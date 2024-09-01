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Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
2:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
9' Гол
Тойхерт Седрик
38' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
1:1
46' Гол
Пек Габриэл
53' Желтая карточка
Хорн Яннес
2:1
68' Гол
Хартель Марсель
74' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
81' Желтая карточка
Клаусс Жоао
90' Желтая карточка
Пэйнтсил Джозеф
90'+8
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
5
Кесслер
Генри
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
19
Вассилев
Индиана
36
Тойхерт
Седрик
17
Хартель
Марсель
11
Simon
Becher
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
24
Нил
Джален
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
11
Пек
Габриэл
18
Ройс
Марко
7
Фагундес
Диего
28
Пэйнтсил
Джозеф
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:3
ТМК
2:1
М
2:2
М
1:1
ТМК
1:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.19
Лёвен Эдуард 4 (3) 0.15
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.15
Вассилев Индиана 3 0.11
Помпеу Селио 3 0.11
Тойхерт Седрик 2 0.07
Тотлэнд Томас 2 0.07
Адениран Сэмюэл 2 0.07
Альм Расмус 1 0.04
Хартель Марсель 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Кляйн Джонни 1 0.04
Кидзима Хосэи 1 0.04
Нильссон Йоаким 1 0.04
Яро Джошуа 1 0.04
Блом Нджабуло 1 0.04
Острак Томаш 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.43
Пек Габриэл 11 0.39
Пуч Рикард 9 (1) 0.32
Пэйнтсил Джозеф 8 (1) 0.29
Фагундес Диего 4 0.14
Берри Мигель 2 0.07
Йосида Мая 2 0.07
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Ройс Марко 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Савалета Эрик 1 0.04
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Хорн Яннес 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Тойхерт Седрик 1 0
Хартель Марсель 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Пэйнтсил Джозеф 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Серрильо Эдвин 5 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Йосида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
7
Сент-Луис Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

15
33
Сент-Луис Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

22
40

Голы по времени матча

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
2
12%
5
25%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

21
34
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
6
29%
5
15%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
6
29%
6
18%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Пропущено

35
19
11 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
4
11%
6
32%
31-45
7
20%
3
16%
46-60
5
14%
4
21%
61-75
12
34%
2
11%
76-90

Забито

38
54
21 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
8
21%
6
11%
1-15
5
13%
5
9%
16-30
8
21%
8
15%
31-45
6
16%
12
22%
46-60
6
16%
10
19%
61-75
5
13%
13
24%
76-90

Пропущено

51
37
16 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
5
10%
3
8%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
6
12%
10
27%
31-45
11
22%
6
16%
46-60
9
18%
7
19%
61-75
15
29%
29%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
3
8 раз 29%
2
7 раз 25%
1
7 раз 25%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
11
3
1
13
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
6
8
5
8
2.5
4
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
24
4
11
16
1.5
17
11
6
21
2.5
10
18
1
26
3.5
2
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 14 5 6 48 - 32 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 37 - 32 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 5 12 10 38 - 51 27
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 25 14 7 4 52 - 24 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 27 10 12 5 43 - 34 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 7 8 12 41 - 55 29
12.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 8 2 15 28 - 49 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 27 6 8 13 33 - 48 26
15.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 2 7 18 - 21 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
7.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
8.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 18 - 25 14
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Тойхерт Седрик получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Тойхерт Седрик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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