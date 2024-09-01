Тур: 13.
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЛема Кристиан
2:0
15' ГолАгирре Брайан I
25' Желтая карточкаМартинес Маурисио
28' Желтая карточкаMiguel Barbieri
52' Желтая карточкаСандез Агустин
69' Желтая карточкаФернандес Пол
74' Желтая карточкаМедель Гари
2:1
90' ГолКампас Хаминтон
90'+9
Ход матча
4'
1:0
15'
2:0
28'
52'
69'
74'
90'
2:1
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.92
Среднее время на гол
75
97
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.7
Среднее время на гол
61
128
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.35
0.83
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
66
108
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.38
|Milton Gimenez
|3
|0.23
|Фернандес Игнасио
|2
|0.15
|Кавани Эдинсон
|2
|0.15
|Медина Кристиан
|1
|0.08
|Агирре Брайан I
|1
|0.08
|Лема Кристиан
|1
|0.08
|Сараччи Марсело
|1
|0.08
|Jabes Saralegui
|1
|0.08
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.23
|Facundo Mallo
|2
|0.15
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.08
|Кампас Хаминтон
|1
|0.08
|Копетти Энцо
|1
|0.08
|Хименес Хуан
|1
|0.08
|Рубен Марко
|1
|0.08
|Tomas O'Connor
|1
|0.08
|Alan Rodriguez2
|1
|0.08
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.08
|Fabricio Oviedo
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Milton Gimenez
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Ибарра Франко
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Miguel Barbieri
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Бока Хуниорс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Росарио Сентраль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
8
57%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
310
310
112
112
112
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5