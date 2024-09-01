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  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хам-Кам
1:1
Второй тайм: 89'
Саннефьёрд
0'
55' Желтая карточка
Ченг Кристофер
1:0
62' Гол
Конгсро Вегар
1:1
69' Гол
Сигурдарсон Стефан Инги
72' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
89' Желтая карточка
Gard Simenstad

Ход матча

38'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
 
46'
Куртович Виллиам
Kristian Loenstad Onsrud
 
55'
 
Ченг Кристофер
62'
Конгсро Вегар
(Офкир Мохамед)
1:0
69'
1:1
Сигурдарсон Стефан Инги
(Filip Loftesnes-Bjune)
70'
Удаль Хенрик
Мава Мозес
 
72'
 
Кристиансен Стиан
80'
 
Loris Mettler
Рисан Сандер
80'
 
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
89'
Gard Simenstad
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 183 Количество передач 211
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Саннефьёрд
4.70
3.65
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5.60
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Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
20
Мельхиор
Маркус
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
Хам-Кам
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Саннефьёрд

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
2:0
А
2:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

46
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.14
John Olav Norheim 3 0.14
Мава Мозес 3 0.14
Конгсро Вегар 2 0.1
Удаль Хенрик 2 (1) 0.1
Йонссон Видар 2 0.1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.1
Эдегор Никлас 2 0.1
Tore Andre Soeraas 1 0.05
Киркеволд Пол 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Марес Люк 1 (1) 0.05
Куртович Виллиам 0 0
Офкир Мохамед 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.25
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.2
Loris Mettler 3 0.15
Кристиансен Стиан 3 0.15
Амин Симон 2 0.1
Jakob Masloe Dunsby 2 0.1
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Elias Jemal 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Tore Andre Soeraas 3 0
Йонссон Видар 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 5 1
Амин Симон 5 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
10
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

15
15
Хам-Кам
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
6
38%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
3
20%
1
6%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
18%
1
4%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
4
18%
7
26%
61-75
3
14%
6
22%
76-90

Пропущено

25
33
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
1
4%
5
15%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
5
20%
5
15%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
7
28%
10
30%
61-75
4
16%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
8
1.5
2
7
1
10
2.5
1
8
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
4
5
15
1.5
7
12
2
18
2.5
4
15
1
19
3.5
2
17
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 2:2 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
4.
Мольде
 1:1 20 10 5 5 38 - 22 35
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 1:1 21 9 4 8 33 - 33 31
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 2:2 21 7 4 10 22 - 27 25
9.
Хам-Кам
 1:1 21 6 7 8 24 - 25 25
10.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 2:2 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 2:2 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 1:1 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 2:2 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 11 7 2 2 18 - 11 23
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:1 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 2:2 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 1:1 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 2:2 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 2:2 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 1:1 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 1:1 10 5 3 2 15 - 8 18
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 1:1 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 2:2 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 2:2 10 3 4 3 17 - 15 13
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 2:2 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 1:1 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 2:2 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 1:1 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
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