
65' Желтая карточкаСери Яфет
1:3
78' ПенальтиЙохансен Стефан
90' Желтая карточкаAnders Hiim
90'+6
Ход матча
10'
43'
57'
1:1
63'
65'
78'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 1
-
6 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
599 Количество передач 255
-
50 Владение мячом, % 50
27
Санде
Мадс
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
26
Daniel
Job
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диоп АмидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бранн
Сарпсборг-08
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.23
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.3
|Финне Бор
|5
|0.25
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.25
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.15
|Кастро Никлас
|2 (1)
|0.1
|Нильсен Сиверт
|2
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.1
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.1
|Хорн Майер
|1
|0.05
|Варминг Магнус
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.38
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.24
|Йохансен Стефан
|4 (3)
|0.19
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.14
|Бергет Йо Инге
|3
|0.14
|Хрупалла Павел
|2
|0.1
|Тебо Франклин
|2
|0.1
|Victor Halvorsen
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|1
|0.05
|Сандер Кристиансен
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Daniel Job
|1
|0.05
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Шер Аймар
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Йохансен Стефан
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
8
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
18
10
Бранн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сарпсборг-08
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Пропущено
10
22
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
5
50%
8
36%
61-75
2
20%
5
23%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
6
43%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
6
32%
76-90
Забито
33
34
10 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
9%
5
15%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
3
9%
4
12%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
8
24%
8
24%
61-75
10
30%
7
21%
76-90
Пропущено
25
41
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
2
8%
2
5%
1-15
3
12%
8
20%
16-30
3
12%
5
12%
31-45
4
16%
6
15%
46-60
7
28%
9
22%
61-75
6
24%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1
Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1
Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2
Результаты матчей
Бранн
Сарпсборг-08
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Бранн
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
65
37
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
174
1010
912
416
417
218
219
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6