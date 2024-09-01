Тур: 13.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
10' Желтая карточкаNicolas Romero
1:0
30' ГолRenzo Tesuri
39' Желтая карточкаMatias De los Santos II
63' Желтая карточкаJuan Infante
87' Желтая карточкаМура Факундо
88' Желтая карточкаСолари Сантьяго
Ход матча
10'
30'
63'
87'
88'
90'
25
Tomas
Durso
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
41 Rodrigo Melo
-
40 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.83
Среднее время на гол
72
49
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.64
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|4
|0.31
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.23
|Gianluca Ferrari
|2
|0.15
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.31
|Gaston Martirena
|2
|0.15
|Мартинес Адриан
|2
|0.15
|Карбонеро Йохан
|2
|0.15
|Альмендра Агустин
|1
|0.08
|Maximiliano Salas
|1
|0.08
|Рохас Габриэль
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.08
|Соса Сантьяго
|1
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.08
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Nicolas Romero
|4
|0
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Adrian Sanchez
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Juan Elordi
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Атлетико Тукуман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Атлетико Тукуман
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|12 - 6
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|18 - 10
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|15 - 10
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7