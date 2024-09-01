Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
2:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
9' ГолТойхерт Седрик
38' Желтая карточкаТойхерт Седрик
1:1
46' ГолПек Габриэл
53' Желтая карточкаХорн Яннес
2:1
68' ГолХартель Марсель
Ход матча
9'
1:0
38'
46'
1:1
53'
68'
2:1
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
24
Нил
Джален
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
18
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Simon BecherНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
-
99 Рид ДжейденНападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: John Hackworth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Рамос РубенПолузащитник
-
21 Лепли ТакерПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
40
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.19
|Лёвен Эдуард
|4 (3)
|0.15
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.15
|Вассилев Индиана
|3
|0.11
|Помпеу Селио
|3
|0.11
|Тойхерт Седрик
|2
|0.07
|Тотлэнд Томас
|2
|0.07
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.07
|Альм Расмус
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Кляйн Джонни
|1
|0.04
|Кидзима Хосэи
|1
|0.04
|Нильссон Йоаким
|1
|0.04
|Яро Джошуа
|1
|0.04
|Блом Нджабуло
|1
|0.04
|Острак Томаш
|1
|0.04
|Simon Becher
|1
|0.04
|Хартель Марсель
|0
|0
|Рид Джейден
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.43
|Пек Габриэл
|11
|0.39
|Пуч Рикард
|9 (1)
|0.32
|Пэйнтсил Джозеф
|8 (1)
|0.29
|Фагундес Диего
|4
|0.14
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Йосида Мая
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.04
|Ауде Хулиан
|1
|0.04
|Ройс Марко
|1
|0.04
|Куэвас Маурисио
|1
|0.04
|Савалета Эрик
|1
|0.04
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|9
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Хорн Яннес
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|5
|0
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Йосида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
6
Сент-Луис Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
15
33
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
22
39
Голы по времени матча
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
7
37%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
21
34
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
6
29%
5
15%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
6
29%
6
18%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Пропущено
35
19
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
4
11%
6
32%
31-45
7
20%
3
16%
46-60
5
14%
4
21%
61-75
12
34%
2
11%
76-90
Забито
36
53
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
7
19%
6
11%
1-15
5
14%
5
9%
16-30
8
22%
8
15%
31-45
6
17%
11
21%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
5
14%
13
25%
76-90
Пропущено
50
35
16 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
5
10%
2
6%
1-15
5
10%
7
20%
16-30
6
12%
10
29%
31-45
10
20%
6
17%
46-60
9
18%
6
17%
61-75
15
30%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
3:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
3
8 раз 30%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
113
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
67
58
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
234
1016
1710
620
1017
125
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|48 - 32
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|6.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|37 - 32
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:1 Заявка
|27
|5
|12
|10
|38 - 51
|27
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|52 - 24
|49
|4.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|43 - 34
|42
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|10.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|41 - 55
|29
|12.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|13.
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|28 - 49
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|33 - 48
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|2:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|1:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|2:1 Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 25
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8