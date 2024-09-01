  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Платенсе
1:2
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
0:1
18' Пенальти
Ivan Leguizamon
34' Желтая карточка
Гомес Гастон
1:1
38' Пенальти
Mateo Pellegrino
40' Желтая карточка
Романа Джохан
1:2
63' Гол
Ирала Элиан
82' Желтая карточка
Fernando Juarez III
84' Желтая карточка
Вомбергар Андрес
89' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
90'+7
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
21
Ivan
Gomez
29
Franco
Minerva
9
Mateo
Pellegrino
7
Guido
Mainero
25
Гомес
Гастон
30
Ариас
Нахуэль
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
40
Соса
Сантьяго
24
Nicolas
Tripicchio
8
Matias
Reali
28
Куэльо
Алексис
11
Ivan
Leguizamon
Платенсе
4-3-3
Сан-Лоренсо Альмагро
4-3-3

История личных встреч

Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:1
К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
2:4

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 6 (2) 0.46
Ronaldo Martinez 2 0.15
Guido Mainero 1 0.08
Sasha Marcich 1 0.08
Franco Minerva 1 0.08
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.17
Куэльо Алексис 2 0.17
Ирала Элиан 2 0.17
Кампи Гастон 1 0.08
Таррагона Кристиан 1 0.08
Бланко Себастьян 1 0.08
Феррейра Кристиан I 1 0.08
Гиай Агустин 1 0.08
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.08
Nicolas Tripicchio 0 0
Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 3 1
Juan Cozzani 2 1
Fernando Juarez III 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Leonel Picco 3 0
Bautista Barros Schelotto 3 0
Ivan Gomez 2 0
Ronaldo Martinez 2 0
Guido Mainero 2 0
Carlos Villalba 2 0
Gaston Suso 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Franco Zapiola 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 4 0
Браида Малком 3 0
Кампи Гастон 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0

Результаты матчей

Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
5
Платенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
6
75%
1
20%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
7
54%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1
Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0

Результаты матчей

Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
3
9
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
5.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
6.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
7.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
11.
Ривер Плейт
 0:0 13 4 6 3 15 - 10 18
12.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
4.
Ривер Плейт
 0:0 7 4 3 0 13 - 4 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
8.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
9.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
10.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 0:0 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Уракан Lucas Carrizo 7
Весь список
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