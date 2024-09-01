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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хам-Кам
1:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
55' Желтая карточка
Ченг Кристофер
1:0
62' Гол
Конгсро Вегар
1:1
69' Гол
Сигурдарсон Стефан Инги
72' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
89' Желтая карточка
Gard Simenstad
90'+4

Ход матча

38'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
 
46'
Куртович Виллиам
Kristian Loenstad Onsrud
 
55'
 
Ченг Кристофер
62'
Конгсро Вегар
(Офкир Мохамед)
1:0
69'
1:1
Сигурдарсон Стефан Инги
(Filip Loftesnes-Bjune)
70'
Удаль Хенрик
Мава Мозес
 
72'
 
Кристиансен Стиан
79'
 
Loris Mettler
Рисан Сандер
79'
 
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
89'
Gard Simenstad
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 308 Количество передач 562
  • 37 Владение мячом, % 63
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
20
Мельхиор
Маркус
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
Хам-Кам
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Саннефьёрд

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
2:0
А
2:3

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

46
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.14
John Olav Norheim 3 0.14
Мава Мозес 3 0.14
Конгсро Вегар 2 0.1
Удаль Хенрик 2 (1) 0.1
Йонссон Видар 2 0.1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.1
Эдегор Никлас 2 0.1
Tore Andre Soeraas 1 0.05
Киркеволд Пол 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Марес Люк 1 (1) 0.05
Куртович Виллиам 0 0
Офкир Мохамед 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.25
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.2
Loris Mettler 3 0.15
Кристиансен Стиан 3 0.15
Амин Симон 2 0.1
Jakob Masloe Dunsby 2 0.1
Сигурдарсон Стефан Инги 2 0.1
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Elias Jemal 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Tore Andre Soeraas 3 0
Йонссон Видар 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 5 1
Амин Симон 5 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Саннефьёрд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
11
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

15
15
Хам-Кам
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Саннефьёрд
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
3
27%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
5
42%
7
41%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

23
28
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
4
17%
1
4%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
1
4%
5
18%
31-45
4
17%
5
18%
46-60
5
22%
8
29%
61-75
3
13%
6
21%
76-90

Пропущено

26
34
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
1
4%
5
15%
1-15
6
23%
3
9%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
8
31%
11
32%
61-75
4
15%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
4
5
16
1.5
7
13
2
19
2.5
4
16
1
20
3.5
2
18
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 1:2 20 10 6 4 33 - 24 36
4.
Мольде
 20 10 4 6 38 - 23 34
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Сарпсборг-08
 2:1 21 7 5 9 31 - 43 26
9.
Тромсё
 21 7 4 10 22 - 27 25
10.
Хам-Кам
 21 6 7 8 24 - 25 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
2.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
3.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
4.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
5.
Бранн
 1:2 10 5 2 3 13 - 10 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 2:1 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 1:2 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Сарпсборг-08
 2:1 11 4 3 4 18 - 23 15
8.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
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