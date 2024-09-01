Тур: 21. Стадион: Брискеби. Главный судья: Лиен Мариус
1:1
Второй тайм: 89'
0'
55' Желтая карточкаЧенг Кристофер
1:0
62' ГолКонгсро Вегар
1:1
69' ГолСигурдарсон Стефан Инги
72' Желтая карточкаКристиансен Стиан
89' Желтая карточкаGard Simenstad
Ход матча
55'
62'
1:0
69'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
183 Количество передач 211
-
38 Владение мячом, % 62
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Саннефьёрд
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.92
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
46
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.14
|John Olav Norheim
|3
|0.14
|Мава Мозес
|3
|0.14
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Видар
|2
|0.1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.1
|Эдегор Никлас
|2
|0.1
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Офкир Мохамед
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.25
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.2
|Loris Mettler
|3
|0.15
|Кристиансен Стиан
|3
|0.15
|Амин Симон
|2
|0.1
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.1
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2
|0.1
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рисан Сандер
|1
|0.05
|Danilo Al-Saed
|1
|0.05
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.05
|Нильссон Александер II
|1
|0.05
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.05
|Elias Jemal
|1
|0.05
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Tore Andre Soeraas
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|5
|1
|Амин Симон
|5
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
10
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
15
15
Хам-Кам
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
6
38%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
3
20%
1
6%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
18%
1
4%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
4
18%
7
26%
61-75
3
14%
6
22%
76-90
Пропущено
25
33
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
1
4%
5
15%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
5
20%
5
15%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
7
28%
10
30%
61-75
4
16%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
27
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
72
38
27
110
18
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
154
515
712
218
415
119
217
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|21
|14
|5
|2
|49 - 17
|47
|2.
|2:2
|21
|10
|7
|4
|39 - 27
|37
|3.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|4.
|1:1
|20
|10
|5
|5
|38 - 22
|35
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|1:1
|21
|9
|4
|8
|33 - 33
|31
|7.
|20
|7
|8
|5
|26 - 24
|29
|8.
|2:2
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|9.
|1:1
|21
|6
|7
|8
|24 - 25
|25
|10.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|11.
|0:1
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|2:2
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|2:2
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|1:1
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|2:2
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|3.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|18 - 11
|23
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|2:2
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|1:1
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|2:2
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|2:2
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|2:2
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|2:2
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|2:2
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|1:1
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6