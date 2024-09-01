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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 21426 Главный судья: Хансен Торе
Русенборг
2:1
Конец матча
Мольде
0'
0:1
5' Гол
Брюнхильдсен Ола
8' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
31' Желтая карточка
Хольм Ноа
33' Желтая карточка
Ловик Матиас
1:1
50' Гол
Перейра Адриан
81' Желтая карточка
Конрадсен-Сейде Миккель
84' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
2:1
90' Гол
Тагсет Эдвард
90'+7
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
10
Энггаард
Мэдс
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
27
Брюнхильдсен
Ола
9
Frederik
Ihler
Русенборг
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Мольде

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

42.1%
18.4%
39.5%
16 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.4%
44.7%
36.9%
7 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
КН
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
КН
3:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:2
ТМС
1:0
Э
0:2
КН
5:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

69
42

Голов в среднем за матч

1.82
1.11

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

49
81

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.38
Брохолм Мариус 6 (1) 0.29
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.24
Рейтан Йеспер 2 0.1
Тагсет Эдвард 2 0.1
Хольм Ноа 2 0.1
Перейра Адриан 2 0.1
Хенриксен Маркус 1 0.05
Сельнес Оле 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Нельсон Джейден 1 0.05
Йенссен Ульрик 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Рейтан Эрленд 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 10 0.5
Эриксен Кристиан I 9 0.45
Ловик Матиас 4 0.2
Хестад Эйрик 3 0.15
Стеневик Халлдор 2 0.1
Гульбрандсен Фредрик 2 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Оланаре Аарон 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Брюнхильдсен Ола 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.05
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 4 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

Русенборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мольде
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
Русенборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Мольде
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

10
19
Русенборг
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Мольде
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
5
33%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
3
20%
4
17%
1-15
1
7%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
7
29%
29%
61-75
5
33%
2
8%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
6
27%
2
15%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Забито

33
39
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
3
9%
5
13%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
5
15%
11
28%
61-75
9
27%
4
10%
76-90

Пропущено

34
22
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
6
18%
3
14%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
8
24%
4
18%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
6
18%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2

Результаты матчей

Русенборг
Мольде

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:3
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
9
1
1
10
2.5
3
7
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
18
2
12
9
1.5
13
7
3
18
2.5
5
15
1
20
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 21 14 5 2 49 - 17 47
2.
Викинг
 21 10 7 4 39 - 27 37
3.
Бранн
 1:2 20 10 6 4 33 - 24 36
4.
Мольде
 20 10 4 6 38 - 23 34
5.
Фредрикстад
 21 9 7 5 27 - 21 34
6.
Русенборг
 21 10 3 8 34 - 33 33
7.
КФУМ Осло
 20 7 8 5 26 - 24 29
8.
Сарпсборг-08
 2:1 21 7 5 9 31 - 43 26
9.
Тромсё
 21 7 4 10 22 - 27 25
10.
Хам-Кам
 21 6 7 8 24 - 25 25
11.
Стрёмсгодсет
 21 6 5 10 25 - 35 23
12.
ФК Кристиансунн
 19 5 7 7 25 - 28 22
13.
Хёугесунн
 21 6 4 11 23 - 32 22
14.
Саннефьёрд
 20 5 6 9 29 - 33 21
15.
Лиллестрём
 21 6 2 13 24 - 40 20
16.
Одд
 21 4 6 11 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
2.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
3.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
4.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
5.
Бранн
 1:2 10 5 2 3 13 - 10 17
6.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
7.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
8.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
9.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
11.
Сарпсборг-08
 2:1 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
14.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
15.
Одд
 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 1:2 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Сарпсборг-08
 2:1 11 4 3 4 18 - 23 15
8.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
Русенборг
 10 2 2 6 15 - 22 8
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 5
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Ловик Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Рефери не любит споров - именно за это Хольм Ноа сейчас получил желтую
    • 8'
      Эриксен Кристиан I получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Frederik Ihler сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 2:1 Мольде онлайн

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