Тур: 13.
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ПенальтиIvan Leguizamon
34' Желтая карточкаГомес Гастон
1:1
38' ПенальтиMateo Pellegrino
40' Желтая карточкаРомана Джохан
1:2
63' ГолИрала Элиан
82' Желтая карточкаFernando Juarez III
84' Желтая карточкаВомбергар Андрес
89' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
90'+7
Ход матча
18'
0:1
34'
38'
1:1
40'
63'
1:2
84'
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|6 (2)
|0.46
|Ronaldo Martinez
|2
|0.15
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Sasha Marcich
|1
|0.08
|Franco Minerva
|1
|0.08
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.17
|Куэльо Алексис
|2
|0.17
|Ирала Элиан
|2
|0.17
|Кампи Гастон
|1
|0.08
|Таррагона Кристиан
|1
|0.08
|Бланко Себастьян
|1
|0.08
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.08
|Гиай Агустин
|1
|0.08
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|3
|1
|Juan Cozzani
|2
|1
|Fernando Juarez III
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Bautista Barros Schelotto
|3
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
5
Платенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
6
75%
1
20%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
7
54%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1
Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0
Результаты матчей
Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
310
39
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|13
|6
|6
|1
|12 - 6
|24
|3.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|11.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 10
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7