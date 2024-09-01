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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 21426 Главный судья: Хансен Торе
Русенборг
1:1
Второй тайм: 88'
Мольде
0'
0:1
5' Гол
Брюнхильдсен Ола
8' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
31' Желтая карточка
Хольм Ноа
33' Желтая карточка
Ловик Матиас
1:1
50' Гол
Перейра Адриан
81' Желтая карточка
Конрадсен-Сейде Миккель
85' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан

Ход матча

5'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Frederik Ihler)
8'
 
Эриксен Кристиан
31'
Хольм Ноа
 
33'
 
Ловик Матиас
46'
Конрадсен-Сейде Миккель
Вяянянен Сантери
 
50'
Перейра Адриан
(Конрадсен-Сейде Миккель)
1:1
62'
 
Коса Маркус Андреас
Frederik Ihler
62'
 
Линнес Мартин
Энггаард Мэдс
73'
Зейдан Мустафа
Рейтан Йеспер
 
73'
Сэтер Оле Кристиан
Хольм Ноа
 
79'
 
Хестад Эйрик
Брейвик Эмиль
79'
 
Эдегор Никлас
Стеневик Халлдор
81'
Конрадсен-Сейде Миккель
 
85'
Сэтер Оле Кристиан
 
85'
Андерссон Адам
Перейра Адриан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 284 Количество передач 113
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Мольде
5.75
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3.65
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6.70
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Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
10
Энггаард
Мэдс
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
27
Брюнхильдсен
Ола
9
Frederik
Ihler
Русенборг
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Мольде

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

42.1%
18.4%
39.5%
16 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
КН
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
КН
3:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:2
ТМС
1:0
Э
0:2
КН
5:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

69
42

Голов в среднем за матч

1.82
1.11

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

49
81

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.38
Брохолм Мариус 6 (1) 0.29
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.24
Рейтан Йеспер 2 0.1
Хольм Ноа 2 0.1
Перейра Адриан 2 0.1
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 0.05
Сельнес Оле 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Нельсон Джейден 1 0.05
Йенссен Ульрик 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Рейтан Эрленд 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 10 0.5
Эриксен Кристиан I 9 0.45
Ловик Матиас 4 0.2
Хестад Эйрик 3 0.15
Стеневик Халлдор 2 0.1
Гульбрандсен Фредрик 2 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Оланаре Аарон 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Брюнхильдсен Ола 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.05
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 4 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

Русенборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Мольде
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Русенборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Мольде
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

10
19
Русенборг
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Мольде
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
5
33%
2
8%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
6
27%
2
15%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Забито

31
38
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 2
3
10%
4
11%
1-15
5
16%
7
18%
16-30
5
16%
7
18%
31-45
5
16%
5
13%
46-60
5
16%
11
29%
61-75
8
26%
4
11%
76-90

Пропущено

33
20
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
5
15%
3
15%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
8
24%
3
15%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
6
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2

Результаты матчей

Русенборг
Мольде

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:3
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
9
1
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
2
11
9
1.5
13
6
3
17
2.5
5
14
1
19
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 2:2 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
4.
Мольде
 1:1 20 10 5 5 38 - 22 35
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 1:1 21 9 4 8 33 - 33 31
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Тромсё
 2:2 21 7 4 10 22 - 27 25
9.
Хам-Кам
 1:1 21 6 7 8 24 - 25 25
10.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 2:2 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 2:2 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 1:1 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 2:2 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 11 7 2 2 18 - 11 23
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:1 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 2:2 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 1:1 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 2:2 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 2:2 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 1:1 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 1:1 10 5 3 2 15 - 8 18
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 1:1 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 2:2 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 2:2 10 3 4 3 17 - 15 13
9.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 2:2 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 1:1 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 2:2 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 1:1 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Ловик Матиас получил желтую карточку от судьи
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    • 31'
      Рефери не любит споров - именно за это Хольм Ноа сейчас получил желтую
    • 8'
      Эриксен Кристиан I получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Frederik Ihler сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Русенборг.
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