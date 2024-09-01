  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 90+'
Расинг Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Nicolas Romero
1:0
30' Гол
Renzo Tesuri
39' Желтая карточка
Matias De los Santos II
63' Желтая карточка
Juan Infante
87' Желтая карточка
Мура Факундо
88' Желтая карточка
Солари Сантьяго
90' Желтая карточка
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
3
Matias
De
los
Santos
II
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Franco
Nicola
7
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Баямич
Матео
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
3
Ди
Чезаре
Марко
2
Бассо
Агустин
35
Santiago
Quiros
13
Соса
Сантьяго
22
Baltasar
Rodriguez
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
10
Мартинес
Рохер
7
Maximiliano
Salas
Атлетико Тукуман
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
2:0
КПЛ
0:4
ЛП
0:2
КДМЗ1
2:0
КДМЗ1
1:4
С
1:1
С
2:2
С
3:1
П
4:3
ТМК
1:1
П
2:1
ПА
0:1
ПА
4:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.83

Среднее время на гол

72
49

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.64
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 4 0.31
Marcelo Estigarribia2 3 0.23
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.23
Gianluca Ferrari 2 0.15
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.08
Перуцци Джино 1 0.08
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 4 (1) 0.31
Gaston Martirena 2 0.15
Мартинес Адриан 2 0.15
Карбонеро Йохан 2 0.15
Альмендра Агустин 1 0.08
Maximiliano Salas 1 0.08
Рохас Габриэль 1 0.08
Солари Сантьяго 1 0.08
Сигали Леонардо 1 0.08
Соса Сантьяго 1 0.08
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.08
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias De los Santos II 4 0
Nicolas Romero 4 0
Renzo Tesuri 3 0
Adrian Sanchez 3 0
Guillermo Acosta 2 0
Juan Infante 2 0
Francisco Flores 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Tomas Durso 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Солари Сантьяго 1 1
Карбонеро Йохан 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Бассо Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Juan Elordi 1 0
Мура Факундо 1 0
Барриос Мартин 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Атлетико Тукуман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
9
Атлетико Тукуман
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Атлетико Тукуман
 1:0 13 7 4 2 14 - 8 25
3.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
4.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
5.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
7.
Расинг Авельянеда
 0:1 13 6 3 4 18 - 10 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
11.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
12.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Атлетико Тукуман
 1:0 7 5 2 0 9 - 3 17
4.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
5.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
7.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
9.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
11.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
12.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
13.
Расинг Авельянеда
 0:1 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Расинг Авельянеда
 0:1 7 2 2 3 9 - 8 8
8.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Уракан Lucas Carrizo 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Матиас де лос Сантос получил желтую карточку от судьи
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