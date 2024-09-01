Тур: 21. Стадион: Брискеби. Главный судья: Лиен Мариус
1:1
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаЧенг Кристофер
1:0
62' ГолКонгсро Вегар
1:1
69' ГолСигурдарсон Стефан Инги
72' Желтая карточкаКристиансен Стиан
89' Желтая карточкаGard Simenstad
90'+4
Ход матча
55'
62'
1:0
69'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
308 Количество передач 562
-
37 Владение мячом, % 63
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Саннефьёрд
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.92
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
46
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.14
|John Olav Norheim
|3
|0.14
|Мава Мозес
|3
|0.14
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Видар
|2
|0.1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.1
|Эдегор Никлас
|2
|0.1
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Офкир Мохамед
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.25
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.2
|Loris Mettler
|3
|0.15
|Кристиансен Стиан
|3
|0.15
|Амин Симон
|2
|0.1
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.1
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2
|0.1
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рисан Сандер
|1
|0.05
|Danilo Al-Saed
|1
|0.05
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.05
|Нильссон Александер II
|1
|0.05
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.05
|Elias Jemal
|1
|0.05
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Tore Andre Soeraas
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|5
|1
|Амин Симон
|5
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
11
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
15
15
Хам-Кам
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
3
27%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
5
42%
7
41%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
23
28
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
17%
1
4%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
4
17%
5
18%
46-60
5
22%
8
29%
61-75
3
13%
6
21%
76-90
Пропущено
26
34
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
1
4%
5
15%
1-15
6
23%
3
9%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
8
31%
11
32%
61-75
4
15%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
55
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
38
28
110
19
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
164
516
713
219
416
120
218
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|5
|2
|49 - 17
|47
|2.
|21
|10
|7
|4
|39 - 27
|37
|3.
|1:2
|20
|10
|6
|4
|33 - 24
|36
|4.
|20
|10
|4
|6
|38 - 23
|34
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|21
|10
|3
|8
|34 - 33
|33
|7.
|20
|7
|8
|5
|26 - 24
|29
|8.
|2:1
|21
|7
|5
|9
|31 - 43
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|24 - 25
|25
|11.
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|4.
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|1:2
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|2:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6