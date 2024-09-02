Тур: 13.
1:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаNicolas Romero
1:0
30' ГолRenzo Tesuri
39' Желтая карточкаMatias De los Santos II
63' Желтая карточкаJuan Infante
70' Желтая карточкаJuan Elordi
88' Желтая карточкаМура Факундо
89' Желтая карточкаСолари Сантьяго
90'+8
Ход матча
10'
30'
63'
70'
88'
89'
25
Tomas
Durso
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
41 Rodrigo Melo
-
40 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.83
Среднее время на гол
72
49
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.64
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|4
|0.31
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.23
|Gianluca Ferrari
|2
|0.15
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|4 (1)
|0.31
|Gaston Martirena
|2
|0.15
|Мартинес Адриан
|2
|0.15
|Карбонеро Йохан
|2
|0.15
|Альмендра Агустин
|1
|0.08
|Maximiliano Salas
|1
|0.08
|Рохас Габриэль
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.08
|Соса Сантьяго
|1
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.08
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Nicolas Romero
|4
|0
|Renzo Tesuri
|3
|0
|Adrian Sanchez
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|2
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Расинг Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Атлетико Тукуман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Атлетико Тукуман
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Расинг Авельянеда
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
2
14%
3
18%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
310
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|12 - 6
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|18 - 10
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 10
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|15 - 10
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|6.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|8 - 6
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|24.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7