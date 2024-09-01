  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
2:1
Второй тайм: 73'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
9' Гол
Тойхерт Седрик
38' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
1:1
46' Гол
Пек Габриэл
53' Желтая карточка
Хорн Яннес
2:1
68' Гол
Хартель Марсель

Ход матча

9'
Тойхерт Седрик
1:0
38'
Тойхерт Седрик
 
46'
 
Берри Мигель
Фагундес Диего
46'
1:1
Пек Габриэл
(Берри Мигель)
53'
Хорн Яннес
 
65'
Ториссон Ноккви Тейр
Вассилев Индиана
 
65'
Клаусс Жоао
Simon Becher
 
65'
Рид Джейден
Хорн Яннес
 
67'
 
Серрильо Эдвин
Дельгадо Марко
68'
Хартель Марсель
(Рид Джейден)
2:1
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
3.05
Реклама, fon.bet
4.05
Реклама, pari.ru
5.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
5
Кесслер
Генри
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
19
Вассилев
Индиана
36
Тойхерт
Седрик
17
Хартель
Марсель
11
Simon
Becher
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
24
Нил
Джален
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
11
Пек
Габриэл
18
Ройс
Марко
7
Фагундес
Диего
28
Пэйнтсил
Джозеф
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:3
ТМК
2:1
М
2:2
М
1:1
ТМК
1:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.19
Лёвен Эдуард 4 (3) 0.15
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.15
Вассилев Индиана 3 0.11
Помпеу Селио 3 0.11
Тойхерт Седрик 2 0.07
Тотлэнд Томас 2 0.07
Адениран Сэмюэл 2 0.07
Альм Расмус 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Кляйн Джонни 1 0.04
Кидзима Хосэи 1 0.04
Нильссон Йоаким 1 0.04
Яро Джошуа 1 0.04
Блом Нджабуло 1 0.04
Острак Томаш 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Хартель Марсель 0 0
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.43
Пек Габриэл 11 0.39
Пуч Рикард 9 (1) 0.32
Пэйнтсил Джозеф 8 (1) 0.29
Фагундес Диего 4 0.14
Берри Мигель 2 0.07
Йосида Мая 2 0.07
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Ройс Марко 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Савалета Эрик 1 0.04
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 9 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Хорн Яннес 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Тойхерт Седрик 1 0
Хартель Марсель 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Дельгадо Марко 4 1
Пэйнтсил Джозеф 5 0
Серрильо Эдвин 5 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Йосида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
6
Сент-Луис Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

15
33
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

22
39

Голы по времени матча

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
7%
1
5%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
7
37%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

21
34
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
6
29%
5
15%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
6
29%
6
18%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Пропущено

35
19
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
4
11%
6
32%
31-45
7
20%
3
16%
46-60
5
14%
4
21%
61-75
12
34%
2
11%
76-90

Забито

36
53
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
7
19%
6
11%
1-15
5
14%
5
9%
16-30
8
22%
8
15%
31-45
6
17%
11
21%
46-60
5
14%
10
19%
61-75
5
14%
13
25%
76-90

Пропущено

50
35
16 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
5
10%
2
6%
1-15
5
10%
7
20%
16-30
6
12%
10
29%
31-45
10
20%
6
17%
46-60
9
18%
6
17%
61-75
15
30%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
3
8 раз 30%
2
7 раз 26%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
11
3
1
12
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
5
8
2.5
4
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
23
4
10
16
1.5
17
10
6
20
2.5
10
17
1
25
3.5
2
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 14 5 6 48 - 32 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 37 - 32 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 27 5 12 10 38 - 51 27
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 8 2 15 28 - 49 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:2 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 2 7 18 - 21 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Тойхерт Седрик получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Г О О О О Л - Тойхерт Седрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Луис Сити
    Ничья
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3.05
    Реклама, fon.bet
    4.05
    Реклама, pari.ru
    5.30
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сент-Луис Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сент-Луис Сити
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный