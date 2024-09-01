  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Стрёмсгодсет
0:1
Второй тайм: 86'
Будё-Глимт
0'
44' Желтая карточка
Хайкин Никита
0:1
52' Гол
Фет Сондре

Ход матча

44'
 
Хайкин Никита
46'
 
Мо Бреде
Нильсен Вилладс
46'
 
Хёуге Йенс
Миккельсен Эугуст
46'
 
Томич Михал
Сьоволд Фредрик
52'
0:1
Фет Сондре
65'
Marko Lawk Farji
Андерсен Эйрик Улланд
 
76'
Менерт Маркус
Мёллер Николай
 
77'
 
Дубвик Исак
Синкернагель Филип
82'
 
Эукленн Сондре
Фет Сондре
85'
Сормо Бент
Вильсвик Ларс-Кристофер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Будё-Глимт
4.50
Реклама, pari.ru
5.70
Реклама, fon.bet
2.13
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
2
Нильсен
Вилладс
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
14
Салтнес
Ульрик
77
Синкернагель
Филип
9
Хог
Каспер
Ваарст
94
Миккельсен
Эугуст
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Будё-Глимт
4-1-2-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

27 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
9 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
2:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
7:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
0:5
Э
1:3
Э
2:0
ТМК
0:5
Э
4:0
Э
2:2
ТМК
2:1
Э
4:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:5
Э
0:4
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.69

Среднее время на гол

52
53

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.46
1.71

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

56
46

Голов в среднем за матч

2.07
1.7

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

43
52

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.29
Томассон Логи 4 0.19
Стенгель Херман 3 0.14
Jonas Torrissen Therkelsen 3 0.14
Валсвик Густав 2 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.1
Jesper Taaje 1 0.05
Мёллер Николай 1 0.05
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.05
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.38
Хог Каспер Ваарст 8 0.38
Берг Патрик 6 0.29
Салтнес Ульрик 5 0.24
Хёуге Йенс 4 0.19
Эвьен Хэкон 3 0.14
Зугеля Нино 3 0.14
Миккельсен Эугуст 2 0.1
Бьоркан Фредерик 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Фет Сондре 2 0.1
Хельмерсен Андреас 2 0.1
Сьоволд Фредрик 1 0.05
Сёрли Сондре 0 0
Синкернагель Филип 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Jesper Taaje 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Marko Lawk Farji 3 0
Jonas Torrissen Therkelsen 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Стенгель Херман 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Joergen Isnes 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Эвьен Хэкон 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Будё-Глимт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
3
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Будё-Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

10
28
Стрёмсгодсет
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Будё-Глимт
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
50% (10)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
7
37%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
40%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

14
28
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
21%
2
7%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
5
36%
5
18%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
21%
9
32%
61-75
2
14%
5
18%
76-90

Пропущено

22
8
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
18%
3
38%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
7
32%
1
13%
61-75
2
9%
1
13%
76-90

Забито

26
47
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 1
5
19%
4
9%
1-15
2
8%
4
9%
16-30
7
27%
7
15%
31-45
1
4%
10
21%
46-60
6
23%
13
28%
61-75
5
19%
9
19%
76-90

Пропущено

33
18
17 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
5
28%
16-30
8
24%
4
22%
31-45
6
18%
4
22%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
2
6%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
1
8 раз 40%
2
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
5
5
2
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
19
1
8
12
1.5
11
9
3
17
2.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 2:2 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
4.
Мольде
 1:1 20 10 5 5 38 - 22 35
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 1:1 21 9 4 8 33 - 33 31
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 2:2 21 7 4 10 22 - 27 25
9.
Хам-Кам
 1:1 21 6 7 8 24 - 25 25
10.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 2:2 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 2:2 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 1:1 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 2:2 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 11 7 2 2 18 - 11 23
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:1 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 2:2 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 1:1 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 2:2 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 2:2 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 1:1 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 1:1 10 5 3 2 15 - 8 18
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 1:1 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 2:2 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 2:2 10 3 4 3 17 - 15 13
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 2:2 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 1:1 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 2:2 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 1:1 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Судье надоело, что Хайкин Никита тянет время и он наказал его горчичником
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Будё-Глимт
4.50
Реклама, pari.ru
5.70
Реклама, fon.bet
2.13
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный