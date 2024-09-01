Тур: 21. Стадион: Леркендаль. Зрители: 21426 Главный судья: Хансен Торе
0'
0:1
5' ГолБрюнхильдсен Ола
8' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
31' Желтая карточкаХольм Ноа
33' Желтая карточкаЛовик Матиас
1:1
50' ГолПерейра Адриан
81' Желтая карточкаКонрадсен-Сейде Миккель
84' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
2:1
90' ГолТагсет Эдвард
90'+7
Ход матча
5'
31'
33'
50'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
605 Количество передач 245
-
72 Владение мячом, % 28
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Русенборг
Мольде
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
38 матчей
42.1%
18.4%
39.5%
16 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.89
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
69
42
Голов в среднем за матч
1.82
1.11
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
49
81
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.38
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.29
|Нипан Сверре Халсет
|5 (1)
|0.24
|Рейтан Йеспер
|2
|0.1
|Тагсет Эдвард
|2
|0.1
|Хольм Ноа
|2
|0.1
|Перейра Адриан
|2
|0.1
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Сельнес Оле
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Йенссен Ульрик
|1
|0.05
|Вяянянен Сантери
|1
|0.05
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|10
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|9
|0.45
|Ловик Матиас
|4
|0.2
|Хестад Эйрик
|3
|0.15
|Стеневик Халлдор
|2
|0.1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Оланаре Аарон
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.05
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мольде
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Русенборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Мольде
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
10
19
Русенборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Мольде
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
5
33%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
5
33%
2
8%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
6
27%
2
15%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Забито
33
39
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
3
9%
5
13%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
5
15%
11
28%
61-75
9
27%
4
10%
76-90
Пропущено
34
22
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
6
18%
3
14%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
8
24%
4
18%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
6
18%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2
Результаты матчей
Русенборг
Мольде
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:3
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
110
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
64
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
182
129
137
318
515
120
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|5
|2
|49 - 17
|47
|2.
|21
|10
|7
|4
|39 - 27
|37
|3.
|1:2
|20
|10
|6
|4
|33 - 24
|36
|4.
|20
|10
|4
|6
|38 - 23
|34
|5.
|21
|9
|7
|5
|27 - 21
|34
|6.
|21
|10
|3
|8
|34 - 33
|33
|7.
|20
|7
|8
|5
|26 - 24
|29
|8.
|2:1
|21
|7
|5
|9
|31 - 43
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|22 - 27
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|24 - 25
|25
|11.
|21
|6
|5
|10
|25 - 35
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|25 - 28
|22
|13.
|21
|6
|4
|11
|23 - 32
|22
|14.
|20
|5
|6
|9
|29 - 33
|21
|15.
|21
|6
|2
|13
|24 - 40
|20
|16.
|21
|4
|6
|11
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|4.
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|7.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|9.
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|2:1
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|15.
|11
|2
|4
|5
|14 - 21
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|1:2
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|2:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 23
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|15 - 22
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|9 (1)
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 5
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6