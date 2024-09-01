Тур: 21. Стадион: Мариенлист. Зрители: 5380 Главный судья: Моен Кристиан
0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаХайкин Никита
0:1
52' ГолФет Сондре
90' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
0:1
90' Не забитый пенальтиСтенгель Херман
90'+6
Ход матча
44'
52'
0:1
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мо БредеЗащитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
25 Дубвик ИсакНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
27 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
9 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.69
Среднее время на гол
52
53
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2.46
1.71
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
56
46
Голов в среднем за матч
2.07
1.7
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
43
52
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.29
|Томассон Логи
|4
|0.19
|Стенгель Херман
|3
|0.14
|Jonas Torrissen Therkelsen
|3
|0.14
|Валсвик Густав
|2
|0.1
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.1
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Мёллер Николай
|1
|0.05
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.05
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.38
|Хог Каспер Ваарст
|8
|0.38
|Берг Патрик
|6
|0.29
|Салтнес Ульрик
|5
|0.24
|Хёуге Йенс
|4
|0.19
|Эвьен Хэкон
|3
|0.14
|Зугеля Нино
|3
|0.14
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Фет Сондре
|2
|0.1
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.1
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Эвьен Хэкон
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Будё-Глимт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
3
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Будё-Глимт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
10
28
Стрёмсгодсет
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Будё-Глимт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
8
40%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
14
28
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
3
21%
2
7%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
5
36%
5
18%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
21%
9
32%
61-75
2
14%
5
18%
76-90
Пропущено
22
8
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
18%
3
38%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
7
32%
1
13%
61-75
2
9%
1
13%
76-90
Забито
26
48
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 15
7 Не забивали 1
5
19%
4
8%
1-15
2
8%
4
8%
16-30
7
27%
7
15%
31-45
1
4%
11
23%
46-60
6
23%
13
27%
61-75
5
19%
9
19%
76-90
Пропущено
34
18
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
5
28%
16-30
8
24%
4
22%
31-45
7
21%
4
22%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
2
6%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
1
9 раз 43%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
64
19
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
56
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
201
813
1110
318
813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|5
|2
|49 - 17
|47
|2.
|21
|10
|7
|4
|39 - 27
|37
|3.
|1:2
|20
|10
|6
|4
|33 - 24
|36
|4.
|20
|10
|4
|6
|38 - 23
|34
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|21
|10
|3
|8
|34 - 33
|33
|7.
|20
|7
|8
|5
|26 - 24
|29
|8.
|2:1
|21
|7
|5
|9
|31 - 43
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|24 - 25
|25
|11.
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|4.
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|1:2
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|2:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6