Тур: 13.
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
4' ГолЛема Кристиан
2:0
15' ГолАгирре Брайан I
25' Желтая карточкаМартинес Маурисио
28' Желтая карточкаMiguel Barbieri
Ход матча
4'
1:0
15'
2:0
28'
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.92
Среднее время на гол
75
97
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.7
Среднее время на гол
61
128
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.35
0.83
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
66
108
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.38
|Milton Gimenez
|3
|0.23
|Фернандес Игнасио
|2
|0.15
|Кавани Эдинсон
|2
|0.15
|Медина Кристиан
|1
|0.08
|Агирре Брайан I
|1
|0.08
|Лема Кристиан
|1
|0.08
|Сараччи Марсело
|1
|0.08
|Jabes Saralegui
|1
|0.08
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.23
|Facundo Mallo
|2
|0.15
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.08
|Копетти Энцо
|1
|0.08
|Хименес Хуан
|1
|0.08
|Рубен Марко
|1
|0.08
|Tomas O'Connor
|1
|0.08
|Alan Rodriguez2
|1
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.08
|Fabricio Oviedo
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|6
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Рохо Маркос
|1
|1
|Milton Gimenez
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Ибарра Франко
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Miguel Barbieri
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
7
54%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
39
39
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|3.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|8.
|2:0
|13
|5
|6
|2
|18 - 11
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|19.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|24.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|25.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|26.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|9.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|20.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 5