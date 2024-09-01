  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Бока Хуниорс
2:0
Первый тайм: 45+'
Росарио Сентраль
0'
1:0
4' Гол
Лема Кристиан
2:0
15' Гол
Агирре Брайан I
25' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
28' Желтая карточка
Miguel Barbieri

Ход матча

4'
Лема Кристиан
1:0
15'
Агирре Брайан I
2:0
25'
 
Мартинес Маурисио
28'
 
Miguel Barbieri
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Ничья
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1
Ромеро
Серхио
38
Aaron
Anselmino
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
17
Адвинкула
Луис
3
Сараччи
Марсело
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
22
Сенон
Кевин
33
Агирре
Брайан
I
16
Мерентиель
Мигель
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
24
Хименес
Хуан
6
Miguel
Barbieri
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
8
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
Бока Хуниорс
5-3-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Росарио Сентраль

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
0:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
П
1:1
К
2:1
П
3:1
КА
0:2
П
2:1
КС
3:0
КС
1:1
П
2:1
П
1:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.92

Среднее время на гол

75
97

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.7

Среднее время на гол

61
128

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.35
0.83

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

66
108

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 (1) 0.38
Milton Gimenez 3 0.23
Фернандес Игнасио 2 0.15
Кавани Эдинсон 2 0.15
Медина Кристиан 1 0.08
Агирре Брайан I 1 0.08
Лема Кристиан 1 0.08
Сараччи Марсело 1 0.08
Jabes Saralegui 1 0.08
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.23
Facundo Mallo 2 0.15
Laurtaro Giaccone 1 0.08
Копетти Энцо 1 0.08
Хименес Хуан 1 0.08
Рубен Марко 1 0.08
Tomas O'Connor 1 0.08
Alan Rodriguez2 1 0.08
Luca Martinez Dupuy 1 0.08
Fabricio Oviedo 1 0.08
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 6 0
Фигаль Хорхе 4 0
Бланко Лаутаро 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Рохо Маркос 1 1
Milton Gimenez 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Медель Гари 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Горосито Дилан 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Ибарра Франко 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Рубен Марко 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Miguel Barbieri 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Elias Ocampo 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

15
13
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
7
54%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
1
5
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
5.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
6.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
7.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
8.
Бока Хуниорс
 2:0 13 5 6 2 18 - 11 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 0:2 13 5 3 5 14 - 13 18
11.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
13.
Ривер Плейт
 12 4 5 3 15 - 10 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Индепендьенте Авельянеда
 12 3 6 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
24.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
25.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 2 4 5 10 - 12 10
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
4.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Бока Хуниорс
 2:0 6 4 2 0 10 - 3 14
7.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
8.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
9.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
10.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
11.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 0:2 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
18.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
9.
Росарио Сентраль
 0:2 7 2 1 4 6 - 8 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Бока Хуниорс
 2:0 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
14.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
15.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
16.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
17.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
18.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 5
Весь список
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Бока Хуниорс
Ничья
Росарио Сентраль
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